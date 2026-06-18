Weekend Planner (June 20-21): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
Where: In theatres
Time: All day
Cocktail 2
Cast: Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Kriti Sanon
Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailor Hai
Cast: Asrani, Bhanwar Singh Pundir, Zarina Wahab
Toy Story 5
Cast: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusak
BITE STOP
SATURDAY
The Calcutta Table
Where: Refuge, M-25, Greater Kailash II
Time: 7pm to 9pm
SUNDAY
The Father’s Day Hat-Trick
Where: XIV Perch, Sector 63, Gurugram
Time: 7am to 2pm
PLAY DATE
SATURDAY-SUNDAY
The Courtyard
Where: Chahumukh Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House
Time: 6.30pm
SATURDAY
Glam Up 2026
Where: Pragati Maidan
Time: 10.30am to 7.30pm
Halki Halki Fati Ft. Vikas Kush Sharma
Where: Guftagu Comedy Club, DLF Phase II, Sector 25, Gurugram
Time: 7pm & 9.30pm
GROOVE IT
SATURDAY
Maithili Thakur Live
Where: Yashobhoomi Convention Centre, Dwarka
Time: 7pm
Rahgir Live
Where: Aiwan-e-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House
Time: 8pm
SUNDAY
Baarish Ft. Midival Punditz
Where: The Upper HSE by Tivoli, 1, Westend Chattarpur Farms
Time: 5.30pm
POWER HOUR
SUNDAY
Yoga Day
Where: District 9, Shilp Haat, Sector 33, Noida
Time: 6am
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