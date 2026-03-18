HT City Delhi Junction: Catch It Live on Wednesday, March 18 in Delhi, Noida and Gurugram

#DelhiTalkies
What: Bharat Tribes Fest
Where: Sunder Nursery, Opposite Humayun's Tomb, Nizamuddin
When: March 18 to 30
Timing: 11am to 8pm
Entry: Free (Nursery ticket: ₹50 for Indian adults and ₹25 for children)
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#CineCall
What: Habitat International Film Festival (HIFF) | The Botanist (Director: Jing Yi)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: March 18
Timing: 2pm
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Circle of Stories – Artworks by Ranbir Kaleka
Where: Vadehra Art Gallery, D-40 Defence Colony
When: March 17
Timing: 10am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet & Pink Lines)
#Staged
What: The Park (Director: Aman Thakur)
Where: The Blank Canvas, LTG Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House
When: March 18
Timing: 6.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#CineCall
What: From Amazon to Ganga: A celestial journey
Where: Lecture Room I, India International Centre (IIC) Annexe, Lodhi Road
When: March 18
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#FleaSpree
What: Pause for a Cause: Contemporary Fashion with Indian Textiles – Summer Silhouettes
Where: Aga Khan Hall, 6 Bhagwan Das Road, Mandi House
When: March 17 & 18
Timing: 11am to 7.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
For more, follow HT City Delhi Junction