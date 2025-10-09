HT City Delhi Junction: Catch It Live on 9 October 2025

#StepUp
What: LalitArpan Festival 2025 – Conceived and curated by Shovana Narayan (Kathak exponent)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: October 9
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#TuneIn
What: KNMA Music Festival | Lavani Ke Rang & Wild Wild Women
Where: Sunder Nursery, Nizamuddin
When: October 9
Timing: 6.30pm & 8pm
Entry: www.skillboxes.com
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#Staged
What: Kaali Shalwar – A Musical based on Manto's story (Directed by Arjun Singh)
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: October 9
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#TuneIn
What: Kafmaron Live – A Rhythmic Journey from Réunion Island
Where: ML Bhartia Auditorium, Alliance Francaise, 72, KK Birla Lane, Lodi Estate
When: October 9
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#ArtAttack
What: Jaya Ganguly: A Retrospective 1985-2025 (Curated by Jyotirmoy Bhattacharya)
Where: Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: October 7 to 17
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Gaurav Kapoor Live – A Stand-Up Comedy Special
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: October 9
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: Karvaa Soiree – Mehendi, Music, Bar, Food, Shopping & Games
Where: Gymkhana Club, Sector 15A, Urban Estate, Faridabad, Haryana
When: October 9
Timing: 11am
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: Bata Chowk (Violet Line)