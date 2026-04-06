    TVK releases list of candidates for Tamil Nadu polls 2026; Vijay to contest from Perambur and Trichy East constituency

    The upcoming poll on April 23 will mark Vijay's debut in parliamentary politics.

    Published on: Apr 06, 2026 4:36 PM IST
    By HT News Desk
    Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief Vijay has announced the list of candidates for the upcoming assembly election. The actor-turned-politician will contest from two constituencies, Perambur and Tiruchirappalli East. The upcoming poll on April 23 will mark Vijay's debut in parliamentary politics.

    Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief Vijay waves the party flag during a public rally at Kolathur Assembly constituency ahead of Tamil Nadu Assembly Election, in Chennai. (PTI Photo/R Senthilkumar)(PTI03_30_2026_000282A) (PTI)
    Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief Vijay waves the party flag during a public rally at Kolathur Assembly constituency ahead of Tamil Nadu Assembly Election, in Chennai. (PTI Photo/R Senthilkumar)(PTI03_30_2026_000282A) (PTI)

    Senior party leaders who have been given tickets include the general secretary, N. Anand, from T. Nagar, and the treasurer, P. Venkataramanan, from Mylapore.

    Other prominent leaders of the party contesting for the elections are Aadhav Arjuna from Villivakkam, K.A. Sengottaiyan from Gopichettipalayam, Arun Raj from Tiruchengode, and former AIADMK MLA J.C.D. Prabhakar from Thousand Lights.

    Here’s the complete list of TVK candidates for 234 constituencies across the state:

