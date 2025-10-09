Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 9 October 2025

    Thursday, October 9 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Oct 9, 2025 12:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #StepUp

    What: LalitArpan Festival 2025 – Conceived and curated by Shovana Narayan (Kathak exponent)

    Gram it: Done with the rain? Well, IMD has issued a forecast for Delhi-NCR that includes dry weather for the next five to seven days. Clearly, this is the monsoon retreating. Here's how clear blue skies were seen over UER II in the evening on Wednesday. (Photo: Vipin Kumar/HT)
    Gram it: Done with the rain? Well, IMD has issued a forecast for Delhi-NCR that includes dry weather for the next five to seven days. Clearly, this is the monsoon retreating. Here's how clear blue skies were seen over UER II in the evening on Wednesday. (Photo: Vipin Kumar/HT)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: October 9

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #TuneIn

    What: KNMA Music Festival | Lavani Ke Rang & Wild Wild Women

    Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

    When: October 9

    Timing: 6.30pm & 8pm

    Entry: www.skillboxes.com

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #Staged

    What: Kaali Shalwar – A Musical based on Manto's story (Directed by Arjun Singh)

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    When: October 9

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #TuneIn

    What: Kafmaron Live – A Rhythmic Journey from Réunion Island

    Where: ML Bhartia Auditorium, Alliance Francaise, 72, KK Birla Lane, Lodi Estate

    When: October 9

    Timing: 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Jaya Ganguly: A Retrospective 1985-2025 (Curated by Jyotirmoy Bhattacharya)

    Where: Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: October 7 to 17

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Gaurav Kapoor Live – A Stand-Up Comedy Special

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: October 9

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    #FleaSpree

    What: Karvaa Soiree – Mehendi, Music, Bar, Food, Shopping & Games

    Where: Gymkhana Club, Sector 15A, Urban Estate, Faridabad, Haryana

    When: October 9

    Timing: 11am

    Entry: www.district.in

    Nearest Metro Station: Bata Chowk (Violet Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
