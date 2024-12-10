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    Malaysia Women vs Namibia Women Live Score: 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024 to start at 08:00 AM

    By hindustantimes.com
    Dec 10, 2024 7:23 AM IST
    Malaysia Women vs Namibia Women Live Score: Welcome to the live coverage of 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024. Match will start at 08:00 AM
    Malaysia Women vs Namibia Women Live Score, 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024
    Malaysia Women vs Namibia Women Live Score, 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024

    Malaysia Women vs Namibia Women Live Score: Welcome to the live coverage of 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024. Match will start on 10 Dec 2024 at 08:00 AM
    Venue : Selangor Turf Club, Kuala Lumpur

    Malaysia Women squad -
    Ainur Amelina, Intan Jamahidaya, Noor Hayati Zakaria, Ainna Hashim, Mahirah Izzati Ismail, Musfirah Nur Ainaa, Winifred Duraisingam, Aina Najwa, Wan Julia, Amalin Sorfina, Irdina Beh Nabil, Nur Arianna Natsya, Nur Dania Syuhada, Suabika Manivannan
    Namibia Women squad -
    Bianca Manuel, Edelle Van Zyl, Sylvia Shihepo, Jurriene Diergaardt, Kayleen Green, Mekelaye Mwatile, Sune Wittmann, Wilka Mwatile, Merczerly Gorases, Yasmeen Khan, Naomi Benjamin, Saima Tuhadeleni, Victoria Hamunyela    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Dec 10, 2024 7:23 AM IST

    Welcome to the live coverage of 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024

    Malaysia Women vs Namibia Women Match Details
    1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024 between Malaysia Women and Namibia Women to be held at Selangor Turf Club, Kuala Lumpur at 08:00 AM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Malaysia Women vs Namibia Women Live Score: 1st T20I of Namibia Women tour of Malaysia, 2024 to start at 08:00 AM
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