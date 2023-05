Karnataka assembly election 2023: JD(S) candidates winning list updates

Vote counting is underway for the Karnataka Assembly election of 2023, setting the stage for a captivating and tightly contested battle. As the first major election this year, the Bharatiya Janata Party (BJP) aims to retain its stronghold in the face of a formidable challenge from the Congress party. (Track Karnataka election results LIVE updates here.)

Workers arrange EVMs in a strong room after the Karnataka assembly elections, in Bengaluru. (PTI)

The exit polls released Wednesday projected a mixed outcome, with the Congress party holding an advantage over the BJP. Should these exit poll predictions prove accurate, they would serve as a crucial indicator of voter sentiment leading up to the general election, providing a boost in morale for the Congress party.

Additionally, the Janata Dal Secular, the third major party in the race, is perceived as a potential "kingmaker" in the event of a hung assembly, as suggested by some exit polls.

Now, let us shift our focus to examine the leading and trailing candidates from the Janata Dal (Secular) in this election.

Serial Number Constituency Candidate Name Leading/Trailing Outcome 1 Nippani Raju Maruthi Pawar Trailing 2 Chikodi Suhas Sadashiv Valke Trailing 3 Athani Shashikant Padasalagi Trailing 4 Kagwad Mallikarjun S Gunjiganvi Trailing 5 Kudachi Anand Malagi Trailing 6 Raibag Pradeepkumar Malagi Trailing 7 Hukkeri Basavaraj Patil Trailing 8 Arabhavi Prakash Khashetty Trailing 9 Gokak Chandankumar - 10 Yemkanmardi Maruti Mallappa Astaki Trailing 11 Belagavi Uttar Shivanand Mugalihal Trailing 12 Belagavi Dakshin Srinivas Talukar Trailing 13 Belagavi Rural Shankargowda Rudragowda Patil Trailing 14 Khanapur Naseer Bhagavan 15 Kittur Ashwini Singayya Pujare 16 Bailhongal Shankar Madalagi Trailing 17 Saudatti Yellamma Sourab Anand Chopra Trailing 18 Ramdurg Prakash Mudhol Trailing 19 Mudhol Darmaraj Vittal Doddamani Trailing 20 Terdal Suresh Arjun Madivalar Trailing 21 Jamkhandi Yakub Babalal Kapadewal Trailing 22 Bilgi Rukmuddin Soudagar Trailing 23 Badami Hanumantha B Mavinamarad Trailing 24 Bagalkot Dr Devraj Patil Trailing 25 Hungund Shivappa Mahadevappa Bholi Trailing 26 Muddebihal Basavaraj Bhajanthri Trailing 27 Devara Hiparagi Raju Gowda Patil 28 Basavan Bagewadi Somanagowda Patil 29 Babaleshwara Basavaraj Honavada Trailing 30 Bijapur City Mahabari Trailing 31 Nagthan Dr. Devananda Chowan 32 Indi BD Patil Trailing 33 Sindagi Vishalakshi Shivananda Patil Trailing 34 Afzalpur Shivakumar Natikar Trailing 35 Jevargi Dodappagouda Shivalingappagowda Trailing 36 Shorapur Shravan Kumar Naik Trailing 37 Shahapura Gurulingappa Gowda Trailing 38 Yadgiri AB Malakareddy 39 Gurmitkal Sharan Gowda Leading 40 Chittapur Subhash Chandra Rathore 41 Sedam Balraj Guttedar 42 Chincholi Sanjeev Yakapur 43 Gulbarga Dakshin Krishna Reddy Trailing 44 Gulbarga Uttar Naseer Hussain Ustad Trailing 45 Aland Maheshwari Wale Trailing 46 Basava kalyana Sanjiv Kumar 47 Humnabad CM Fiaz Mohammad 48 Bidar South Bandeppa Khasempur 49 Bidar Suryakanth Nagaramapalli 50 Bhalki Rauf Patel 51 Aurad Jaysingh Rathore 52 Raichur Rural Narasimha Nayak 53 Raichur Vinay Kumar E 54 Manvi Raja Venkatappa Naik 55 Devdurga Karemma G Nayak 56 Lingasuru Siddu Bandi 57 Sindhannur V.R Nadagouda 58 Sindhannur V.R Nadagouda 59 Maski Raghavendra Nayak 60 Kustagi Sharanappa Kumbara 61 Kanakagiri Rajgopal 62 Gangavathi H. R. Channakeshava 63 Yelburga Mallanagowda Siddappa Konanagowda 64 Koppal Chandrashekar 65 Shirahatti Hanumantappa Nayak 66 Gadag Venkangowda Govindagowdar 67 Ron Mukdum Sab Mudhol 68 Nargunda Rudragowda Ningangowda Patil 69 Navalgund Kallappa Nagappa Gaddi 70 Kundgol Hazarati Ali Allasab 71 Dharwad Manjunath Lakshman Hagedar 72 Hubli-Dharwad East Veerabhadrappa Halaravi Trailing 73 Hubli-Dharwad Central Siddalingeshgowda Mahanthavadeyar Trailing 74 Hubli-Dharwad West Gururaj Hunsemarad Trailing 75 Kalghatgi Verappa