Vitamin C face serums: Your secret to glowing and spotless skin; 8 Top-rated picks on Amazon

ByShweta Pandey
Published on: Dec 31, 2025 01:23 pm IST

Your spotless skin is just a vitamin C face serum away. Here are our top 8 picks to help your skin glow.

The Derma Co 10% Vitamin C Face Serum with 5% Niacinamide

Plum 15% Vitamin C Advanced Serum for Glowing Skin | for Oily, Dry & Combination Skin | Reduce Pigmentation & Dark Spots |with Mandarin | Non-Irritating, Hydrating & Soothing | Men & Women | 20ml

Garnier Vitamin C + Face Serum for Skin Brightening & Anti-Dark Spots|100X Stronger than Vit C |2% Niacinamide 0.5% Salicylic Acid/BHA |Suitable for Oily, Dry, Sensitive Skin |For Men & Women 30ml

Pilgrim 10% Vitamin C Face Serum For Daily Brightness 10 ml | Face serum for glowing skin | Reduces Dark Spots & Evens Skin Tone | Fragrance Free | For Men and Women | All Skin Types |

Minimalist Dull Skin, Dark Spots & Uneven Tone Treatment 10% Vitamin C Face Serum, Formulated & Tested for Sensitive and All Skin Types with Ethyl Ascorbic Acid & Pha for Men & Women, 30Ml

Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum

Deconstruct 10% Vitamin C Serum | Non-Irritating & Non-Sticky | Tested for Oily, Sensitive Skin | Beginner-Friendly| Brightens Dull Skin, Evens Tone | No Purging | With 0.5% Ferulic Acid| 20ml

Chemist At Play 10% Vitamin C Face Serum |Brightens & Gives Glow |Fades Dark Spots |Treats Hyperpigmentation| Balances Melanin Production | Ethyl Ascorbic Acid & Glucosamine | For All Skin Types 10ml

Vitamin C face serums are the secret to a clearer, more luminous complexion. Lightweight yet powerful, they work daily to even skin tone, enhance glow, and defend against environmental stressors. If you need a spotless and glowing skin, you need to include a vitamin C face serum in your daily skincare routine.

Vitamin C face serum for glowing skin(Pexels)

And if you have been looking to buy vitamin C face serums but are confused about which one to buy, here are our 8 top-rated picks for you:

Top 8 vitamin C face serums

1.

The Derma Co 10% Vitamin C Face Serum with 5% Niacinamide
The Derma Co 10% Vitamin C Face Serum brightens dull skin, fades dark spots, and boosts collagen for a radiant glow. This lightweight, fast-absorbing formula suits daily use and works well under sunscreen or makeup. Customers love how it improves skin tone within weeks without irritating. Many reviewers mention visible glow and smoother texture, making it a popular choice for beginners looking for effective yet gentle vitamin C skincare.

2.

Plum 15% Vitamin C Advanced Serum for Glowing Skin | for Oily, Dry & Combination Skin | Reduce Pigmentation & Dark Spots |with Mandarin | Non-Irritating, Hydrating & Soothing | Men & Women | 20ml
Plum 15% Vitamin C Advanced Serum targets pigmentation, uneven tone, and early signs of ageing with a potent antioxidant blend. Its non-greasy texture absorbs quickly, leaving skin fresh and luminous. Customers praise its noticeable brightening effect and improved clarity after consistent use. Many users highlight reduced acne marks and a healthy glow, appreciating its clean formulation and suitability for sensitive skin when used gradually.

3.

Garnier Vitamin C + Face Serum for Skin Brightening & Anti-Dark Spots|100X Stronger than Vit C |2% Niacinamide 0.5% Salicylic Acid/BHA |Suitable for Oily, Dry, Sensitive Skin |For Men & Women 30ml
Garnier Vitamin C+ Face Serum helps reduce dark spots and instantly boosts skin radiance with a lightweight, water-like texture. Enriched with vitamin C and lemon extract, it refreshes tired-looking skin without feeling sticky. Customers frequently mention brighter skin within days and love its fast absorption. Reviews highlight its affordability and suitability for daily use, making it a favourite for those seeking visible results on a budget.

