Uganda Women vs Nigeria Women Live Score: Nigeria Women score after 6 overs is 21/4

Uganda Women vs Nigeria Women Live Score: Welcome to the live coverage of Match 12 of ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier, 2023. Match will start on 14 Dec 2023 at 04:20 PM

Venue : Entebbe Cricket Oval, Entebbe



Uganda Women squad -

Janet Mbabazi, Prosscovia Alako, Rita Musamali, Immaculate ...Read More Nakisuuyi, Lorna Anyait, Stephanie Nampiina, Esther Iloku, Kevin Awino, Consylate Aweko Nimungu, Evelyn Anyipo, Irene Alumo, Malisa Ariokot, Patricia Malemikia, Sarah Akiteng

Nigeria Women squad -

Blessing Etim, Esther Sandy, Lucky Piety, Salome Sunday, Favour Eseigbe, Igbinedion Victory, Peculiar Agboya, Abigail Igbobie, Sarah Etim, Adeshola Adekunle, Christabel Chukwuonye, Lillian Udeh, Rachael Samson, Rukayat Abdulrasak

Uganda Women vs Nigeria Women Live Score, Match 12 of ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier, 2023