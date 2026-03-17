    West Bengal elections 2026: TMC to contest 291 seats, releases full list of candidates

    Mamata Banerjee will contest from her current seat of Bhabanipur in Kolkata.

    Updated on: Mar 17, 2026 8:08 PM IST
    Edited by Arya Mishra
    Ahead of the Assembly elections in West Bengal next month, the Trinamool Congress on Tuesday released the names of its candidates for the polls.

    Banerjee expressed confidence in the TMC retaining power, saying, “We will win more than 226 seats in the 2026 assembly polls.” (HT Photo/ Samir Jana)

    The Mamata Banerjee-led party will contest 291 of the 294 Assembly seats in the state, with the TMC supremo contesting from her current seat of Bhabanipur in Kolkata.

    This has set the field for a direct contest between the West Bengal chief minister and BJP's Suvendu Adhikari, who had handed her a defeat in Nandigram in 2021. Banerjee then entered the House by winning a bypoll in Bhabanipur.

    While the TMC will contest 291 seats, the remaining three seats in the Darjeeling hills region will be contested by Anit Thapa-led Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha (BGPM).

    Releasing the list of all candidates who will contest the elections, Banerjee expressed confidence in the TMC retaining power, saying, “We will win more than 226 seats in the 2026 assembly polls.”

    TMC candidates for West Bengal Assembly polls | Full list

    1. Mekliganj (SC) - Paresh Chandra Adhikary
    2. Mathabhanga (SC) - Sablu Barman
    3. Coochbehar Uttar (SC) - Partha Pratim Roy
    4. Coochbehar Dakshin - Avijit De Bhowmick (Hippy)
    5. Sitalkuchi (SC) - Harihar Das
    6. Sitai (SC) - Sangita Roy Basunia
    7. Dinhata - Udayan Guha
    8. Natabari - Sailen Barma
    9. Tufanganj - Shib Sankar Paul
    10. Kumargram (ST) - Rajeev Tirkey
    11. Kalchini (ST) - Birendra Bara
    12. Alipurduar - Suman Kanjilal
    13. Falakata (SC) - Subhash Chandra Roy
    14. Madarihat (ST) - Jayprakash Toppo
    15. Dhupguri (SC) - Dr Nirmal Chandra Roy
    16. Maynaguri (SC) - Ram Mohan Roy
    17. Jalpaiguri (SC) - Krishna Das
    18. Rajganj (SC) - Swapna Barman
    19. Dabgram-Phulbari - Ranjan Shil Sharma
    20. Mal (ST) - Bulu Chik Baraik
    21. Nagrakata (ST) - Sanjay Kujur
    22. Kalimpong - BGMP (Ally)
    23. Darjeeling - BGMP (Ally)
    24. Kurseong - BGMP (Ally)
    25. Matigara-Naxalbari (SC) - Sankar Malakar
    26. Siliguri - Goutam Deb
    27. Phansidewa (ST) - Reena Toppo Ekka
    28. Chopra - Hamidul Rahaman
    29. Islampur - Kanaia Lal Aggarwal
    30. Goalpokhar - Md. Ghulam Rabbani
    31. Chakulia - Minhajul Arfin Azad
    32. Karandighi - Gautam Paul
    33. Hemtabad (SC) - Satyajit Barman
    34. Kaliaganj (SC) - Nitai Baishya
    35. Raiganj - Krishna Kalyani
    36. Itahar - Mosaraf Hussain
    37. Kushmandi (SC) - Rekha Roy
    38. Kumarganj - Toraf Hossain Mondal
    39. Balurghat - Arpita Ghosh
    40. Tapan (ST) - Chintamoni Biha
    41. Gangarampur (SC) - Goutam Das
    42. Harirampur - Biplab Mitra
    43. Habibpur (ST) - Amal Kisku
    44. Gazole (SC) - Prasenjit Das
    45. Chanchal - Prasun Banerjee