4.

Pilgrim 10% Vitamin C Face Serum For Daily Brightness 10 ml | Face serum for glowing skin | Reduces Dark Spots & Evens Skin Tone | Fragrance Free | For Men and Women | All Skin Types |
Pilgrim 10% Vitamin C Face Serum enhances skin glow, improves texture, and protects against environmental damage. The serum blends vitamin C with hyaluronic acid to hydrate while brightening skin. Customers appreciate its gentle formula and subtle glow-enhancing effect. Many reviews note smoother skin and reduced dullness after regular use, making it ideal for those who want a balanced serum that hydrates and brightens without overwhelming the skin.

5.

Minimalist Dull Skin, Dark Spots & Uneven Tone Treatment 10% Vitamin C Face Serum, Formulated & Tested for Sensitive and All Skin Types with Ethyl Ascorbic Acid & Pha for Men & Women, 30Ml
Minimalist 10% Vitamin C Face Serum focuses on clarity, even tone, and antioxidant protection with a no-frills, effective formula. Its lightweight texture absorbs quickly and layers well with other skincare products. Customers praise its transparency and results-driven approach, often reporting brighter skin and reduced pigmentation over time. Reviews highlight its suitability for sensitive skin and its ability to deliver results without fragrance or unnecessary additives.

6.

Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum
Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum boosts radiance, hydrates skin, and supports an even complexion with regular use. Infused with vitamin C and turmeric, it feels lightweight and non-sticky on the skin. Customers enjoy its mild fragrance and natural glow effect. Many reviewers mention improved skin brightness and smoother texture, making it a popular option for daily skincare routines focused on gentle nourishment.

7.

Deconstruct 10% Vitamin C Serum | Non-Irritating & Non-Sticky | Tested for Oily, Sensitive Skin | Beginner-Friendly| Brightens Dull Skin, Evens Tone | No Purging | With 0.5% Ferulic Acid| 20ml
Deconstruct 10% Vitamin C Serum helps fade dark spots, improve skin tone, and enhance natural glow with a well-balanced formulation. Designed for beginners, it absorbs quickly and works well for daily use. Customers appreciate its gentle nature and visible results over time. Reviews typically mention reduced pigmentation and brighter skin without irritation, making it a trusted option for those starting vitamin C in their skincare routine.

8.

Chemist At Play 10% Vitamin C Face Serum |Brightens & Gives Glow |Fades Dark Spots |Treats Hyperpigmentation| Balances Melanin Production | Ethyl Ascorbic Acid & Glucosamine | For All Skin Types 10ml
Chemist At Play 10% Vitamin C Face Serum supports brighter skin, smoother texture, and antioxidant defence against pollution. Its lightweight formula feels comfortable for everyday use and suits most skin types. Customers highlight noticeable glow and improved skin clarity after consistent application. Many reviews appreciate its modern formulation and value for money, making it a solid choice for effective, science-backed skincare.

  • What does a vitamin C face serum do?

    Vitamin C face serum brightens skin, reduces dark spots, evens skin tone, and protects against environmental damage. It also boosts collagen production for firmer-looking skin.

  • Can I use vitamin C serum daily?

    Yes, most vitamin C serums are safe for daily use, preferably once a day in the morning. Beginners should start with alternate days to avoid irritation.

  • Which skin types can use vitamin C serum?

    Vitamin C serum suits all skin types, including oily, dry, and combination skin. Sensitive skin users should opt for lower concentrations and patch test first.

  • How do I apply vitamin C serum correctly?

    Apply 2–3 drops on clean, dry skin before moisturiser. Gently pat it in and follow with sunscreen during daytime use.

  • Can vitamin C serum irritate?

    Mild tingling is normal initially, but irritation may occur if the concentration is too high or if overused. Reduce frequency if discomfort persists.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Vitamin C face serums: Your secret to glowing and spotless skin; 8 Top-rated picks on Amazon
