Search
Mon, Nov 17, 2025
New Delhi oC

Stranger Things finale to Emily In Paris S5: Everything releasing on Netflix in December 2025

ByHT Infotainment Desk
Updated on: Nov 17, 2025 03:30 pm IST

From holiday rom-coms and blockbuster originals to global dramas, documentaries, and family favorites, Netflix has something for every viewer this December.

Netflix is ending 2025 with an exciting lineup! The platform is bringing festive movies, thrilling dramas, global series, family hits, and highly anticipated originals. Here’s everything coming to Netflix in December in the US.

Everything New Releasing on Netflix in December 2025(Instagram/Netflix)
Everything New Releasing on Netflix in December 2025(Instagram/Netflix)

December 1

All The Empty Rooms (2025) – Netflix Original

Anything Else (2003)

Beowulf (Season 1)

Big Mama’s House (2000)

Brightburn (2019)

CoComelon Lane (Season 6) – Netflix Original

Cheaper By The Dozen (2003)

Cheaper By The Dozen 2 (2005)

Grantchester (Multiple Seasons)

Holiday in Santa Fe (2021)

Joy for Christmas (2021)

Love is Blind: Italy (Season 1) – Netflix Original

Money Monster (2016)

Overcomer (2019)

Paul, Apostle of Christ (2018)

Playing Gracie Darling (Season 1) – Netflix Original

Rio (2011)

Rio 2 (2014)

Sew Torn (2025)

Troll 2 (2025) – Netflix Original

Victoria (Multiple Seasons)

War Room (2015)

December 2

Anne Rice’s Mayfair Witches (Season 2)

Matt Rife: Unwrapped — Christmas Crowd Work Special (2025) – Netflix Original

December 3

My Secret Santa (2025) – Netflix Original

The Northman (2022)

With Love, Meghan: Holiday Celebration (2025) – Netflix Original

December 4

Fugue State 1986 (Season 1) – Netflix Original

I Wish You Had Told Me (2025) – Netflix Original

Lali: Time to Step Up (2025) – Netflix Original

The Abandons (Season 1) – Netflix Original

The Believers (Season 2) – Netflix Original

December 5

A Lot Like Christmas (2021)

Love and Wine (2025) – Netflix Original

Mean Girls (2024)

MVP (2022)

Owning Manhattan (Season 2) – Netflix Original

Sicilia Express (Season 1) – Netflix Original

The New Yorker at 100 (2025) – Netflix Original

The Night My Dad Saved Christmas 2 (2025) – Netflix Original

The Price of Confession (Season 1) – Netflix Original

Also read: The Beast in Me: Complete breakdown of every major role in the Netflix mystery seriesDecember 7

Babylon (2022)

Cast Away (2000)

Church People (2021)

December 9

Badly in Love (Season 1) – Netflix Original

Blood Coast (Season 2) – Netflix Original

Masaka Kids, A Rhythm Within (2025) – Netflix Original

December 10

Record of Ragnarok (Season 3) – Netflix Original

The Accident (Season 2) – Netflix Original

December 11

Had I Not Seen the Sun (Part 2) – Netflix Original

Lost in the Spotlight (2025) – Netflix Original

Man vs. Baby (Season 1) – Netflix Original

The Fakenapping (2025) – Netflix Original

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Season 2) – Netflix Original

True Beauty (Season 1)

December 12

City of Shadows (Season 1) – Netflix Original

Home for Christmas (Season 3) – Netflix Original

The Amazing Digital Circus (Season 1, Episodes 5–7)

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) – Netflix Original

December 15

One Piece (15 HD Remastered Episodes)

The Creature Cases (Chapter 6) – Netflix Original

December 18

Emily in Paris (Season 5) – Netflix Original

10Dance (2025) – Netflix Original

December 19

The Great Flood (2025) – Netflix Original

December 22

Sicily Express – Limited Series

December 24

Goodbye June (2025) – Netflix Original

December 25

Stranger Things (Season 5, Volume 2) – Netflix Original

Christmas Game Day: NFL Live Games

December 26

Cover-Up (2025) – Netflix Original

Stay connected with all the glitz and glam from the world of entertainment, right from Hollywood gossip to Bollywood chit chat. Also don't miss out on music buzz, anime scoops and OTT action.
Stay connected with all the glitz and glam from the world of entertainment, right from Hollywood gossip to Bollywood chit chat. Also don't miss out on music buzz, anime scoops and OTT action.
News / Entertainment / Hollywood / Stranger Things finale to Emily In Paris S5: Everything releasing on Netflix in December 2025
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy
close

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On