    46. Harishchandrapur - Md. Matebur Rahman
    47. Malatipur - Abdur Rahim Boxi
    48. Ratua - Samar Mukherjee
    49. Manikchak - Kabita Mandal
    50. Maldaha (SC) - Lipika Barman Ghosh
    51. English Bazar - Asis Kundu
    52. Mothabari - Md. Najrul Islam
    53. Sujapur - Sabina Yeasmin
    54. Baisnabnagar - Chandana Sarkar
    55. Farakka - Amirul Islam
    56. Samserganj - Nur Alam
    57. Suti - Emani Biswas
    58. Jangipur - Jakir Hossain
    59. Raghunathganj - Janab Akhruzzaman
    60. Sagardighi - Bayron Biswas
    61. Lalgola - Dr. Abdul Aziz
    62. Bhagawangola - Reyat Hussain Sarkar
    63. Raninagar - Soumik Hussain
    64. Murshidabad - Shaoni Singha Roy
    65. Nabagram (SC) - Pranab Chandra Das
    66. Khargram (SC) - Ashish Marjit
    67. Burwan (SC) - Pratima Rajak
    68. Kandi - Apurba Sarkar (David)
    69. Bharatpur - Mustafizur Rahaman (Sumon)
    70. Rejinagar - Ataur Rahman
    71. Beldanga - Rabiul Alam Chowdhury
    72. Baharampur - Naru Gopal Mukherjee
    73. Hariharpara - Niamot Seikh
    74. Naoda - Shahina Mumtaz
    75. Domkal - Humayun Kabir (Ex IPS)
    76. Jalangi - Babar Ali
    77. Karimpur - Soham Chakraborty
    78. Tehatta - Dilip Poddar
    79. Palashipara -Rukbanur Rahman
    80. Kaliganj - Alifa Ahmed
    81. Nakashipara - Kallol Kha
    82. Chapra - Jeber Sekh
    83. Krishnanagar Uttar - Avinabha Bhattacharya
    84. Nabadwip - Pundarikakshya Saha
    85. Krishnanagar Dakshin - Ujjwal Biswas
    86. Santipur - Braja Kishore Goswami
    87. Ranaghat Uttar Paschim - Tapas Ghosh
    88. Krishnaganj (SC) - Samir Kumar Poddar
    89. Ranaghat Uttar Purba (SC) - Barnali Dey Roy
    90. Ranaghat Dakshin (SC) - Dr. Sougata Kumar Burman
    91. Chakdaha - Subhankar Singha (Jishu)
    92. Kalyani (SC) - Dr. Atindra Nath Mondal
    93. Haringhata (SC) - Dr. Rajib Biswas
    94. Bagdah (SC) - Madhuparna Thakur
    95. Bangaon Uttar (SC) - Biswajit Das
    96. Bangaon Dakshin (SC) - Rituparna Addhya
    97. Gaighata (SC) - Narottam Biswas
    98. Swarupnagar (SC) - Bina Mondal
    99. Baduria - Burhanul Mokaddin (Liton)
    100. Habra - Jyotipriya Mallick (Balu)
    101. Ashoknagar - Narayan Goswami
    102. Amdanga - Peerzada Kasem Siddiqui
    103. Bijpur - Subodh Adhikary
    104. Naihati - Sanat Dey
    105. Bhatpara - Amit Gupta
    106. Jagatdal - Somenath Shyam Ichini
    107. Noapara - Trinankur Bhattacharya
    108. Barrackpore - Raju Chakrabarty (Raj)
    109. Khardaha - Devdeep Purohit
    110. Dum Dum Uttar - Chandrima Bhattacharya
    111. Panihati - Tirthankar Ghosh (Puchi)
    112. Kamarhati - Madan Mitra
    113. Baranagar - Sayantika Banerjee
    114. Dum Dum - Bratya Basu
    115. Rajarhat Newtown - Tapash Chatterjee
    116. Bidhannagar - Sujit Bose
    117. Rajarhat Gopalpur - Aditi Munshi
    118. Madhyamgram - Rathin Ghosh
    119. Barasat - Sabyasachi Dutta
    120. Deganga - Anisur Rahaman (Bidesh)
    121. Haroa - Md. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb)
    122. Minakhan (SC) - Usha Rani Mondal
    123. Sandeshkhali (ST) - Jharna Sardar
    124. Basirhat Dakshin - Surajit Mitra (Badal)
    125. Basirhat Uttar - Md Tauseef Rehman
    126. Hingalganj (SC) - Ananda Sarkar
