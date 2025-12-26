Search
Fri, Dec 26, 2025
New Delhi oC

Shampoo for curly hair: Top 8 choices to tame your curls perfectly

ByShweta Pandey
Updated on: Dec 26, 2025 11:09 am IST

If you have curly hair, then you need a shampoo that perfectly tames your curls. Here are our top 8 options for you.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Fix My Curls Everyday Moisturizing Shampoo | For Thick Curly, Wavy & Dry Hair Types | Low Lather, Kid Friendly, Sulphate Free Co-Wash | Cruelty, Paraben & Silicone Free| Anti-Itch & Soothing | 100ml View Details checkDetails

₹387

amazonLogo
GET THIS

Moxie Beauty Shampoo For Frizzy, Dry, Wavy & Curly Hair | Sulfate, Paraben & Silicone-Free | 100% softer & 1.5x stronger hair | Gentle Cleansing Shampoo | 200ml View Details checkDetails

₹519

amazonLogo
GET THIS

Curl Up Moisturising Curly Hair Shampoo - For Dry, Frizzy, Wavy & Curly Hair - Sulphate, Paraben And Silicone Free - 200 ML View Details checkDetails

₹535

amazonLogo
GET THIS

Kérastase Curl Manifesto Shampoo for Curly, Wavy Hair 250ml | Sulfate-Free Shampoo for Curly & Wavy Hair | Infused with Manuka Honey, Glycerin and Ceramides View Details checkDetails

₹2,600

amazonLogo
GET THIS

BBLUNT Curly Hair Shampoo with Coconut Water & Jojoba Oil - 300 ml View Details checkDetails

₹319

amazonLogo
GET THIS

Dove Beautiful Curl Hyd Shmp 380ML View Details checkDetails

₹472

amazonLogo
GET THIS

Arata Curly Hair Shampoo for Dry, Frizzy, Wavy, Curly Hair | Sulphate Free| Moisturising, Hydrating| with Murumuru Butter, Hibiscus Extract | No SLS, SLES, Paraben, Silicone | CG Friendly | 300ml x 1 View Details checkDetails

₹699

amazonLogo
GET THIS

SHEA MOISTURE Coconut & Hibicus Curl & Shine Shampoo, 384 ml View Details checkDetails

₹1,342

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

Curls do look beautiful, but the real issue is managing and taming them. That is where a shampoo for curly hair comes into the picture. Along with giving your curls that perfectly manageable look, these shampoos justify your curls, giving your hair a shiny look.

8 shampoos that work wonders for your curls(AI generated)
8 shampoos that work wonders for your curls(AI generated)

To ease your task of finding the right shampoo for your curls, we have this list curated for you:

1.

Fix My Curls Everyday Moisturizing Shampoo | For Thick Curly, Wavy & Dry Hair Types | Low Lather, Kid Friendly, Sulphate Free Co-Wash | Cruelty, Paraben & Silicone Free| Anti-Itch & Soothing | 100ml
Loading...

Fix My Curls Everyday Moisturizing Shampoo gently cleanses curly hair while restoring moisture and bounce. Formulated with natural humectants and protein-balanced ingredients, it reduces dryness, frizz, and breakage without stripping natural oils. This sulfate-free shampoo enhances curl definition and leaves hair soft and manageable. Customers consistently praise its lightweight feel, mild fragrance, and ability to improve curl texture with regular use, making it ideal for daily cleansing of dry, curly, and wavy hair.

2.

Moxie Beauty Shampoo For Frizzy, Dry, Wavy & Curly Hair | Sulfate, Paraben & Silicone-Free | 100% softer & 1.5x stronger hair | Gentle Cleansing Shampoo | 200ml
Loading...

Moxie Beauty Shampoo effectively cleanses frizzy, dry, wavy, and curly hair while boosting hydration and shine. Enriched with nourishing botanicals, it strengthens strands and smooths the cuticle to control frizz. This curl-friendly shampoo maintains moisture balance and improves manageability. Customer reviews highlight softer curls, reduced tangling, and visible frizz control after a few washes, making it a popular choice for textured hair that needs gentle yet effective care.

3.

Curl Up Moisturising Curly Hair Shampoo - For Dry, Frizzy, Wavy & Curly Hair - Sulphate, Paraben And Silicone Free - 200 ML
Loading...