Basappa Shigehatti 76 Haliyala SL Ghotnekar 77 Karawara Chaithra Kotakar 78 Kumta Sooraj Soni Naik 79 Bhatkala Nagendra Naik 80 Sirsi Upendra Pai 81 Yellapur Nagesh Naik 82 Hanagal Manohar Tahashildar 83 Shiggaon Sashidhar Channabasappa Yaligar 84 Haveri Tukaramappa Malagi 85 Byadgi Sunitha M Pujar 86 Hirekerur Jayanand Javannanavar 87 Ranebennur Manjunath Gowdar 88 Hadagali K. Putresh 89 Bommanahalli Nemiraj Naik 90 Kampli Raju Nayak 91 Siruguppa Parameshwara Nayak 92 Bellari City Anil Lad 93 Sandoor N Somappa 94 Kudligi Kodihalli Bhimappa 95 Molakalmuru Veerabhadrappa 96 Chalkere Raveesh Trailing Lost 97 Chitradurga Raghu Achar Trailing 98 Hiriyur Ravindrappa 99 Hosdurga M Thippeswamy 100 Holalkere Indrajith Naik 101 Jagalur Devaraja 102 Harapanahalli N. M. Noor Ahmed 103 Harihara HS Shiva Shankar 104 Mayakonda Anandappa 105 Davangere South J Amanullah Khan 106 Chenngiri Tejaswi Patel 107 Honahalli Shivamurthy Gowda 108 Shivmogga Rural Sharada Puryanaik 109 Bhadravathi Sharada Appaji 110 Shivmoga Aynur Manjunath 111 Thirthalli Rajaram 112 Sorab Basuru Chandre Gowda 113 Sagar Zakir 114 Byndoor Mansooru Ibrahim 115 Kundapura Ramesh Kundapura 116 Udupi Dakshath R Shetty Trailing 117 Kapu Sabeena Samad 118 Karkala Srikanth Kochchur 119 Sringeri Sudhakar S Shetty 120 Mudigere MP Kumarswamy 121 Chikmagalore Thimmashetty 122 Kadur Y. S. V. Datta 123 Chikkanayanahall CB Suresh Babu 124 Tiptur Shanthakumar 125 Turvekere M.T. Krishnappa 126 Kunigal Ravi B 127 Tumkur City Govindaraju 128 Tumkur Rural DC Gowrishankar 129 Koratagere P.R Sudhakarlal 130 Gubbi Nagaraju 131 Sira R. Ugresh 132 Pavgada K.M. Thimmarayappa 133 Madhugiri M. V. Veerabhadraiah 134 Gauribidanur Narasimha Murthy 135 Chikkaballapur K. P. Bacchegowda 136 Sidlagatta B. N. Ravi Kumar 137 Chinthamani M Krishnareddy 138 Srinivaspur G. K. Venkatashiva Reddy 139 Mulbagal Samruddi Manjunath 140 KGF Ramesh Babu 141 Bangarpete M. Mallesh Babu 142 Kolar CMR Srinath 143 Mallur Ramegowda 144 Yelahanka M. Munegowda 145 KR Pura C Venkatachalapath 146 Byatarayanapura P Nagaraju Trailing 147 Yeshwanthpura T.N. Javarayigowda 148 RajaRajeshwari Nagar Dr. Narayanswamy 149 Dasarahalli R Manjunath 150 Mahalakshmi Layout KC. Rajanna 151 Malleshwaram Uttkarsh 152 Hebbal Dr. Syed Mohid Altaf 153 Pulakeshinagar Anuradha 154 Sarvagna Nagar Mohammed Mustha 155 Shanti Nagar Manjunath Gowda 156 Gandhinagar Narayanaswamy 157 Rajajinagar Dr. Anjanappa 158 Govindarajanagar R Prakash 159 Chamarajpet Govindaraju 160 Chickpet Imran Pasha 161 Basavangudi Aramane Shankar 162 Padmanabhanagar B Manjunath 163 BTM Layout Venkatesh 164 Jayanagar Kalegowda 165 Bommanahalli Narayan Raju 166 Bengaluru South HP Rajgopal Reddy 167 Anekal K P Raju 168 Devanahalli Nisarga Narayana Swamy 169 Doddaballapura Munegowda B 170 Nelamangala Shrinivasmurthy 171 Magadi A Manjunath 172 Ramanagara Nikhil Kumarswamy 173 Kanakapura Nagaraju 174 Channapatna H.D Kumaraswamy 175 Malavalli K. Annadani 176 Maddur DC Thammanna 177 Melukotte CS Puttaraju 178 Mandya City BR Ramchandra 179 Srirangapatna A. S. Ravindra Srikantaiah 180 Nagamangala Suresh Gowda 181 KR Pete HT Manjunath 182 Shravanbelagola Balakrishna C.N 183 Arsikere N. R. Santhosh 184 Belur KS Lingesh 185 Hassan Swaroop H S Prakash 186 Holenarasipur H.D Revanna 187 Arkalgud A. Manju Leading 188 Sakaleshpura H.K Kumaraswamy 189 Belthangady Ashraf Ali Kuy 190 Moodabidri Amarashri 191 Mangalore North Mohiddin Bhava 192 Mangaluru South City Sumathi S Hegde 193 Mangalore Althaf Kumpal 194 Bantval Prakash Rapayal Golms 195 Puttur Divya Prabha 196 Sullia Venkatesh 197 Madikeri Napanda Mutappa 198 Virajpet Mansoor Ali 199 Piriyapatna K Mahadev 200 KR Nagara SR Mahesh 201 Hunsuru GD Harish Gowda 202 H. D. Kote C. Jayaprakash 203 Chamundshwari G. T. Devegowda Leading 204 Krishnaraja K. V. Mallesh 205 Chamaraja H. K. Ramesh (Ravi) 206 Narasimharaja Abdul Khadal Shahid 207 Varuna Bharathi Shankar 208 T Narsipura Ashwin Kumar M 209 Hanur MR Manjunath 210 Kollegala Putta Swamy 211 Chamarajanagar AM Mallikarjun Swamy 212 Gundlupet Kadabur Manjunath

