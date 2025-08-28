Search
Thu, Aug 28, 2025
Weekend Planner (August30-31): Delhi-NCR residents, you must check this out!

ByHT Correspondent
Published on: Aug 28, 2025 03:56 pm IST

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for August 30 and 31.

FLICK FIX

Saturday-Sunday

Where: In theatres

Still from the film Param Sundari starring Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor.
Time: All day

Param Sundari

Cast: Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor, Sanjay Kapoor, Manjot Singh

The Roses

Cast: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon

The Toxic Avenger

Cast: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige

BITE STOP

Saturday

India X Mexican Tasting Trail

Where: Pendulo, Ambawatta One, Mehrauli

Time: 8.30pm to 1am

Sunday

26-dish Onam Sadya Feast

Where: Malabar Coast, Block B, Industrial Area, Sector 62, Noida

Time: Noon to 11pm

PLAY DATE

Saturday

Ek Mulaqat

Where: Kamani Auditorium

Time: 3.30pm & 7pm

Ladies Sangeet

Where: Apparel House, Sector 44, Gurugram

Time: 7pm

Sunday

Young Adult

ft. Gurleen Pannu

Where: The Laugh Store, CyberHub, Sector 24, Gurugram

Time: 3pm & 5pm

GROOVE IT

Saturday

IBTIDA - Ek Mehfil Archival Ft. Papon

Where: The Upper HSE, Farm No 1, Sultanpur Estate, Mandi Road

Time: 8pm

Jyoti Nooran Live

Where: Studio XO Bar, Sector 29, Gurugram

Time: 9.30pm

The Kalidasa Edit

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7.30pm

POWER HOUR

Sunday

Delhi Heroes Half Marathon 2025

Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate No 2), Pragati Vihar, Lodhi Road

Time: 5.30am

For more, follow HT City Delhi Junction

