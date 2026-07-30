Weekend Planner (August 1 and 2): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Spider-Man: Brand New Day
Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
Bhai Tera Star Hai
Cast: Raghav Juyal, Niharika NM, Sanjay Kapoor
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Toontooni’s Table’s Modern Bengali Classics
Where: Monkey Bar, Plot 11, Sector C, Vasant Kunj
Time: 12.45pm to 3pm
SATURDAY-SUNDAY
K-Food Fair 2026
Where: Ambience Mall, Sector 24, Gurugram
Time: 11am to 10pm
PLAY DATE
SATURDAY
Dastan-e-Karn as Mahabharat
Where: LTG Auditorium, Mandi House
Time: 6.30pm
The Big Fat City
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
Devdas — A Musical
Where: Apparel House, Sector 44, Gurugram
Time: 2pm & 6.30pm
Blunt Ft. Onkar
Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket
Time: 8pm
GROOVE IT
SATURDAY
Suroor — A Night of Melodies Ft. Karwaan Band
Where: Amphitheatre, Bharat Mandapam
Time: 7pm
MANTRA Ft. Zafrir
Where: d-dion, Block D, Qutab Institutional Area
Time: 8.30pm
SUNDAY
F.R.I.E.N.D.S Fest — Friendship Day Special
Where: The Weekend Wine and More, Sector 98, Noida
Time: 2pm
POWER HOUR
SUNDAY
Shinrin-Yoku: The Art of Forest ‘Chi’ Bathing
Where: Jahanpanah Forest, Greater Kailash II, Alaknanda
Time: 6.30am
PBG Soldierathon
Where: Delhi Cantonment
Time: 6am
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