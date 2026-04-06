TVK releases list of candidates for Tamil Nadu polls 2026; Vijay to contest from Perambur and Trichy East constituency
The upcoming poll on April 23 will mark Vijay's debut in parliamentary politics.
Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief Vijay has announced the list of candidates for the upcoming assembly election. The actor-turned-politician will contest from two constituencies, Perambur and Tiruchirappalli East. The upcoming poll on April 23 will mark Vijay's debut in parliamentary politics.
Senior party leaders who have been given tickets include the general secretary, N. Anand, from T. Nagar, and the treasurer, P. Venkataramanan, from Mylapore.
Other prominent leaders of the party contesting for the elections are Aadhav Arjuna from Villivakkam, K.A. Sengottaiyan from Gopichettipalayam, Arun Raj from Tiruchengode, and former AIADMK MLA J.C.D. Prabhakar from Thousand Lights.
Also Read: No three-language formula in Tamil Nadu till DMK in power, says MK Stalin; accuses Centre of ‘Hindi imposition’
Here’s the complete list of TVK candidates for 234 constituencies across the state:
- C. Joseph Vijay - Perambur
- C. Joseph Vijay - Tiruchi East
- ‘Bussy’ N. Anand - T. Nagar
- Aadhav Arjuna - Villivakkam
- K.A. Sengottaiyan - Gobichettipalayam
- P. Venkataramanan - Mylapore
- K.G. Arunraaj - Tiruchengode
- C.T.R. Nirmal Kumar - Thirupparankundram
- C. Vijayalakshmi - Kumarapalayam
- A. Rajmohan - Egmore
- Ku.Pa. Krishnan - Lalgudi
- V. Sathyabama - Tiruppur North
- J.C.D. Prabhakar - Thousand Lights
- A. Rajasekar - Tittakudi
- M. Arul Prakasam - Saidapet
- Dr. A. Sridharan - Valparai
- N. Maria Wilson - R.K. Nagar
- V.S. Babu - Kolathur
- M.V. Karuppiah - Sholavandan
- Reddiapatti Narayanan - Nanguneri
- S. Vijayakumar - Gummidipoondi
- Dr. M.S. Ravi - Ponneri
- M. Sathyakumar - Tiruttani
- Dr. T. Arun Kumar - Tiruvallur
- R. Prakasam - Poonamallee
- R. Rameshkumar - Avadi
- G. Balamurugan - Maduravoyal
- G. Balamurugan - Ambattur
- M.L. Vijay Prabhu - Madhavaram
- N. Senthil Kumar - Thiruvottiyur
- M.R. Pallavi - Thiru-Vi-Ka-Nagar
- K.V. Vijay Thamu - Royapuram
- Sinora P.S. Ashok - Harbour
- T. Selvam - Chepauk-Thiruvallikeni
- V.K. Ramkumar - Anna Nagar
- R. Sabarinathan - Virugambakkam
- R. Kumar - Velachery
- P. Saravanamoorthy - Sholinganallur
- M. Harish - Alandur
- K. Thennarasu - Sriperumbudur
- J. Kamatchi - Pallavaram
- D. Sarathkumar - Tambaram
- S. Thiyagarajan - Chengalpattu
- B. Vijayaraj - Thiruporur
- K. Mohanraja - Cheyyur
- E. Ezhil Catherine - Madurantakam
- J. Munirathinam - Uthiramerur
- R.V. Ranjith Kumar - Kancheepuram
- V. Gandhiraj - Arakkonam
- Dr. G. Kapil - Sholingar
- Dr. M. Sudhakar - Katpadi
- I. Thaheera - Ranipet
