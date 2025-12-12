HT City Delhi Junction: Catch It Live on 12 December 2025 in Delhi, Gurugram and Noida

#KhauDelhi
What: 15th National Street Food Festival
Where: JLN Stadium, Pragati Vihar
When: December 12 to 14
Timing: Noon to 8pm
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Crafted for the Future
Where: National Crafts Museum & Hastkala Academy, Bhairon Road, Pragati Maidan
When: December 12 to 21
Timing: 10am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#TuneIn
What: Prateeksha Srivastava – India Tour ’25
Where: Depot 48, M9, Greater Kailash II
When: December 12
Timing: 8pm
Entry: www.skillboxes.com
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)
#FleaSpree
What: Tiny Tales India – Christmas Edit
Where: The Claridges, 12, Dr APJ Abdul Kalam Road
When: December 12
Timing: Noon to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)