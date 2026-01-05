HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 5 in Delhi, Noida and Gurugram

#ArtAttack
What: An Exhibition Of Lithography Portfolio – Artworks of Arunkumar H G, Atin Basak, Chandra Bhattacharjee, Debanjan Roy, Jogen Chowdhury, Jayashree Chakravarty, KS Radhakrishnan, Lalu Prasad Shaw, Laxma Goud, Mahjabin Majumder, Madhvi Parekh, Manish Pushkale, Manu Parekh, NS Harsha, Prabhakar Kolte, Sanjay Bhattacharya, Seema Kohli, Shahabuddin Ahmed, Shibu Natesan, TV Santhosh & Tawatchai Somkong
Where: Surrendra Paul Art Gallery, Sangeet Shyamla, Street A12, Vasant Vihar
When: 20 December 2025 to 10 January 2026
Timing: 10.30am to 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)
#Staged
What: Mahanaad Mahotsav 2026 ft Malyaban Chatterjee (Hindustani Classical Vocal), Aarya Nande (Odissi) & Vidushi Vidha Lal (Kathak)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: January 5
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Harsh Gujral Live
Where: Studio XO Bar, Trillium Avenue, Sector 29, Gurugram
When: January 5
Timing: 8pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)
#FleaSpree
What: National Silk Expo
Where: Constitution Club of India, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, Sansad Marg
When: December 30 to January 6
Timing: 11am to 9pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Patel Chowk (Violet Line)