- G. Vijay Mohan - Arcot
- M.M. Vinoth Kannan - Vellore
- R. Velmurugan - Anaikattu
- E. Thendral Kumar - Kilvaithinankuppam
- K. Sindhu - Gudiyattam
- S. Sayed Burhanudeen - Vaniyambadi
- P. Imthiyas - Ambur
- C. Munisamy - Jolarpet
- Dr. N. Thiruppathi - Tirupattur
- P. Kumaravel - Uthangarai
- E. Muralidharan - Bargur
- P. Mukundhan - Krishnagiri
- S.R. Sambangi - Veppanahalli
- M. Ambarish - Hosur
- G. Suresh - Thalli
- R. Gopi - Palacode
- C. Gajendran - Pennagaram
- M. Sivan - Dharmapuri
- S. Thilavathi - Pappireddippatti
- K. Rakesh - Harur
- K. Bharathidhasan - Chengam
- Arul Arumugam - Tiruvannamalai
- D. Raja - Kilpennathur
- C. Elumalai - Kalasapakkam
- R. Abishek - Polur
- V. Venkatesh Kumar - Arani
- Dusi K. Mohan - Cheyyar
- M. Udhayakumar - Vandavasi
- V. Chandrasekaran - Gingee
- A. Vijay Niranjan - Mailam
- S. Sakthivel - Tindivanam
- G.P. Suresh - Vanur
- N. Mohanraj - Villupuram
- A. Vijay Vadivel - Vikravandi
- Vijay R. Baranibalaji - Tirukkoyilur
- M. Sudhakar - Ulundurpettai
- G. Ashok Kumar - Rishivandiyam
- A. Jagadeesan - Sankarapuram
- C. Arul Vignesh - Kallakurichi
- V. Sujatha - Gangavalli
- R. Selvabharathi - Attur
- J. Lakshmi - Yercaud
- R.V. Adhiyaman - Omalur
- K. Selvam - Mettur
- M. Arunkumar - Edappadi
- Senthilkumar - Sangagiri
- S. Lakshmanan - Salem West
- K. Sivakumar - Salem North
- A. Vijay Tamilan Parthiban - Salem South
- M.S. Palanivel - Veerapandi
- D. Lokesh Dhanapal - Rasipuram
- P. Chandrasekar - Senthamangalam
- C.S. Dileep - Namakkal
- A. Nandhakumar - Paramathi Velur
- M. Vijay Balaji - Erode East
- K.K. Anand Mohan - Erode West
- D. Shanmugam - Modakkurichi
- S. Gowri Chithra - Dharapuram
- P. Mani - Kangeyam
- V.P. Arunachalam - Perundurai
- M.P. Balakrishnan - Bhavani
- M. Vijay Venkatesh - Anthiyur
- V.P. Tamil Selvi - Bhavanisagar
- R. Ibrahim - Udhagamandalam
- A. Deepak Sai Kishore - Gudalur
- C. Thangaraju - Coonoor
- N. Sunil Anand - Mettuppalayam
- S. Kamali - Avanashi
- S. Balamurugan - Tiruppur South
- K. Ramkumar - Palladam
- N.M. Sukumar - Sulur
- R.D. Kanimozhi - Kavundampalayam
- V. Sampathkumar - Coimbatore North
- R. Sathish Raju - Thondamuthur
- V. Senthil Kumar - Coimbatore South
- K.S. Giriprasath - Singanallur
- K. Vignesh - Kinathukadavu
- G. Ramanathan - Pollachi
- G.K. Shankar - Udumalaipettai
- R. Thirumalai - Madathukulam
- Dr. M. Praveen Kumar - Palani
- S. Mohan - Oddanchatram
- N. Kalaiselvi - Athoor
- R. Ayyanar - Nilakkottai
- L.N. Ramesh - Natham
- G. Nazeer Raja - Dindigul
- Dr. N. Nagajothi - Vedasandur
- P. Karthikeyan - Aravakurichi
- V.P. Mathiyazhagan - Karur
- S. Madhan - Krishnarayapuram
- G. Balasubramani - Kulithalai
- R. Kathiravan - Manapparai
- S. Ramesh - Srirangam
- G. Ramamoorthy - Tiruchi West
- Navalpattu S. Viji - Thiruverumbur
- V. Saravanan - Manachanallur
