Bihar assembly elections: RJD announces names of 143 contenders | Full list of candidates

The Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday released its list of candidates for the upcoming Bihar assembly elections, fielding a total of 143 candidates, including party leader Tejashwi Yadav. The list of candidates was released on the last day for submitting nomination papers for the second and last phase of the elections.
RJD leader Tejashwi Yadav is set to contest the elections from the Raghopur constituency. The party has given tickets to 24 women candidates for this election.
This announcement also confirms the seat-sharing plan within the Mahagathbandhan alliance. RJD will contest 143 seats, Congress will contest 61 and CPI ML will contest 20.
Here’s the full list of RJD candidates:
Bihar assembly election 2025: Full list of RJD candidates
Tejashwi Prasad Yadav – Raghopur
Renu Kushwaha – Bihariganj
Abdus Subhan – Baisi
Amar Paswan – Bochahan (SC)
Anita Devi Mahto – Warsaliganj
Shailendra Pratap Singh – Taraiya
Gautam Krishna BDO – Mahishi
Jai Prakash Yadav – Jhajha
Vinod Mishra – Alinagar
Ravi Ranjan Kumar – Asthawan
Bogo Singh – Matihani
Lalit Yadav – Darbhanga Rural
Bablu Kushwaha – Kurhani
Dr Faraz Fatmi – Keoti
Niranjan Raj – Gaighat
Yusuf Sallauddin – Simri Bakhtiarpur
Mala Pushpam – Hasanpur
Prof Chandra Shekhar – Madhepura
Sandhya Rani Kushwaha – Madhuban
Ritu Priya Chaudhary – Imamganj (SC)
Tanushree Manjhi – Barachatti (SC)
Israel Mansuri – Kanti
Rajesh Kushwaha – Hathua
Prithvi Rai – Sahebganj
Chandrasha Chaupal – Singheshwar (SC)
Prem Shankar Yadav – Baikunthpur
Dilip Singh – Barauli
Dev Kumar Chaurasia – Hajipur
Bhola Yadav – Bahadurpur
Awadh Bihari Chaudhary – Siwan
Arun Gupta – Barharia
Munna Yadav – Minapur
Osama Shahab – Raghunathpur
Shatrughan Kumar urf Khesari Lal – Chapra
Surendra Ram – Garhka (SC)
Vishal Jaiswal – Maharajganj
Srikant Yadav – Ekma
Chandni Devi Singh – Baniapur
Vajayanti Devi – Atri
Pinki Chaudhary – Rajauli (SC)
Shankar Yadav – Paroo
Jitendra Rai – Marhaura
Anawarul Haq Ansari – Goriakothi
Shivani Shukla – Lalganj
Dr Karishma Rai – Parsa
Dr Ramanuj Prasad – Sonepur
Arvind Sahani – Sarairanjan
Ranvijay Sahu – Morwa
Sushil Singh Kushwaha – Cheria-Bariarpur
Alok Mehta – Ujiarpur
Dr Mukesh Raushan – Mahua
Ramvriksh Sada – Aluali (SC)
Ravinder Singh – Mahnar
Prema Chaudhary – Patepur (SC)
Akhtarul Islam Shaheen – Samastipur
Arun Shah – Tarapur
Sunil Rai – Amnour
Veena Devi – Mokama
Dr Ejya Yadav – Mohiuddinnagar
Ajay Kushwaha – Vaishali
Satanand Sambudh – Sahebpur Kamal
Karmveer Singh – Barh
Avinash Vidhyarthi – Munger
Dr Sanjeev Singh – Parbatta
Prem Sagar Choudhary – Suryagarha
Bhai Virendra – Maner
Rakesh Raushan – Islampur
Vijay Samrat – Sheikhpura
Rekha Paswan – Masaurhi (SC)
Dr Shamim Ahmad – Narkatia
Shakti Singh – Hilsa
Rajendra Ram – Harsidhi (SC)
Rittal Rai – Danapur
Aniruddh Yadav – Bakhtiarpur
Rekha Gupta – Bankipur
Purnima Devi – Gobindpur
Dr Ramanand Yadav – Fatuha
Subodh Paswan – Ramnagar (SC)
Manoj Yadav – Kalyanpur
Deva Gupta – Motihari
Dipu Ranawat – Sandesh
Deepak Yadav – Narkatiaganj
Rambabu Paswan – Barhara
Kunal Kishore – Jagdishpur
Rahul Tiwari – Shahpur
Shambhu Nath – Brahampur
Lakshmi Narayan Prasad – Chiraia
Faisal Rehman – Dhaka
Navneet Jha – Sheohar
Smita Purve Gupta – Parihar
Syed Abu Dojana – Sursand
Mukesh Yadav – Bajpatti
Sunil Kushwaha – Sitamarhi
Chandan Kumar – Runisadipur
Sanjay Gupta – Belsand
Brij Kishor Yadav – Khajauli
Arun Kushwaha – Babubarhi
Asif Ahmad – Bisfi
Sameer Mahaseth – Madhubani
Prof Vishnu Ram – Rajnagar (SC)
Bharat Bhushan Mandal – Laukaha
Santosh Sardar – Tribeniganj (SC)
Dr Vipin Kumar Nonia – Chhatapur
Bajnath Mehta Ex. IRS – Nirmali
Manish Yadav – Narpatganj
Avinash Mangalam – Raniganj (SC)
Shahnawaz Alam – Jokihat
Saud Alam – Thakurganj
Mujahid Alam – Kochadhaman
Bima Bharati – Rupauli
Santosh Kushwaha – Dhamdaha
Ishrat Parveen – Pranpur
Ram Vilas Paswan – Pirpainti (SC)
Rajnish Bharti – Kahalgaon
Chandan Sinha – Sultanganj
Sheikh Zeyaul Hassan – Nathnagar
Tribhuvan Das – Dhoraiya (SC)
Sweety Sima Hembram – Katoria (ST)
Chanakya Prakash Ranjan – Belhar
Ajit Singh – Ramgarh
Shweta Suman - Mohania (SC)
Birender Kushwaha - Bhabua
Brij Kishore Bind - Chainpur
Satender Sah - Sasaram
Rajesh Yadav - Dinara
Anita Devi Nonia - Nokha
Savitri Devi - Chakai
Guddu Chandravanshi - Dehri
Suday Yadav - Kurtha
Rahul Sharma - Jehanabad
Subedar Das - Makhdumpur (SC)
Amrender Kushwaha - Goh
Rishi Kumar - Obra
Amod Chandravanshi - Nabinagar
Dr Gulam Shahid - Rafiganj
Vinay Kumar - Gurua
Pramod Verma - Sherghati
Kumar Saryjit Paswan - Bodh Gaya (SC)
Ajay Dangi - Tikari
Vishwanath Kumar Singh - Belaganj
Kaushal Yadav - Nawada
Shamshad Alam - Jamui
Uday Narayan Chaudhary - Sikandra (SC)
Bihar assembly elections
On Monday, the Congress party released another list of candidates for the elections, fielding a total of six candidates. This has taken the total number of candidates fielded by the party to 60.
Meanwhile, the BJP has already announced its candidates on all the 101 seats that it has been given under the NDA's seat-sharing plan. Prime Minister Narendra Modi is set to begin his election campaign from October 24.
Voting for the elections will begin on November 6 and 11. The results will be announced on November 14.