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    Weekend Planner (August 1 and 2): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for August 1 (Saturday) and August 2 (Sunday).

    Published on: Jul 30, 2026, 15:42:32 IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    Watch Spider-Man: Brand New Day at the theatres this week as actors Tom Holland and Zendaya hang on to know your verdict!
    Watch Spider-Man: Brand New Day at the theatres this week as actors Tom Holland and Zendaya hang on to know your verdict!

    SATURDAY-SUNDAY 

    Where: In theatres

    Time: All day

    Spider-Man: Brand New Day

    Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

    Bhai Tera Star Hai

    Cast: Raghav Juyal, Niharika NM, Sanjay Kapoor

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Toontooni’s Table’s Modern Bengali Classics

    Where: Monkey Bar, Plot 11, Sector C, Vasant Kunj

    Time: 12.45pm to 3pm

    SATURDAY-SUNDAY

    K-Food Fair 2026

    Where: Ambience Mall, Sector 24, Gurugram

    Time: 11am to 10pm

    PLAY DATE

    SATURDAY 

    Dastan-e-Karn as Mahabharat

    Where: LTG Auditorium, Mandi House

    Time: 6.30pm

    The Big Fat City

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7.30pm

    Devdas — A Musical

    Where: Apparel House, Sector 44, Gurugram

    Time: 2pm & 6.30pm

    Blunt Ft. Onkar

    Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket

    Time: 8pm

    GROOVE IT

    SATURDAY 

    Suroor — A Night of Melodies Ft. Karwaan Band

    Where: Amphitheatre, Bharat Mandapam

    Time: 7pm

    MANTRA Ft. Zafrir

    Where: d-dion, Block D, Qutab Institutional Area

    Time: 8.30pm

    SUNDAY 

    F.R.I.E.N.D.S Fest — Friendship Day Special

    Where: The Weekend Wine and More, Sector 98, Noida

    Time: 2pm

    POWER HOUR 

    SUNDAY 

    Shinrin-Yoku: The Art of Forest ‘Chi’ Bathing

    Where: Jahanpanah Forest, Greater Kailash II, Alaknanda

    Time: 6.30am

    PBG Soldierathon

    Where: Delhi Cantonment

    Time: 6am

    For more, follow htcity.delhijunction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (August 1 And 2): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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