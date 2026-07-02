HT City Delhi Junction: Catch It Live on 2 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#Stage
What: IIC Double Bill | Carnatic Flute Ft. Aditi Sudarshan & Bharatanatyam Recital Ft. L Murugashankari
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: July 2
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#ArtAttack
What: Indigenous Accents – Artworks by Raj Kishore Gupta (Curator: Uma Nair)
Where: LTC, Bikaner House, Pandara Road
When: July 2 to 6
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#TuneIn
What: Sufi Night Baithak Ft. Alankar Mahtolia
Where: Glori, Third Floor, Mckenzie Tower, Glori, Mayapuri Phase 1
When: July 2
Timing: 9pm
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: Mayapuri (Pink Line)
#PlayDate
What: Workshop | Flower Lamp Making
Where: Cafe Loco, Second Floor, M-22, Greater Kailash I (GK 1)
When: July 2
Timing: 1.02pm, 3.02pm & 5.02pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line) & Kailash Colony (Violet Line)
#JustForLaughs
What: I Am Worth It Ft. Rajat Sood
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: July 2
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
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