    1. C. Joseph Vijay - Perambur
    2. C. Joseph Vijay - Tiruchi East
    3. ‘Bussy’ N. Anand - T. Nagar
    4. Aadhav Arjuna - Villivakkam
    5. K.A. Sengottaiyan - Gobichettipalayam
    6. P. Venkataramanan - Mylapore
    7. K.G. Arunraaj - Tiruchengode
    8. C.T.R. Nirmal Kumar - Thirupparankundram
    9. C. Vijayalakshmi - Kumarapalayam
    10. A. Rajmohan - Egmore
    11. Ku.Pa. Krishnan - Lalgudi
    12. V. Sathyabama - Tiruppur North
    13. J.C.D. Prabhakar - Thousand Lights
    14. A. Rajasekar - Tittakudi
    15. M. Arul Prakasam - Saidapet
    16. Dr. A. Sridharan - Valparai
    17. N. Maria Wilson - R.K. Nagar
    18. V.S. Babu - Kolathur
    19. M.V. Karuppiah - Sholavandan
    20. Reddiapatti Narayanan - Nanguneri
    21. S. Vijayakumar - Gummidipoondi
    22. Dr. M.S. Ravi - Ponneri
    23. M. Sathyakumar - Tiruttani
    24. Dr. T. Arun Kumar - Tiruvallur
    25. R. Prakasam - Poonamallee
    26. R. Rameshkumar - Avadi
    27. G. Balamurugan - Maduravoyal
    28. G. Balamurugan - Ambattur
    29. M.L. Vijay Prabhu - Madhavaram
    30. N. Senthil Kumar - Thiruvottiyur
    31. M.R. Pallavi - Thiru-Vi-Ka-Nagar
    32. K.V. Vijay Thamu - Royapuram
    33. Sinora P.S. Ashok - Harbour
    34. T. Selvam - Chepauk-Thiruvallikeni
    35. V.K. Ramkumar - Anna Nagar
    36. R. Sabarinathan - Virugambakkam
    37. R. Kumar - Velachery
    38. P. Saravanamoorthy - Sholinganallur
    39. M. Harish - Alandur
    40. K. Thennarasu - Sriperumbudur
    41. J. Kamatchi - Pallavaram
    42. D. Sarathkumar - Tambaram
    43. S. Thiyagarajan - Chengalpattu
    44. B. Vijayaraj - Thiruporur
    45. K. Mohanraja - Cheyyur
    46. E. Ezhil Catherine - Madurantakam
    47. J. Munirathinam - Uthiramerur
    48. R.V. Ranjith Kumar - Kancheepuram
    49. V. Gandhiraj - Arakkonam
    50. Dr. G. Kapil - Sholingar
    51. Dr. M. Sudhakar - Katpadi
    52. I. Thaheera - Ranipet
    53. G. Vijay Mohan - Arcot
    54. M.M. Vinoth Kannan - Vellore
    55. R. Velmurugan - Anaikattu
    56. E. Thendral Kumar - Kilvaithinankuppam
    57. K. Sindhu - Gudiyattam
    58. S. Sayed Burhanudeen - Vaniyambadi
    59. P. Imthiyas - Ambur
    60. C. Munisamy - Jolarpet
    61. Dr. N. Thiruppathi - Tirupattur
    62. P. Kumaravel - Uthangarai
    63. E. Muralidharan - Bargur
    64. P. Mukundhan - Krishnagiri
    65. S.R. Sambangi - Veppanahalli
    66. M. Ambarish - Hosur
    67. G. Suresh - Thalli
    68. R. Gopi - Palacode
    69. C. Gajendran - Pennagaram
    70. M. Sivan - Dharmapuri
    71. S. Thilavathi - Pappireddippatti
    72. K. Rakesh - Harur
    73. K. Bharathidhasan - Chengam
    74. Arul Arumugam - Tiruvannamalai
    75. D. Raja - Kilpennathur
    76. C. Elumalai - Kalasapakkam
    77. R. Abishek - Polur
    78. V. Venkatesh Kumar - Arani
    79. Dusi K. Mohan - Cheyyar
    80. M. Udhayakumar - Vandavasi
    81. V. Chandrasekaran - Gingee
    82. A. Vijay Niranjan - Mailam
    83. S. Sakthivel - Tindivanam
    84. G.P. Suresh - Vanur
    85. N. Mohanraj - Villupuram
    86. A. Vijay Vadivel - Vikravandi
    87. Vijay R. Baranibalaji - Tirukkoyilur
    88. M. Sudhakar - Ulundurpettai
    89. G. Ashok Kumar - Rishivandiyam
    90. A. Jagadeesan - Sankarapuram
    91. C. Arul Vignesh - Kallakurichi
    92. V. Sujatha - Gangavalli
    93. R. Selvabharathi - Attur
    94. J. Lakshmi - Yercaud
    95. R.V. Adhiyaman - Omalur
    96. K. Selvam - Mettur
    97. M. Arunkumar - Edappadi
    98. Senthilkumar - Sangagiri
    99. S. Lakshmanan - Salem West
    100. K. Sivakumar - Salem North
    101. A. Vijay Tamilan Parthiban - Salem South
    102. M.S. Palanivel - Veerapandi
    103. D. Lokesh Dhanapal - Rasipuram
    104. P. Chandrasekar - Senthamangalam
    105. C.S. Dileep - Namakkal
    106. A. Nandhakumar - Paramathi Velur
    107. M. Vijay Balaji - Erode East
    108. K.K. Anand Mohan - Erode West
    109. D. Shanmugam - Modakkurichi
    110. S. Gowri Chithra - Dharapuram
    111. P. Mani - Kangeyam
    112. V.P. Arunachalam - Perundurai
    113. M.P. Balakrishnan - Bhavani
    114. M. Vijay Venkatesh - Anthiyur
    115. V.P. Tamil Selvi - Bhavanisagar
    116. R. Ibrahim - Udhagamandalam
    117. A. Deepak Sai Kishore - Gudalur
    118. C. Thangaraju - Coonoor
    119. N. Sunil Anand - Mettuppalayam
    120. S. Kamali - Avanashi
    121. S. Balamurugan - Tiruppur South
    122. K. Ramkumar - Palladam
    123. N.M. Sukumar - Sulur
