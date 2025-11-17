Stranger Things finale to Emily In Paris S5: Everything releasing on Netflix in December 2025
From holiday rom-coms and blockbuster originals to global dramas, documentaries, and family favorites, Netflix has something for every viewer this December.
Netflix is ending 2025 with an exciting lineup! The platform is bringing festive movies, thrilling dramas, global series, family hits, and highly anticipated originals. Here’s everything coming to Netflix in December in the US.
December 1
All The Empty Rooms (2025) – Netflix Original
Anything Else (2003)
Beowulf (Season 1)
Big Mama’s House (2000)
Brightburn (2019)
CoComelon Lane (Season 6) – Netflix Original
Cheaper By The Dozen (2003)
Cheaper By The Dozen 2 (2005)
Grantchester (Multiple Seasons)
Holiday in Santa Fe (2021)
Joy for Christmas (2021)
Love is Blind: Italy (Season 1) – Netflix Original
Money Monster (2016)
Overcomer (2019)
Paul, Apostle of Christ (2018)
Playing Gracie Darling (Season 1) – Netflix Original
Rio (2011)
Rio 2 (2014)
Sew Torn (2025)
Troll 2 (2025) – Netflix Original
Victoria (Multiple Seasons)
War Room (2015)
December 2
Anne Rice’s Mayfair Witches (Season 2)
Matt Rife: Unwrapped — Christmas Crowd Work Special (2025) – Netflix Original
December 3
My Secret Santa (2025) – Netflix Original
The Northman (2022)
With Love, Meghan: Holiday Celebration (2025) – Netflix Original
December 4
Fugue State 1986 (Season 1) – Netflix Original
I Wish You Had Told Me (2025) – Netflix Original
Lali: Time to Step Up (2025) – Netflix Original
The Abandons (Season 1) – Netflix Original
The Believers (Season 2) – Netflix Original
December 5
A Lot Like Christmas (2021)
Love and Wine (2025) – Netflix Original
Mean Girls (2024)
MVP (2022)
Owning Manhattan (Season 2) – Netflix Original
Sicilia Express (Season 1) – Netflix Original
The New Yorker at 100 (2025) – Netflix Original
The Night My Dad Saved Christmas 2 (2025) – Netflix Original
The Price of Confession (Season 1) – Netflix Original
December 7
Babylon (2022)
Cast Away (2000)
Church People (2021)
December 9
Badly in Love (Season 1) – Netflix Original
Blood Coast (Season 2) – Netflix Original
Masaka Kids, A Rhythm Within (2025) – Netflix Original
December 10
Record of Ragnarok (Season 3) – Netflix Original
The Accident (Season 2) – Netflix Original
December 11
Had I Not Seen the Sun (Part 2) – Netflix Original
Lost in the Spotlight (2025) – Netflix Original
Man vs. Baby (Season 1) – Netflix Original
The Fakenapping (2025) – Netflix Original
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Season 2) – Netflix Original
True Beauty (Season 1)
December 12
City of Shadows (Season 1) – Netflix Original
Home for Christmas (Season 3) – Netflix Original
The Amazing Digital Circus (Season 1, Episodes 5–7)
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) – Netflix Original
December 15
One Piece (15 HD Remastered Episodes)
The Creature Cases (Chapter 6) – Netflix Original
December 18
Emily in Paris (Season 5) – Netflix Original
10Dance (2025) – Netflix Original
December 19
The Great Flood (2025) – Netflix Original
December 22
Sicily Express – Limited Series
December 24
Goodbye June (2025) – Netflix Original
December 25
Stranger Things (Season 5, Volume 2) – Netflix Original
Christmas Game Day: NFL Live Games
December 26
Cover-Up (2025) – Netflix Original