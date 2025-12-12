Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 12 December 2025 in Delhi, Gurugram and Noida

    Friday, Dec 11 has lots of events for those wanting to explore NCR's art, film, food and shopping culture. Check out HT City Catch It Live to plan your day!

    Published on: Dec 12, 2025 12:59 PM IST
    By HT Correspondent
    #KhauDelhi

    Gram it: Come winter, and it’s difficult to fight the urge to catch a power nap, especially when the morning is misty and the afternoon is sunny. Here’s how a leopard gives in to this craving and is spotted resting inside its enclosure at the Delhi zoo. With shorter days making afternoon naps irresistible, the IMD has predicted temperatures hovering around 24° Celcius today in the Capital. (Photo: Sanchit Khanna/HT )
    What: 15th National Street Food Festival

    Where: JLN Stadium, Pragati Vihar

    When: December 12 to 14

    Timing: Noon to 8pm

    Entry: www.district.in

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Crafted for the Future

    Where: National Crafts Museum & Hastkala Academy, Bhairon Road, Pragati Maidan

    When: December 12 to 21

    Timing: 10am to 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

    #TuneIn

    What: Prateeksha Srivastava – India Tour ’25

    Where: Depot 48, M9, Greater Kailash II

    When: December 12

    Timing: 8pm

    Entry: www.skillboxes.com

    Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)

    #FleaSpree

    What: Tiny Tales India – Christmas Edit

    Where: The Claridges, 12, Dr APJ Abdul Kalam Road

    When: December 12

    Timing: Noon to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)

