Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bihar assembly elections: RJD announces names of 143 contenders | Full list of candidates

    The list of candidates was released on the last day for submitting nomination papers for the second and last phase of the elections.

    Published on: Oct 20, 2025 1:07 PM IST
    By HT News Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    The Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday released its list of candidates for the upcoming Bihar assembly elections, fielding a total of 143 candidates, including party leader Tejashwi Yadav. The list of candidates was released on the last day for submitting nomination papers for the second and last phase of the elections.

    RJD leader Tejashwi Yadav is set to contest the elections from the Raghopur constituency. (ANI)
    RJD leader Tejashwi Yadav is set to contest the elections from the Raghopur constituency. (ANI)

    RJD leader Tejashwi Yadav is set to contest the elections from the Raghopur constituency. The party has given tickets to 24 women candidates for this election.

    This announcement also confirms the seat-sharing plan within the Mahagathbandhan alliance. RJD will contest 143 seats, Congress will contest 61 and CPI ML will contest 20.

    Here’s the full list of RJD candidates:

    Bihar assembly election 2025: Full list of RJD candidates

    1. Tejashwi Prasad Yadav – Raghopur
    2. Renu Kushwaha – Bihariganj
    3. Abdus Subhan – Baisi
    4. Amar Paswan – Bochahan (SC)
    5. Anita Devi Mahto – Warsaliganj
    6. Shailendra Pratap Singh – Taraiya
    7. Gautam Krishna BDO – Mahishi
    8. Jai Prakash Yadav – Jhajha
    9. Vinod Mishra – Alinagar
    10. Ravi Ranjan Kumar – Asthawan
    11. Bogo Singh – Matihani
    12. Lalit Yadav – Darbhanga Rural
    13. Bablu Kushwaha – Kurhani
    14. Dr Faraz Fatmi – Keoti
    15. Niranjan Raj – Gaighat
    16. Yusuf Sallauddin – Simri Bakhtiarpur
    17. Mala Pushpam – Hasanpur
    18. Prof Chandra Shekhar – Madhepura
    19. Sandhya Rani Kushwaha – Madhuban
    20. Ritu Priya Chaudhary – Imamganj (SC)
    21. Tanushree Manjhi – Barachatti (SC)
    22. Israel Mansuri – Kanti
    23. Rajesh Kushwaha – Hathua
    24. Prithvi Rai – Sahebganj
    25. Chandrasha Chaupal – Singheshwar (SC)
    26. Prem Shankar Yadav – Baikunthpur
    27. Dilip Singh – Barauli
    28. Dev Kumar Chaurasia – Hajipur
    29. Bhola Yadav – Bahadurpur
    30. Awadh Bihari Chaudhary – Siwan
    31. Arun Gupta – Barharia
    32. Munna Yadav – Minapur
    33. Osama Shahab – Raghunathpur
    34. Shatrughan Kumar urf Khesari Lal – Chapra
    35. Surendra Ram – Garhka (SC)
    36. Vishal Jaiswal – Maharajganj
    37. Srikant Yadav – Ekma
    38. Chandni Devi Singh – Baniapur
    39. Vajayanti Devi – Atri
    40. Pinki Chaudhary – Rajauli (SC)
    41. Shankar Yadav – Paroo
    42. Jitendra Rai – Marhaura
    43. Anawarul Haq Ansari – Goriakothi
    44. Shivani Shukla – Lalganj
    45. Dr Karishma Rai – Parsa
    46. Dr Ramanuj Prasad – Sonepur
    47. Arvind Sahani – Sarairanjan
    48. Ranvijay Sahu – Morwa
    49. Sushil Singh Kushwaha – Cheria-Bariarpur
    50. Alok Mehta – Ujiarpur
    51. Dr Mukesh Raushan – Mahua
    52. Ramvriksh Sada – Aluali (SC)
    53. Ravinder Singh – Mahnar
    54. Prema Chaudhary – Patepur (SC)
    55. Akhtarul Islam Shaheen – Samastipur
    56. Arun Shah – Tarapur
    57. Sunil Rai – Amnour
    58. Veena Devi – Mokama
    59. Dr Ejya Yadav – Mohiuddinnagar
    60. Ajay Kushwaha – Vaishali
    61. Satanand Sambudh – Sahebpur Kamal
    62. Karmveer Singh – Barh
    63. Avinash Vidhyarthi – Munger
    64. Dr Sanjeev Singh – Parbatta
