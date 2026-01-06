HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 6 in Delhi, Noida and Gurugram

#Staged
What: Jaipur Rang Mahotsav | Naachni ft Rakhi Dubey (Director: Madhur; Writer: Bhanu Bharti)
Where: Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: January 6
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#LitTalk
What: Looking Back: Writing Women’s History – Manju Kak, Prof B Mangalam, Prof Meenakshi Malhotra, Prof Rekha Sethi, Dr Sanju Thomas, Dr Usha Mudiganti, Dr Saba Mahmood Bashir
Where: Conference Room II, India International Centre (IIC), Lodhi Road
When: January 6
Timing: 11am
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#ArtAttack
What: Sandhya Rāga – Paintings, drawings, and sculptures by A Ramachandran
Where: Vadehra Art Gallery, D-53, Defence Colony
When: 5 December 2025 to 6 January 2026
Timing: 10am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet Line)
#JustForLaughs
What: The Duo ft Inder Sahani & Angad Singh Ranyal
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: January 6
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)