    127. Gosaba (SC) - Subrata Mondal
    128. Basanti (SC) - Nilima Bishal Mistry
    129. Kultali (SC) - Ganesh Chandra Mondal
    130. Patharpratima - Samir Kumar Jana
    131. Kakdwip - Manturam Pakhira
    132. Sagar - Bankim Chandra Hazra
    133. Kulpi - Barnali Dhara
    134. Raidighi - Tapas Mondal
    135. Mandirbazar (SC) - Joydeb Halder
    136. Jaynagar (SC) - Biswanath Das
    137. Baruipur Purba (SC) - Bivas Sardar
    138. Canning Paschim (SC) - Paresh Ram Das
    139. Canning Purba - Md. Baharul Islam
    140. Baruipur Paschim - Biman Banerjee
    141. Magrahat Purba (SC) - Sharmistha Purkait
    142. Magrahat Paschim - Shamim Ahmed
    143. Diamond Harbour - Pannalal Halder
    144. Falta - Jahangir Khan
    145. Satgachia - Somashree Betal
    146. Bishnupur (SC) - Dilip Mondal
    147. Sonarpur Dakshin - Arundhuti Maitra (Lovely)
    148. Bhangar - Saokat Molla
    149. Kasba - Javed Ahmed Khan
    150. Jadavpur - Debabrata Majumdar
    151. Sonarpur Uttar - Firdousi Begum
    152. Tollyganj - Aroop Biswas
    153. Behala Purba - Subhasish Chakraborty
    154. Behala Paschim - Ratna Chatterjee
    155. Maheshtala - Subhasis Das
    156. Budge Budge - Ashok Kumar Deb
    157. Metiabruz - Abdul Khaleque Molla
    158. Kolkata Port - Firhad Hakim
    159. Bhabanipur - Mamata Banerjee
    160. Rashbehari - Debasish Kumar
    161. Ballygunge - Sovandeb Chattopadhyay
    162. Chowrangee - Nayna Bandopadhyay
    163. Entally - Sandipan Saha
    164. Beleghata - Kunal Ghosh
    165. Jorasanko - Vijay Upadhayay
    166. Shyampukur - Dr. Shashi Panja
    167. Maniktala - Shrreya Pandey
    168. Kashipur Belgachhia - Atin Ghosh
    169. Bally - Kailash Mishra
    170. Howrah Uttar - Goutam Chowdhury
    171. Howrah Madhya - Arup Roy
    172. Shibpur - Dr Rana Chatterjee
    173. Howrah Dakshin - Nandita Choudhary
    174. Sankrail (SC) - Priya Paul
    175. Panchla - Gulshan Mullick
    176. Uluberia Purba - Ritabrata Banerjee
    177. Uluberia Uttar (SC) - Bimal Kumar Das
    178. Uluberia Dakshin - Pulak Roy
    179. Shyampur - Nadebasi Jana
    180. Bagnan - Arunava Sen
    181. Amta - Sukanta Paul
    182. Udaynarayanpur - Samir Kumar Panja
    183. Jagatballavpur - Subir Chatterjee
    184. Domjur - Tapas Maity
    185. Uttarpara - Sirsanya Bandopadhyay
    186. Sreerampur - Tanmoy Ghosh
    187. Champdani - Arindam Guin
    188. Singur - Becharam Manna
    189. Chandannagar - Indranil Sen
    190. Chunchura - Debangshu Bhattacharya
    191. Balagarh (SC) - Ranjan Dhara
    192. Pandua - Samir Chakraborty (Bua)
    193. Saptagram - Bidesh Bose
    194. Chanditala - Swati Khandoker
    195. Jangipara - Snehasis Chakraborty
    196. Haripal - Dr. Karabi Manna
    197. Dhanekhali (SC) - Asima Patra
    198. Tarakeswar - Ramendu Singha Roy
    199. Pursurah - Partha Hazari
    200. Arambag (SC) - Mita Bag
    201. Goghat (SC) - Dr. Nirmal Maji
    202. Khanakul - Palash Roy
    203. Tamluk - Dipendra Narayan Roy
    204. Panskura Purba - Asim Kumar Maji
    205. Panskura Paschim - Siraj Khan
    206. Moyna - Chandan Mondal
    207. Nandapumar - Sukumar Dey
    208. Mahisadal - Tilak Kumar Chakraborty
    209. Haldia (SC) - Tapasi Mandal
    210. Nandigram - Pabitra Kar
