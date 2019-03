New Zealand vs Bangladesh 2nd Test, Day 1: Live Updates, Scorecard

After hammering Bangladesh in the first Test at Hamilton, the Kiwis will look to seal the series in Wellington.

New Zealand

Kane Williamson (c), BJ Watling (wk), Jeet Raval, Tom Latham, Ross Taylor, Henry Nicholls, Neil Wagner, Colin de Grandhomme, Todd Astle, Tim Southee, Trent Boult, Will Young, Matt Henry

Bangladesh

Mahmudullah (c), Liton Das (wk), Tamim Iqbal, Shadman Islam, Mominul Haque, Mohammad Mithun, Soumya Sarkar, Mehidy Hasan, Abu Jayed, Khaled Ahmed, Ebadat Hossain, Nayeem Hasan, Mustafizur Rahman, Taijul Islam

First Published: Mar 07, 2019 23:59 IST