    124. R.D. Kanimozhi - Kavundampalayam
    125. V. Sampathkumar - Coimbatore North
    126. R. Sathish Raju - Thondamuthur
    127. V. Senthil Kumar - Coimbatore South
    128. K.S. Giriprasath - Singanallur
    129. K. Vignesh - Kinathukadavu
    130. G. Ramanathan - Pollachi
    131. G.K. Shankar - Udumalaipettai
    132. R. Thirumalai - Madathukulam
    133. Dr. M. Praveen Kumar - Palani
    134. S. Mohan - Oddanchatram
    135. N. Kalaiselvi - Athoor
    136. R. Ayyanar - Nilakkottai
    137. L.N. Ramesh - Natham
    138. G. Nazeer Raja - Dindigul
    139. Dr. N. Nagajothi - Vedasandur
    140. P. Karthikeyan - Aravakurichi
    141. V.P. Mathiyazhagan - Karur
    142. S. Madhan - Krishnarayapuram
    143. G. Balasubramani - Kulithalai
    144. R. Kathiravan - Manapparai
    145. S. Ramesh - Srirangam
    146. G. Ramamoorthy - Tiruchi West
    147. Navalpattu S. Viji - Thiruverumbur
    148. V. Saravanan - Manachanallur
    149. M. Vignesh - Musiri
    150. M. Ravishankar - Thuraiyur
    151. K. Sivakumar - Perambalur
    152. M. Revathi - Kunnam
    153. M. Sivakumar - Ariyalur
    154. Kavitha G. Rajendran - Jayankondam
    155. S. Vijay - Vridhachalam
    156. K. Anand - Neyveli
    157. M. Manikandan - Panruti
    158. B. Rajkumar - Cuddalore
    159. D. Rajkumar - Kurinjipadi
    160. T. Mahalingam - Bhuvanagiri
    161. Dr. N. Pari - Chidambaram
    162. Dr. S. Seenuvasan - Kattumannarkoil
    163. C.S. Gopinath - Sirkazhi
    164. S.S. Haroon Rasheeth - Mayiladuthurai
    165. J. Vijayalayan - Poompuhar
    166. M. Sukumar - Nagapattinam
    167. T.A.P. Senthil Pandiyan - Kilvelur
    168. A. Kingsley Gerald - Vedaranyam
    169. S. Pandiyan - Thiruthuraipoondi
    170. U.V.M. Rajarajan - Mannargudi
    171. V. Veeramani - Thiruvarur
    172. S. Prabhakaran - Nannilam
    173. S. Prabhakaran - Thiruvidaimarudur
    174. R. Vinoth - Kumbakonam
    175. U. Azarudeen - Papanasam
    176. M. Manikandan - Thiruvaiyaru
    177. R. Vijay Saravanan - Thanjavur
    178. K. Aravind - Orathanadu
    179. C. Madhan - Pattukkottai
    180. D. Chandrakaandeeban - Peravurani
    181. N. Subramanian - Gandharvakottai
    182. P. Murugesan - Viralimalai
    183. K.M. Shareef - Pudukkottai
    184. C. Sindhamani - Thirumayam
    185. Durai Kandasamy - Alangudi
    186. J. Mohamad Parvez - Aranthangi
    187. Dr. T.K. Prabhu - Karaikudi
    188. Srinivasa Sethupathi - Tiruppattur
    189. Kulandhai Rani Nachiar - Sivaganga
    190. D. Ilangovan - Manamadurai
    191. A. Madurai Veeran - Melur
    192. S. Karthikeyan - Madurai East
    193. A. Kallanai - Madurai North
    194. J. Jo Peter - Madurai South
    195. V.M.S. Mustafa - Madurai Central
    196. S.R. Thangapandi - Madurai West
    197. N. Sathishkumar - Thirumangalam
    198. M. Vijay - Usilampatti
    199. V. Pandi - Andipatti
    200. G. Sabari - Periyakulam
    201. S. Prakash - Bodinayakanur
    202. P.L.A. Jaganath Mishra - Cumbum
    203. K. Jagadeeswari - Rajapalayam
    204. A. Karthik - Srivilliputhur
    205. M. Ajith - Sattur
    206. S. Keerthana - Sivakasi
    207. S.P. Selvam - Virudhunagar
    208. K. Karthik Kumar - Aruppukkottai
    209. S. Samayan - Tiruchuli
    210. G. Gopirajan - Paramakudi
    211. V.K. Rajiv - Tiruvadanai
    212. E.A. Sahul Hameed - Ramanathapuram
    213. B. Malarvizhi Jayabala - Mudukulathur
    214. P. Kasiram - Vilathikulam
    215. A. Srinath - Thoothukudi
    216. J. Murugan - Tiruchendur
    217. G. Saravanan - Srivaikuntam
    218. P. Madhanraja - Ottapidaram
    219. S. Balasubramanian - Kovilpatti
    220. C. Ramarajan - Sankarankovil
    221. R. Amudha Rani - Vasudevanallur
    222. R.K. Abdul Jalil - Kadayanallur
    223. A. Rajaprakash - Tenkasi
    224. V. Vipin Chakravarthi - Alangulam
    225. R.S. Murugan - Tirunelveli
    226. S. Rajagopal - Ambasamudram
    227. S. Maria John - Palayamkottai
    228. K. Satheesh Christopher - Radhapuram
    229. S.R. Madhavan - Kanniyakumari
    230. G. Perveen King - Nagercoil
    231. Dr. Prem Alex Lawrence - Colachel
    232. S. Krishnakumar - Padmanabhapuram
    233. K. Michael Kumar - Vilavancode
    234. S. Sabeen - Killiyoor

    The Tamil Nadu Assembly elections for all 234 constituencies are scheduled to be held on April 23, with vote counting set for May 4, as per the schedule announced by the Election Commission of India (ECI).

