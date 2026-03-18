    HT City Delhi Junction: Catch It Live on Wednesday, March 18 in Delhi, Noida and Gurugram

    Wednesday, March 18 promises to offer loads if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction

    Published on: Mar 18, 2026 11:23 AM IST
    By HT Correspondent
    #DelhiTalkies

    What: Bharat Tribes Fest

    Gram it: A Royal Bengal tiger sits all attentive inside its enclosure at the National Zoological Park. As per recent reports, the Delhi Zoo is being redesigned with cutting-edge technology and better facilities to change how visitors see wildlife and how animals are cared for. (Photo: Arvind Yadav/HT)
    Gram it: A Royal Bengal tiger sits all attentive inside its enclosure at the National Zoological Park. As per recent reports, the Delhi Zoo is being redesigned with cutting-edge technology and better facilities to change how visitors see wildlife and how animals are cared for. (Photo: Arvind Yadav/HT)

    Where: Sunder Nursery, Opposite Humayun's Tomb, Nizamuddin

    When: March 18 to 30

    Timing: 11am to 8pm

    Entry: Free (Nursery ticket: 50 for Indian adults and 25 for children)

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #CineCall

    What: Habitat International Film Festival (HIFF) | The Botanist (Director: Jing Yi)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: March 18

    Timing: 2pm

    Entry: Free (Register here)

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Circle of Stories – Artworks by Ranbir Kaleka

    Where: Vadehra Art Gallery, D-40 Defence Colony

    When: March 17

    Timing: 10am to 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet & Pink Lines)

    #Staged

    What: The Park (Director: Aman Thakur)

    Where: The Blank Canvas, LTG Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

    When: March 18

    Timing: 6.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #CineCall

    What: From Amazon to Ganga: A celestial journey

    Where: Lecture Room I, India International Centre (IIC) Annexe, Lodhi Road

    When: March 18

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #FleaSpree

    What: Pause for a Cause: Contemporary Fashion with Indian Textiles – Summer Silhouettes

    Where: Aga Khan Hall, 6 Bhagwan Das Road, Mandi House

    When: March 17 & 18

    Timing: 11am to 7.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

