    HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 5 in Delhi, Noida and Gurugram

    Say goodbye to Monday blues as Jan 5 offers loads for those wanting to explore Delhi-NCR's art and culture. Read on for HTCity Delhi Junction's recommendations!

    Published on: Jan 05, 2026 12:12 AM IST
    By HT Correspondent
    #ArtAttack

    What: An Exhibition Of Lithography Portfolio – Artworks of Arunkumar H G, Atin Basak, Chandra Bhattacharjee, Debanjan Roy, Jogen Chowdhury, Jayashree Chakravarty, KS Radhakrishnan, Lalu Prasad Shaw, Laxma Goud, Mahjabin Majumder, Madhvi Parekh, Manish Pushkale, Manu Parekh, NS Harsha, Prabhakar Kolte, Sanjay Bhattacharya, Seema Kohli, Shahabuddin Ahmed, Shibu Natesan, TV Santhosh & Tawatchai Somkong

    Gram it: Have you noticed a football-shaped installation at the Central Park in Connaught Place of late? Even as temperatures in the Capital continue to drop, Delhiites aren't missing out on the chance to click selfies with this sporty art in the backdrop. Seems to be a new way to kick out cold and foggy feels during wintery afternoons! (Photo: Sanjeev Verma/HT)
    Where: Surrendra Paul Art Gallery, Sangeet Shyamla, Street A12, Vasant Vihar

    When: 20 December 2025 to 10 January 2026

    Timing: 10.30am to 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)

    #Staged

    What: Mahanaad Mahotsav 2026 ft Malyaban Chatterjee (Hindustani Classical Vocal), Aarya Nande (Odissi) & Vidushi Vidha Lal (Kathak)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: January 5

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Harsh Gujral Live

    Where: Studio XO Bar, Trillium Avenue, Sector 29, Gurugram

    When: January 5

    Timing: 8pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)

    #FleaSpree

    What: National Silk Expo

    Where: Constitution Club of India, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, Sansad Marg

    When: December 30 to January 6

    Timing: 11am to 9pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Patel Chowk (Violet Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

