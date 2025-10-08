Search
Wed, Oct 08, 2025
New Delhi oC

Classic denims under 1000 on Amazon Great Indian Festival Sale: Top 8 picks for you

BySamarpita Yashaswini
Published on: Oct 08, 2025 11:00 am IST

These classic denims under 1000 are perfect for updating your casual wardrobe without splurging. Grab your favourites before the Amazon Sale ends.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Men Jeans || Jeans for Men || Men Jeans Pants || Jeans Pant for Man (Q-18-20) (in, Numeric, 36, Black) View Details checkDetails

₹649

amazonLogo
GET THIS

London Hills Men Jeans || Baggy Fit Jeans for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jean,s || Dance Rap Rapping Style Pant for Men || Denim Cotton Jeans (0) View Details checkDetails

₹497

amazonLogo
GET THIS

Men Jeans || Jeans for Men || Cargo Jeans (Q-04-05) (in, Numeric, 36, Black) View Details checkDetails

₹719

amazonLogo
GET THIS

Ben Martin Light Blue Men Jeans || Baggy Fit Jeans for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jean,s || Dance Rap Rapping Style Pant for Men || Denim Cotton Jeans 36 (0) View Details checkDetails

₹749

amazonLogo
GET THIS

Ben Martin Mens Slim Fit Stylish Stretchable 32 Size Light Blue Cotton Denim High Rise Jeans Pant for Men, JJ3-5 View Details checkDetails

₹649

amazonLogo
GET THIS

Ben Martin Light Blue Men Jeans || Baggy Fit Jeans for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jean,s || Dance Rap Rapping Style Pant for Men || Denim Cotton Jeans 32 (0) View Details checkDetails

₹749

amazonLogo
GET THIS

GRECIILOOKS Womens Casual Denim Regular Fit High Rise Jeans (Blue, 32) View Details checkDetails

₹599

amazonLogo
GET THIS

Nifty Womens Denim Wide Leg Jeans (Jean_1452_BTA_30_Medium_Blue_30) View Details checkDetails

₹599

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

Denim is a wardrobe staple that never goes out of style, and during the Amazon Great Indian Festival, you can grab timeless denim pieces for under 1000! From slim-fit to baggy styles, high-waist to cargo, this collection offers something for everyone. If you’re heading to college, office, casual outings, or a night out, these denims promise comfort, durability, and style. Here’s a closer look at the top picks for men and women that combine affordability with fashion.

Classic denims under <span class='webrupee'>₹</span>1000 on Amazon Great Indian Festival Sale: Top 8 picks(Pexels)
Classic denims under 1000 on Amazon Great Indian Festival Sale: Top 8 picks(Pexels)

Top 8 denims under 1000:

1.

Men Jeans || Jeans for Men || Men Jeans Pants || Jeans Pant for Man (Q-18-20)
Loading Suggestions...

A perfect blend of comfort and style, this pair of jeans is designed for everyday wear. With durable denim fabric and a classic straight-cut design, it pairs well with casual shirts or tees for a relaxed yet polished look. Ideal for college, casual office days, or weekend outings, these jeans are versatile and long-lasting.

2.

London Hills Men Jeans || Baggy Fit Jean's for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jeans || Dance Rap Rapping Style Pant for Men

Loading Suggestions...

These urban-inspired baggy-fit jeans are perfect for streetwear enthusiasts. Designed with a high-rise waist and stretchable denim, they offer all-day comfort and freedom of movement. The loose fit adds a trendy, laid-back vibe, making them perfect for casual hangouts or dance sessions.

3.

Men Jeans || Jeans for Men || Cargo Jeans (Q-04-05)
Loading Suggestions...

A functional yet stylish pair of cargo-style denim jeans. Multiple pockets add practicality without compromising on style. Perfect for adventurous weekends or casual day-to-day wear, these jeans balance utility with classic denim aesthetics.

4.

Ben Martin Men Jeans || Baggy Fit Jean's for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jeans || Dance Rap Rapping Style Pant for Men

Loading Suggestions...

These loose-fit jeans are designed for those who value comfort but don’t want to compromise on style. The stretchable fabric adapts to body movements, while the baggy silhouette keeps your street style game strong. Great for casual meetups or relaxed weekend wear.

5.

Ben Martin Men’s Slim Fit Mid Rise Stretchable Denim Jeans
Loading Suggestions...

For a more polished appearance, these slim-fit, mid-rise jeans provide a tailored look while maintaining comfort. Stretchable denim ensures flexibility, making it suitable for casual office settings, dinners, or casual outings. Pair with formal shirts or polo tees for a semi-formal look.

6.

Ben Martin Men Jeans || Baggy Fit Jean's for Man || Loose Fit High Rise Denim || Stretchable Casual Wear Jeans || Dance Rap Rapping Style Pant for Men
Loading Suggestions...

Another stylish baggy-fit denim option, perfect for a relaxed, street-smart look. These jeans are comfortable enough for long hours of wear and stylish enough to be paired with casual tees, jackets, or sneakers for urban looks.

7.

GRECIILOOKS High Waist Jeans for Women – Wide Leg Straight Fit Denim | Baggy Cargo Style Casual Pants for Girls & Daily College Wear

Loading Suggestions...

A stylish, high-waist wide-leg denim designed to keep you comfortable and fashionable. Perfect for college or casual outings, these jeans are easy to pair with crop tops, casual shirts, or tees. The baggy cargo-style pockets add a functional yet trendy element, making them ideal for street style lovers.

8.

Nifty Women’s Mid Rise Denim Wide Leg Jeans

Loading Suggestions...

These mid-rise wide-leg jeans strike the perfect balance between comfort and elegance. Lightweight and breathable, they are great for day-to-day wear. Pair with flowy tops, tunics, or tucked-in shirts for a chic, laid-back vibe suitable for shopping trips, college, or casual meet-ups.

Similar stories for you:

Stressed about your Diwali outfit? Check out these top 8 ethnic wear picks!

Light jackets to ace the changing weather: Top 8 picks for men and women

Last-minute Karwa Chauth suits from Amazon Great Indian Festival: Top 8 picks at up to 80% off

  • Are these denims true to size?

    Most brands follow standard size charts. Always refer to the product sizing guide on Amazon before purchase to ensure the perfect fit.

  • Do these denims stretch after wear?

    Most of these denims have stretchable fabrics like cotton blends or spandex, ensuring comfort while maintaining shape.

  • Are these jeans suitable for office or formal casual wear?

    Yes, the slim-fit and straight-cut denims can be paired with formal shirts or blouses for a semi-formal office look.

  • Can these jeans be machine washed?

    Yes, these denims are suitable for machine wash on gentle cycles. Turn them inside out to maintain color and reduce wear.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Classic denims under 1000 on Amazon Great Indian Festival Sale: Top 8 picks for you
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On