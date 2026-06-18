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    Weekend Planner (June 20-21): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for June 20 (Saturday) and June 21 (Sunday).

    Published on: Jun 18, 2026 3:35 PM IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    Bollywood film Cocktail 2 starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon is releasing in theatres this week.
    Bollywood film Cocktail 2 starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon is releasing in theatres this week.

    Where: In theatres

    Time: All day

    Cocktail 2

    Cast: Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Kriti Sanon

    Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailor Hai

    Cast: Asrani, Bhanwar Singh Pundir, Zarina Wahab

    Toy Story 5

    Cast: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusak

    BITE STOP

    SATURDAY

    The Calcutta Table

    Where: Refuge, M-25, Greater Kailash II

    Time: 7pm to 9pm

    SUNDAY

    The Father’s Day Hat-Trick

    Where: XIV Perch, Sector 63, Gurugram

    Time: 7am to 2pm

    PLAY DATE

    SATURDAY-SUNDAY

    The Courtyard

    Where: Chahumukh Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House

    Time: 6.30pm

    SATURDAY

    Glam Up 2026

    Where: Pragati Maidan

    Time: 10.30am to 7.30pm

    Halki Halki Fati Ft. Vikas Kush Sharma

    Where: Guftagu Comedy Club, DLF Phase II, Sector 25, Gurugram

    Time: 7pm & 9.30pm

    GROOVE IT 

    SATURDAY

    Maithili Thakur Live

    Where: Yashobhoomi Convention Centre, Dwarka

    Time: 7pm

    Rahgir Live

    Where: Aiwan-e-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

    Time: 8pm

    SUNDAY

    Baarish Ft. Midival Punditz

    Where: The Upper HSE by Tivoli, 1, Westend Chattarpur Farms

    Time: 5.30pm

    POWER HOUR  

    SUNDAY

    Yoga Day

    Where: District 9, Shilp Haat, Sector 33, Noida

    Time: 6am

    For more, follow HT City Delhi Junction

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    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (June 20-21): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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