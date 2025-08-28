Weekend Planner (August30-31): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIXSaturday-SundayWhere: In theatresTime: All dayParam SundariCast: Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor, Sanjay Kapoor, Manjot SinghThe RosesCast: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnonThe Toxic AvengerCast: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige BITE STOPSaturdayIndia X Mexican Tasting TrailWhere: Pendulo, Ambawatta One, MehrauliTime: 8.30pm to 1amSunday26-dish Onam Sadya FeastWhere: Malabar Coast, Block B, Industrial Area, Sector 62, NoidaTime: Noon to 11pm PLAY DATESaturdayEk MulaqatWhere: Kamani AuditoriumTime: 3.30pm & 7pmLadies SangeetWhere: Apparel House, Sector 44, GurugramTime: 7pmSundayYoung Adultft. Gurleen PannuWhere: The Laugh Store, CyberHub, Sector 24, GurugramTime: 3pm & 5pm GROOVE ITSaturdayIBTIDA - Ek Mehfil Archival Ft. PaponWhere: The Upper HSE, Farm No 1, Sultanpur Estate, Mandi RoadTime: 8pmJyoti Nooran LiveWhere: Studio XO Bar, Sector 29, GurugramTime: 9.30pmThe Kalidasa EditWhere: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi RoadTime: 7.30pm POWER HOURSundayDelhi Heroes Half Marathon 2025Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate No 2), Pragati Vihar, Lodhi RoadTime: 5.30am For more, follow HT City Delhi Junction