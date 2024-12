HT City Delhi Junction: Catch It Live on 31 December 2024

#TuneIn Catch It Live on Tuesday, 31 December 2024

What: New Year ft Dhvani Bhanushali

Where: The Leela Ambience Convention Hotel, 1 CBD, Maharaja Surajmal Road

When: December 31

Timing: 8pm

Entry: www.insider.in

Nearest Metro Station: Karkarduma (Blue Line)

What: Jazzy B Live & Exclusive

Where: Playboy Club, The Grand Hotel, Pocket 4, Sector C, Vasant Kunj

When: December 31

Timing: 9pm

Entry: www.insider.in

Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)

What: Bollywood Mayhem ft Parmish Verma

Where: Omaxe Dwarka, Sector 19B, Dwarka

When: December 31

Timing: 8pm

Entry: www.skillboxes.com

Nearest Metro Station: Dwarka Sector 10 (Blue Line)

What: Jassi Gill Live

Where: Le Méridien Gurgaon, Sector 26, M.G. Road, Gurugram

When: December 31

Timing: 7.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Guru Dronacharya (Yellow Line)

What: New Year Eve ft Aastha Gill

Where: Leela Ambience Gurgaon, National Highway 8, Ambience Island, DLF Phase 3, Sector 24, Gurugram

When: December 31

Timing: 7pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Moulsari Avenue (Rapid Metro)

