    HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 6 in Delhi, Noida and Gurugram

    Tuesday, Jan 6 has a lot of events for those wanting to explore Delhi-NCR's art and culture. But before you plan your day, must check out HTCity Delhi Junction!

    Updated on: Jan 06, 2026 10:09 AM IST
    By HT Correspondent
    #Staged

    What: Jaipur Rang Mahotsav | Naachni ft Rakhi Dubey (Director: Madhur; Writer: Bhanu Bharti)

    Gram it: Exuding pride, young cadets of NCC band have a blast while performing during the inauguration of the NCC Republic Day Camp 2026 in Delhi, on Monday. (Photo: Jitender Gupta/ANI)
    Where: Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

    When: January 6

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #LitTalk

    What: Looking Back: Writing Women’s History – Manju Kak, Prof B Mangalam, Prof Meenakshi Malhotra, Prof Rekha Sethi, Dr Sanju Thomas, Dr Usha Mudiganti, Dr Saba Mahmood Bashir

    Where: Conference Room II, India International Centre (IIC), Lodhi Road

    When: January 6

    Timing: 11am

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Sandhya Rāga – Paintings, drawings, and sculptures by A Ramachandran

    Where: Vadehra Art Gallery, D-53, Defence Colony

    When: 5 December 2025 to 6 January 2026

    Timing: 10am to 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: The Duo ft Inder Sahani & Angad Singh Ranyal

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: January 6

    Timing: 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