- M. Vignesh - Musiri
- M. Ravishankar - Thuraiyur
- K. Sivakumar - Perambalur
- M. Revathi - Kunnam
- M. Sivakumar - Ariyalur
- Kavitha G. Rajendran - Jayankondam
- S. Vijay - Vridhachalam
- K. Anand - Neyveli
- M. Manikandan - Panruti
- B. Rajkumar - Cuddalore
- D. Rajkumar - Kurinjipadi
- T. Mahalingam - Bhuvanagiri
- Dr. N. Pari - Chidambaram
- Dr. S. Seenuvasan - Kattumannarkoil
- C.S. Gopinath - Sirkazhi
- S.S. Haroon Rasheeth - Mayiladuthurai
- J. Vijayalayan - Poompuhar
- M. Sukumar - Nagapattinam
- T.A.P. Senthil Pandiyan - Kilvelur
- A. Kingsley Gerald - Vedaranyam
- S. Pandiyan - Thiruthuraipoondi
- U.V.M. Rajarajan - Mannargudi
- V. Veeramani - Thiruvarur
- S. Prabhakaran - Nannilam
- S. Prabhakaran - Thiruvidaimarudur
- R. Vinoth - Kumbakonam
- U. Azarudeen - Papanasam
- M. Manikandan - Thiruvaiyaru
- R. Vijay Saravanan - Thanjavur
- K. Aravind - Orathanadu
- C. Madhan - Pattukkottai
- D. Chandrakaandeeban - Peravurani
- N. Subramanian - Gandharvakottai
- P. Murugesan - Viralimalai
- K.M. Shareef - Pudukkottai
- C. Sindhamani - Thirumayam
- Durai Kandasamy - Alangudi
- J. Mohamad Parvez - Aranthangi
- Dr. T.K. Prabhu - Karaikudi
- Srinivasa Sethupathi - Tiruppattur
- Kulandhai Rani Nachiar - Sivaganga
- D. Ilangovan - Manamadurai
- A. Madurai Veeran - Melur
- S. Karthikeyan - Madurai East
- A. Kallanai - Madurai North
- J. Jo Peter - Madurai South
- V.M.S. Mustafa - Madurai Central
- S.R. Thangapandi - Madurai West
- N. Sathishkumar - Thirumangalam
- M. Vijay - Usilampatti
- V. Pandi - Andipatti
- G. Sabari - Periyakulam
- S. Prakash - Bodinayakanur
- P.L.A. Jaganath Mishra - Cumbum
- K. Jagadeeswari - Rajapalayam
- A. Karthik - Srivilliputhur
- M. Ajith - Sattur
- S. Keerthana - Sivakasi
- S.P. Selvam - Virudhunagar
- K. Karthik Kumar - Aruppukkottai
- S. Samayan - Tiruchuli
- G. Gopirajan - Paramakudi
- V.K. Rajiv - Tiruvadanai
- E.A. Sahul Hameed - Ramanathapuram
- B. Malarvizhi Jayabala - Mudukulathur
- P. Kasiram - Vilathikulam
- A. Srinath - Thoothukudi
- J. Murugan - Tiruchendur
- G. Saravanan - Srivaikuntam
- P. Madhanraja - Ottapidaram
- S. Balasubramanian - Kovilpatti
- C. Ramarajan - Sankarankovil
- R. Amudha Rani - Vasudevanallur
- R.K. Abdul Jalil - Kadayanallur
- A. Rajaprakash - Tenkasi
- V. Vipin Chakravarthi - Alangulam
- R.S. Murugan - Tirunelveli
- S. Rajagopal - Ambasamudram
- S. Maria John - Palayamkottai
- K. Satheesh Christopher - Radhapuram
- S.R. Madhavan - Kanniyakumari
- G. Perveen King - Nagercoil
- Dr. Prem Alex Lawrence - Colachel
- S. Krishnakumar - Padmanabhapuram
- K. Michael Kumar - Vilavancode
- S. Sabeen - Killiyoor
The Tamil Nadu Assembly elections for all 234 constituencies are scheduled to be held on April 23, with vote counting set for May 4, as per the schedule announced by the Election Commission of India (ECI).