    65. Prem Sagar Choudhary – Suryagarha
    66. Bhai Virendra – Maner
    67. Rakesh Raushan – Islampur
    68. Vijay Samrat – Sheikhpura
    69. Rekha Paswan – Masaurhi (SC)
    70. Dr Shamim Ahmad – Narkatia
    71. Shakti Singh – Hilsa
    72. Rajendra Ram – Harsidhi (SC)
    73. Rittal Rai – Danapur
    74. Aniruddh Yadav – Bakhtiarpur
    75. Rekha Gupta – Bankipur
    76. Purnima Devi – Gobindpur
    77. Dr Ramanand Yadav – Fatuha
    78. Subodh Paswan – Ramnagar (SC)
    79. Manoj Yadav – Kalyanpur
    80. Deva Gupta – Motihari
    81. Dipu Ranawat – Sandesh
    82. Deepak Yadav – Narkatiaganj
    83. Rambabu Paswan – Barhara
    84. Kunal Kishore – Jagdishpur
    85. Rahul Tiwari – Shahpur
    86. Shambhu Nath – Brahampur
    87. Lakshmi Narayan Prasad – Chiraia
    88. Faisal Rehman – Dhaka
    89. Navneet Jha – Sheohar
    90. Smita Purve Gupta – Parihar
    91. Syed Abu Dojana – Sursand
    92. Mukesh Yadav – Bajpatti
    93. Sunil Kushwaha – Sitamarhi
    94. Chandan Kumar – Runisadipur
    95. Sanjay Gupta – Belsand
    96. Brij Kishor Yadav – Khajauli
    97. Arun Kushwaha – Babubarhi
    98. Asif Ahmad – Bisfi
    99. Sameer Mahaseth – Madhubani
    100. Prof Vishnu Ram – Rajnagar (SC)
    101. Bharat Bhushan Mandal – Laukaha
    102. Santosh Sardar – Tribeniganj (SC)
    103. Dr Vipin Kumar Nonia – Chhatapur
    104. Bajnath Mehta Ex. IRS – Nirmali
    105. Manish Yadav – Narpatganj
    106. Avinash Mangalam – Raniganj (SC)
    107. Shahnawaz Alam – Jokihat
    108. Saud Alam – Thakurganj
    109. Mujahid Alam – Kochadhaman
    110. Bima Bharati – Rupauli
    111. Santosh Kushwaha – Dhamdaha
    112. Ishrat Parveen – Pranpur
    113. Ram Vilas Paswan – Pirpainti (SC)
    114. Rajnish Bharti – Kahalgaon
    115. Chandan Sinha – Sultanganj
    116. Sheikh Zeyaul Hassan – Nathnagar
    117. Tribhuvan Das – Dhoraiya (SC)
    118. Sweety Sima Hembram – Katoria (ST)
    119. Chanakya Prakash Ranjan – Belhar
    120. Ajit Singh – Ramgarh
    121. Shweta Suman - Mohania (SC)
    122. Birender Kushwaha - Bhabua
    123. Brij Kishore Bind - Chainpur
    124. Satender Sah - Sasaram
    125. Rajesh Yadav - Dinara
    126. Anita Devi Nonia - Nokha
    127. Savitri Devi - Chakai
    128. Guddu Chandravanshi - Dehri
    129. Suday Yadav - Kurtha
    130. Rahul Sharma - Jehanabad
    131. Subedar Das - Makhdumpur (SC)
    132. Amrender Kushwaha - Goh
    133. Rishi Kumar - Obra
    134. Amod Chandravanshi - Nabinagar
    135. Dr Gulam Shahid - Rafiganj
    136. Vinay Kumar - Gurua
    137. Pramod Verma - Sherghati
    138. Kumar Saryjit Paswan - Bodh Gaya (SC)
    139. Ajay Dangi - Tikari
    140. Vishwanath Kumar Singh - Belaganj
    141. Kaushal Yadav - Nawada
    142. Shamshad Alam - Jamui
    143. Uday Narayan Chaudhary - Sikandra (SC)

    Bihar assembly elections

    On Monday, the Congress party released another list of candidates for the elections, fielding a total of six candidates. This has taken the total number of candidates fielded by the party to 60.

    Meanwhile, the BJP has already announced its candidates on all the 101 seats that it has been given under the NDA's seat-sharing plan. Prime Minister Narendra Modi is set to begin his election campaign from October 24.

    Voting for the elections will begin on November 6 and 11. The results will be announced on November 14.

    recommendedIcon
    Get Latest real-time updates on India News, Weather Today, Latest News with including Bihar Chunav on Hindustan Times.
    News/India News/Bihar Assembly Elections: RJD Announces Names Of 143 Contenders | Full List Of Candidates
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes