West Bengal elections 2026: TMC to contest 291 seats, releases full list of candidates
Mamata Banerjee will contest from her current seat of Bhabanipur in Kolkata.
Ahead of the Assembly elections in West Bengal next month, the Trinamool Congress on Tuesday released the names of its candidates for the polls.
The Mamata Banerjee-led party will contest 291 of the 294 Assembly seats in the state, with the TMC supremo contesting from her current seat of Bhabanipur in Kolkata.
This has set the field for a direct contest between the West Bengal chief minister and BJP's Suvendu Adhikari, who had handed her a defeat in Nandigram in 2021. Banerjee then entered the House by winning a bypoll in Bhabanipur.
While the TMC will contest 291 seats, the remaining three seats in the Darjeeling hills region will be contested by Anit Thapa-led Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha (BGPM).
Releasing the list of all candidates who will contest the elections, Banerjee expressed confidence in the TMC retaining power, saying, “We will win more than 226 seats in the 2026 assembly polls.”
TMC candidates for West Bengal Assembly polls | Full list
- Mekliganj (SC) - Paresh Chandra Adhikary
- Mathabhanga (SC) - Sablu Barman
- Coochbehar Uttar (SC) - Partha Pratim Roy
- Coochbehar Dakshin - Avijit De Bhowmick (Hippy)
- Sitalkuchi (SC) - Harihar Das
- Sitai (SC) - Sangita Roy Basunia
- Dinhata - Udayan Guha
- Natabari - Sailen Barma
- Tufanganj - Shib Sankar Paul
- Kumargram (ST) - Rajeev Tirkey
- Kalchini (ST) - Birendra Bara
- Alipurduar - Suman Kanjilal
- Falakata (SC) - Subhash Chandra Roy
- Madarihat (ST) - Jayprakash Toppo
- Dhupguri (SC) - Dr Nirmal Chandra Roy
- Maynaguri (SC) - Ram Mohan Roy
- Jalpaiguri (SC) - Krishna Das
- Rajganj (SC) - Swapna Barman
- Dabgram-Phulbari - Ranjan Shil Sharma
- Mal (ST) - Bulu Chik Baraik
- Nagrakata (ST) - Sanjay Kujur
- Kalimpong - BGMP (Ally)
- Darjeeling - BGMP (Ally)
- Kurseong - BGMP (Ally)
- Matigara-Naxalbari (SC) - Sankar Malakar
- Siliguri - Goutam Deb
- Phansidewa (ST) - Reena Toppo Ekka
- Chopra - Hamidul Rahaman
- Islampur - Kanaia Lal Aggarwal
- Goalpokhar - Md. Ghulam Rabbani
- Chakulia - Minhajul Arfin Azad
- Karandighi - Gautam Paul
- Hemtabad (SC) - Satyajit Barman
- Kaliaganj (SC) - Nitai Baishya
- Raiganj - Krishna Kalyani
- Itahar - Mosaraf Hussain
- Kushmandi (SC) - Rekha Roy
- Kumarganj - Toraf Hossain Mondal
- Balurghat - Arpita Ghosh
- Tapan (ST) - Chintamoni Biha
- Gangarampur (SC) - Goutam Das
- Harirampur - Biplab Mitra
- Habibpur (ST) - Amal Kisku
- Gazole (SC) - Prasenjit Das
- Chanchal - Prasun Banerjee
- Harishchandrapur - Md. Matebur Rahman
- Malatipur - Abdur Rahim Boxi
- Ratua - Samar Mukherjee
- Manikchak - Kabita Mandal
- Maldaha (SC) - Lipika Barman Ghosh
- English Bazar - Asis Kundu
- Mothabari - Md. Najrul Islam
- Sujapur - Sabina Yeasmin
- Baisnabnagar - Chandana Sarkar
- Farakka - Amirul Islam
- Samserganj - Nur Alam
- Suti - Emani Biswas
- Jangipur - Jakir Hossain
- Raghunathganj - Janab Akhruzzaman
- Sagardighi - Bayron Biswas
- Lalgola - Dr. Abdul Aziz
- Bhagawangola - Reyat Hussain Sarkar
- Raninagar - Soumik Hussain
- Murshidabad - Shaoni Singha Roy
- Nabagram (SC) - Pranab Chandra Das
- Khargram (SC) - Ashish Marjit
- Burwan (SC) - Pratima Rajak
- Kandi - Apurba Sarkar (David)
- Bharatpur - Mustafizur Rahaman (Sumon)
- Rejinagar - Ataur Rahman
- Beldanga - Rabiul Alam Chowdhury
- Baharampur - Naru Gopal Mukherjee
- Hariharpara - Niamot Seikh
- Naoda - Shahina Mumtaz
- Domkal - Humayun Kabir (Ex IPS)
- Jalangi - Babar Ali
- Karimpur - Soham Chakraborty
- Tehatta - Dilip Poddar
- Palashipara -Rukbanur Rahman
- Kaliganj - Alifa Ahmed
- Nakashipara - Kallol Kha
- Chapra - Jeber Sekh
- Krishnanagar Uttar - Avinabha Bhattacharya
- Nabadwip - Pundarikakshya Saha
- Krishnanagar Dakshin - Ujjwal Biswas
- Santipur - Braja Kishore Goswami
- Ranaghat Uttar Paschim - Tapas Ghosh
- Krishnaganj (SC) - Samir Kumar Poddar
- Ranaghat Uttar Purba (SC) - Barnali Dey Roy
- Ranaghat Dakshin (SC) - Dr. Sougata Kumar Burman
- Chakdaha - Subhankar Singha (Jishu)
- Kalyani (SC) - Dr. Atindra Nath Mondal
- Haringhata (SC) - Dr. Rajib Biswas
- Bagdah (SC) - Madhuparna Thakur
- Bangaon Uttar (SC) - Biswajit Das
- Bangaon Dakshin (SC) - Rituparna Addhya
- Gaighata (SC) - Narottam Biswas
- Swarupnagar (SC) - Bina Mondal
- Baduria - Burhanul Mokaddin (Liton)
- Habra - Jyotipriya Mallick (Balu)
- Ashoknagar - Narayan Goswami
- Amdanga - Peerzada Kasem Siddiqui
- Bijpur - Subodh Adhikary
- Naihati - Sanat Dey
- Bhatpara - Amit Gupta
- Jagatdal - Somenath Shyam Ichini
- Noapara - Trinankur Bhattacharya
- Barrackpore - Raju Chakrabarty (Raj)
- Khardaha - Devdeep Purohit
- Dum Dum Uttar - Chandrima Bhattacharya
- Panihati - Tirthankar Ghosh (Puchi)
- Kamarhati - Madan Mitra
- Baranagar - Sayantika Banerjee
- Dum Dum - Bratya Basu
- Rajarhat Newtown - Tapash Chatterjee
- Bidhannagar - Sujit Bose
- Rajarhat Gopalpur - Aditi Munshi
- Madhyamgram - Rathin Ghosh
- Barasat - Sabyasachi Dutta
- Deganga - Anisur Rahaman (Bidesh)
- Haroa - Md. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb)
- Minakhan (SC) - Usha Rani Mondal
- Sandeshkhali (ST) - Jharna Sardar
- Basirhat Dakshin - Surajit Mitra (Badal)
- Basirhat Uttar - Md Tauseef Rehman
- Hingalganj (SC) - Ananda Sarkar
- Gosaba (SC) - Subrata Mondal
- Basanti (SC) - Nilima Bishal Mistry
- Kultali (SC) - Ganesh Chandra Mondal
- Patharpratima - Samir Kumar Jana
- Kakdwip - Manturam Pakhira
- Sagar - Bankim Chandra Hazra
- Kulpi - Barnali Dhara
- Raidighi - Tapas Mondal
- Mandirbazar (SC) - Joydeb Halder
- Jaynagar (SC) - Biswanath Das
- Baruipur Purba (SC) - Bivas Sardar
- Canning Paschim (SC) - Paresh Ram Das
- Canning Purba - Md. Baharul Islam
- Baruipur Paschim - Biman Banerjee
- Magrahat Purba (SC) - Sharmistha Purkait
- Magrahat Paschim - Shamim Ahmed
- Diamond Harbour - Pannalal Halder
- Falta - Jahangir Khan
- Satgachia - Somashree Betal
- Bishnupur (SC) - Dilip Mondal
- Sonarpur Dakshin - Arundhuti Maitra (Lovely)
- Bhangar - Saokat Molla
- Kasba - Javed Ahmed Khan
- Jadavpur - Debabrata Majumdar
- Sonarpur Uttar - Firdousi Begum
- Tollyganj - Aroop Biswas
- Behala Purba - Subhasish Chakraborty
- Behala Paschim - Ratna Chatterjee
- Maheshtala - Subhasis Das
- Budge Budge - Ashok Kumar Deb
- Metiabruz - Abdul Khaleque Molla
- Kolkata Port - Firhad Hakim
- Bhabanipur - Mamata Banerjee
- Rashbehari - Debasish Kumar
- Ballygunge - Sovandeb Chattopadhyay
- Chowrangee - Nayna Bandopadhyay
- Entally - Sandipan Saha
- Beleghata - Kunal Ghosh
- Jorasanko - Vijay Upadhayay
- Shyampukur - Dr. Shashi Panja
- Maniktala - Shrreya Pandey
- Kashipur Belgachhia - Atin Ghosh
- Bally - Kailash Mishra
- Howrah Uttar - Goutam Chowdhury
- Howrah Madhya - Arup Roy
- Shibpur - Dr Rana Chatterjee
- Howrah Dakshin - Nandita Choudhary
- Sankrail (SC) - Priya Paul
- Panchla - Gulshan Mullick
- Uluberia Purba - Ritabrata Banerjee
- Uluberia Uttar (SC) - Bimal Kumar Das
- Uluberia Dakshin - Pulak Roy
- Shyampur - Nadebasi Jana
- Bagnan - Arunava Sen
- Amta - Sukanta Paul
- Udaynarayanpur - Samir Kumar Panja
- Jagatballavpur - Subir Chatterjee
- Domjur - Tapas Maity
- Uttarpara - Sirsanya Bandopadhyay
- Sreerampur - Tanmoy Ghosh
- Champdani - Arindam Guin
- Singur - Becharam Manna
- Chandannagar - Indranil Sen
- Chunchura - Debangshu Bhattacharya
- Balagarh (SC) - Ranjan Dhara
- Pandua - Samir Chakraborty (Bua)
- Saptagram - Bidesh Bose
- Chanditala - Swati Khandoker
- Jangipara - Snehasis Chakraborty
- Haripal - Dr. Karabi Manna
- Dhanekhali (SC) - Asima Patra
- Tarakeswar - Ramendu Singha Roy
- Pursurah - Partha Hazari
- Arambag (SC) - Mita Bag
- Goghat (SC) - Dr. Nirmal Maji
- Khanakul - Palash Roy
- Tamluk - Dipendra Narayan Roy
- Panskura Purba - Asim Kumar Maji
- Panskura Paschim - Siraj Khan
- Moyna - Chandan Mondal
- Nandapumar - Sukumar Dey
- Mahisadal - Tilak Kumar Chakraborty
- Haldia (SC) - Tapasi Mandal
- Nandigram - Pabitra Kar
- Chandipur - Uttam Barik
- Patashpur - Pijus Kanti Panda
- Kanthi Uttar - Debasis Bhunia (Lalu)
- Bhagabanpur - Manab Kumar Porua
- Khejuri (SC) - Rabin Chandra Mandal
- Kanthi Dakshin - Tarun Kr Jana
- Ramnagar - Akhil Giri
- Egra - Tarun Maity
- Dantan - Manik Maity
- Keshiary (ST) - Ramjiban Mandi
- Kharagpur Sadar - Pradip Sarkar
- Narayangarh - Pratibha Rani Maity
- Sabang - Manas Ranjan Bhunia
- Pingla - Ajit Maity
- Kharagpur - Dinen Roy
- Debra - Rajib Banerjee
- Daspur - Asis Hudait
- Ghatal (SC) - Shyamali Sardar
- Chandrakona (SC) - Surjya Kanta Doloi
- Garbeta - Uttara Singha (Hazra)
- Salboni - Srikanta Mahata
- Keshpur (SC) - Seuli Saha
- Medinipur - Sujoy Hazra
- Nayagram (ST) - Dulal Murmu
- Gopiballavpur - Ajit Mahata
- Jhargram - Mangal Soren
- Binpur (ST) - Birbaha Hansda
- Bandwan (ST) - Rajib Lochan Saren
- Balarampur - Shantiram Mahato
- Baghmundi - Sushanta Mahato
- Joypur - Arjun Mahato
- Purulia - Sujoy Banerjee
- Manbazar (ST) - Sandhya Rani Tudu
- Kashipur - Soumen Beltharia
- Para (SC) - Manik Bauri
- Raghunathpur (SC) - Hazari Bauri
- Saltora (SC) - Uttam Bauri
- Chhatna - Swapan Kumar Mandal
- Ranibandh (ST) - Dr. Tanushree Hansda
- Raipur (ST) - Thakur Moni Soren
- Taldangra - Falguni Singhababu
- Bankura - Dr. Anup Mondal
- Barjora - Goutam Mishra (Shyam)
- Onda - Subrata Dutta (Gope)
- Bishnupur - Tanmoy Ghosh
- Katulpur (SC) - Harakali Pratihar
- Indas (SC) - Shyamali Roy Bagdi
- Sonamukhi (SC) - Dr Kallol Saha
- Khandaghosh (SC) - Nabin Chandra Bag
- Bardhaman Dakshin - Khokon Das
- Raina (SC) - Mandira Dalui
- Jamalpur (SC) - Bhootnath Mallick
- Monteswar - Siddiqullah Chowdhury
- Kalna (SC) - Deboprasad Bag
- Memari - Rasbihari Halder
- Bardhaman Uttar (SC) - Nisith Kumar Malik
- Bhatar - Shantanu Koner
- Purbasthali Dakshin - Swapan Debnath
- Purbasthali Uttar - Vasundhara Goswami
- Katwa - Rabindranath Chatterjee
- Ketugram - Sekh Sahonawez
- Mangalkot - Apurba Chowdhury (Achal)
- Ausgram (SC) - Shyamaprasanna Lohar
- Galsi (SC) - Alok Kumar Majhi
- Pandabeswar - Narendranath Chakraborty
- Durgapur Purba - Pradip Mazumdar
- Durgapur Paschim - Kavi Dutta
- Raniganj - Kalobaran Mondal
- Jamuria - Hareram Singh
- Asansol Dakshin - Tapas Banerjee
- Asansol Uttar - Moloy Ghatak
- Kulti - Abhijit Ghatak
- Barabani - Bidhan Upadhyay
- Dubrajpur (SC) - Chandra Naresh Bauri
- Suri - Ujjal Chatterjee
- Bolpur - Chandranath Sinha
- Nanoor - Bidhan Chandra Majhi
- Labpur - Abhijit Sinha (Rana)
- Sainthia (SC) - Nilabati Saha
- Mayureswar - Abhijit Roy
- Rampurhat - Asish Banerjee
- Hansan - Fayezul Haque (Kajal Sk)
- Nalhati - Rajendra Prasad Singh
- Murarai - Mosarraf Hossain