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    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 2 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

    Thursday, July 2 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

    Published on: Jul 02, 2026 12:00 AM IST
    By HT Correspondent
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    #Stage

    What: IIC Double Bill | Carnatic Flute Ft. Aditi Sudarshan & Bharatanatyam Recital Ft. L Murugashankari

    Gram it: That's how Lt Governor Taranjit Singh Sandhu and Delhi Police Commissioner Satish Golchha joined in the ceremonial parade, during the Delhi Police Commissionerate Day celebrations. The event was held on Wednesday, at the Parade Ground in New Police Lines on Kingsway Camp. (Photo: PTI)
    Gram it: That's how Lt Governor Taranjit Singh Sandhu and Delhi Police Commissioner Satish Golchha joined in the ceremonial parade, during the Delhi Police Commissionerate Day celebrations. The event was held on Wednesday, at the Parade Ground in New Police Lines on Kingsway Camp. (Photo: PTI)

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

    When: July 2

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Indigenous Accents – Artworks by Raj Kishore Gupta (Curator: Uma Nair)

    Where: LTC, Bikaner House, Pandara Road

    When: July 2 to 6

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #TuneIn

    What: Sufi Night Baithak Ft. Alankar Mahtolia

    Where: Glori, Third Floor, Mckenzie Tower, Glori, Mayapuri Phase 1

    When: July 2

    Timing: 9pm

    Entry: www.district.in

    Nearest Metro Station: Mayapuri (Pink Line)

    #PlayDate

    What: Workshop | Flower Lamp Making

    Where: Cafe Loco, Second Floor, M-22, Greater Kailash I (GK 1)

    When: July 2

    Timing: 1.02pm, 3.02pm & 5.02pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line) & Kailash Colony (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: I Am Worth It Ft. Rajat Sood

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: July 2

    Timing: 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

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    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 2 July 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 2 July 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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