Curl Up Moisturising Curly Hair Shampoo hydrates curls from root to tip while cleansing without dryness. Its sulphate-free, curl-safe formula enhances elasticity, reduces breakage, and supports natural curl patterns. Ideal for dry and chemically treated hair, it leaves curls bouncy and defined. Customers love how it revives dull curls, minimizes frizz, and feels non-stripping, with many noting improved softness and curl consistency after continued use.

4.

Kérastase Curl Manifesto Shampoo for Curly, Wavy Hair 250ml | Sulfate-Free Shampoo for Curly & Wavy Hair | Infused with Manuka Honey, Glycerin and Ceramides
Loading...

Kérastase Curl Manifesto Shampoo delivers professional-grade care for curly and coily hair. Infused with Manuka honey and ceramide, it deeply nourishes, gently cleanses, and reinforces the hair fiber. This luxury shampoo enhances curl shape while controlling frizz and dryness. Customers frequently mention improved curl definition, long-lasting moisture, and a salon-like finish, making it a premium favorite for those seeking high-performance curly hair care.

5.

BBLUNT Curly Hair Shampoo with Coconut Water & Jojoba Oil - 300 ml
Loading...

BBLUNT Curly Hair Shampoo is designed specifically for Indian curls, providing effective cleansing while maintaining moisture. Its gentle formula tames frizz, improves curl definition, and prevents dryness caused by harsh cleansers. Suitable for daily use, it keeps curls light and manageable. Customer feedback often highlights its pleasant scent, affordable pricing, and noticeable frizz reduction, making it a reliable option for everyday curly hair maintenance.

6.

Dove Beautiful Curl Hyd Shmp 380ML
Loading...

Dove Beautiful Curls Hydrating Shampoo nourishes curls with intense moisture while gently removing buildup. Its creamy, sulfate-free formula enhances softness and curl elasticity, making hair easier to detangle and style. This shampoo works well for wavy to curly textures needing hydration. Customers appreciate its smoothening effect, reduced dryness, and budget-friendly price, often noting that curls feel healthier and more defined with consistent use.

7.

Arata Curly Hair Shampoo for Dry, Frizzy, Wavy, Curly Hair | Sulphate Free| Moisturising, Hydrating| with Murumuru Butter, Hibiscus Extract | No SLS, SLES, Paraben, Silicone | CG Friendly | 300ml x 1
Loading...

Arata Curly Hair Shampoo cleanses curls using a plant-based, toxin-free formula that supports scalp health and curl definition. Free from sulfates, silicones, and parabens, it retains natural moisture while reducing frizz and irritation. Ideal for sensitive scalps, it leaves hair soft and refreshed. Customers frequently commend its clean ingredients, gentle cleansing action, and improved curl texture after regular use.

8.

SHEA MOISTURE Coconut & Hibicus Curl & Shine Shampoo, 384 ml
Loading...

SheaMoisture Coconut & Hibiscus Curl & Shine Shampoo deeply hydrates thick, curly hair while enhancing shine and definition. Enriched with coconut oil, hibiscus flower extract, and silk protein, it reduces frizz and improves elasticity. This sulfate-free shampoo is a cult favorite among curl enthusiasts. Customers consistently praise its rich lather, long-lasting moisture, and ability to make curls softer, shinier, and more manageable.

Similar articles for you

  • Q1. Why do curly hair types need a special shampoo?

    Curly hair is naturally drier because oils from the scalp take longer to travel down the hair shaft. Curly hair shampoos focus on hydration, gentle cleansing, and frizz control.

  • Q2. Should curly hair shampoos be sulfate-free?

    Yes, sulfate-free shampoos are recommended as they cleanse without stripping natural oils, helping curls stay moisturized and defined.

  • Q3. How often should I shampoo curly hair?

    Most curly hair types benefit from shampooing 2–3 times a week. Over-washing can cause dryness and frizz.

  • Q4. Can shampoo alone define curls?

    Shampoo helps create a healthy base, but curl definition improves further when paired with a conditioner and styling products like curl creams or gels.

  • Q5. Are moisturizing shampoos suitable for all curl types?

    Yes, but the level of moisture needed varies. Wavy hair may prefer lightweight formulas, while coily or tight curls benefit from richer, deeply hydrating shampoos.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Shampoo for curly hair: Top 8 choices to tame your curls perfectly
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On