    211. Chandipur - Uttam Barik
    212. Patashpur - Pijus Kanti Panda
    213. Kanthi Uttar - Debasis Bhunia (Lalu)
    214. Bhagabanpur - Manab Kumar Porua
    215. Khejuri (SC) - Rabin Chandra Mandal
    216. Kanthi Dakshin - Tarun Kr Jana
    217. Ramnagar - Akhil Giri
    218. Egra - Tarun Maity
    219. Dantan - Manik Maity
    220. Keshiary (ST) - Ramjiban Mandi
    221. Kharagpur Sadar - Pradip Sarkar
    222. Narayangarh - Pratibha Rani Maity
    223. Sabang - Manas Ranjan Bhunia
    224. Pingla - Ajit Maity
    225. Kharagpur - Dinen Roy
    226. Debra - Rajib Banerjee
    227. Daspur - Asis Hudait
    228. Ghatal (SC) - Shyamali Sardar
    229. Chandrakona (SC) - Surjya Kanta Doloi
    230. Garbeta - Uttara Singha (Hazra)
    231. Salboni - Srikanta Mahata
    232. Keshpur (SC) - Seuli Saha
    233. Medinipur - Sujoy Hazra
    234. Nayagram (ST) - Dulal Murmu
    235. Gopiballavpur - Ajit Mahata
    236. Jhargram - Mangal Soren
    237. Binpur (ST) - Birbaha Hansda
    238. Bandwan (ST) - Rajib Lochan Saren
    239. Balarampur - Shantiram Mahato
    240. Baghmundi - Sushanta Mahato
    241. Joypur - Arjun Mahato
    242. Purulia - Sujoy Banerjee
    243. Manbazar (ST) - Sandhya Rani Tudu
    244. Kashipur - Soumen Beltharia
    245. Para (SC) - Manik Bauri
    246. Raghunathpur (SC) - Hazari Bauri
    247. Saltora (SC) - Uttam Bauri
    248. Chhatna - Swapan Kumar Mandal
    249. Ranibandh (ST) - Dr. Tanushree Hansda
    250. Raipur (ST) - Thakur Moni Soren
    251. Taldangra - Falguni Singhababu
    252. Bankura - Dr. Anup Mondal
    253. Barjora - Goutam Mishra (Shyam)
    254. Onda - Subrata Dutta (Gope)
    255. Bishnupur - Tanmoy Ghosh
    256. Katulpur (SC) - Harakali Pratihar
    257. Indas (SC) - Shyamali Roy Bagdi
    258. Sonamukhi (SC) - Dr Kallol Saha
    259. Khandaghosh (SC) - Nabin Chandra Bag
    260. Bardhaman Dakshin - Khokon Das
    261. Raina (SC) - Mandira Dalui
    262. Jamalpur (SC) - Bhootnath Mallick
    263. Monteswar - Siddiqullah Chowdhury
    264. Kalna (SC) - Deboprasad Bag
    265. Memari - Rasbihari Halder
    266. Bardhaman Uttar (SC) - Nisith Kumar Malik
    267. Bhatar - Shantanu Koner
    268. Purbasthali Dakshin - Swapan Debnath
    269. Purbasthali Uttar - Vasundhara Goswami
    270. Katwa - Rabindranath Chatterjee
    271. Ketugram - Sekh Sahonawez
    272. Mangalkot - Apurba Chowdhury (Achal)
    273. Ausgram (SC) - Shyamaprasanna Lohar
    274. Galsi (SC) - Alok Kumar Majhi
    275. Pandabeswar - Narendranath Chakraborty
    276. Durgapur Purba - Pradip Mazumdar
    277. Durgapur Paschim - Kavi Dutta
    278. Raniganj - Kalobaran Mondal
    279. Jamuria - Hareram Singh
    280. Asansol Dakshin - Tapas Banerjee
    281. Asansol Uttar - Moloy Ghatak
    282. Kulti - Abhijit Ghatak
    283. Barabani - Bidhan Upadhyay
    284. Dubrajpur (SC) - Chandra Naresh Bauri
    285. Suri - Ujjal Chatterjee
    286. Bolpur - Chandranath Sinha
    287. Nanoor - Bidhan Chandra Majhi
    288. Labpur - Abhijit Sinha (Rana)
    289. Sainthia (SC) - Nilabati Saha
    290. Mayureswar - Abhijit Roy
    291. Rampurhat - Asish Banerjee
    292. Hansan - Fayezul Haque (Kajal Sk)
    293. Nalhati - Rajendra Prasad Singh
    294. Murarai - Mosarraf Hossain
