Sun, Jan 11, 2026
Woollen kurtis for women: Stay warm and look stylish without giving up on comfort

BySamarpita Yashaswini
Published on: Jan 11, 2026 09:00 am IST

Warm, versatile, and stylish; woollen kurtis let you embrace ethnic wear in winter with prints, embroidery, and cosy silhouettes made for the cold.

Winter dressing often pushes ethnic wear to the back of the wardrobe, replaced by sweaters and jackets. But woollen kurtis change that narrative completely. Designed to offer warmth while retaining traditional silhouettes, woollen kurtis are practical, stylish, and surprisingly versatile. From Kashmiri embroidery and Kullu-inspired patterns to modern printed and knitted styles, these pieces make it easy to stay cosy without stepping away from ethnic fashion.

Woollen kurtis for women: Stay warm and look stylish without giving up on comfort(Pinterest)
Woollen kurtis for women: Stay warm and look stylish without giving up on comfort(Pinterest)

Here’s a look at woollen kurtis that deserve a spot in your winter rotation.

Woollen kurtis to wear this winter:

1.

IndiWeaves Women Fleece Warm Full Sleeves Printed Kurtis (Pack of 3)
Loading...

This value pack is ideal for everyday winter wear. Made from warm fleece fabric, these full-sleeve kurtis are comfortable, easy to layer, and perfect for daily errands or work-from-home days. The printed designs keep them visually interesting while staying practical for colder temperatures.

2.

SWI WITH LABEL Women’s Kashmiri Embroidered Wool Kurti
Loading...

Inspired by traditional Kashmiri craftsmanship, this wool kurti features intricate embroidery that instantly elevates the look. The rich detailing paired with a warm wool base makes it ideal for festive winter gatherings, cultural events, or elegant daywear.

3.

Vastraa Fusion Women’s Woolen Kurti (Beige)
Loading...

Minimal and refined, this beige woollen kurti is perfect for women who prefer understated ethnic wear. Its clean silhouette makes it easy to style with shawls, leggings, or winter trousers, making it suitable for office wear and casual outings alike.

4.

Winter Wear Woolen Printed Kurti for Women
Loading...

This printed woollen kurti blends warmth with everyday elegance. Lightweight yet insulating, it’s designed for regular winter use and pairs effortlessly with leggings or straight pants. A reliable choice for daily wear during colder months.

5.

Vastraa Fusion Women’s Traditional Woolen Kullu Kurti
Loading...

Drawing inspiration from Himachali Kullu patterns, this kurti brings regional charm into winter wardrobes. The traditional motifs and warm fabric make it a standout piece for cultural occasions and festive winter events.

6.

Aarbee Woollen Knee-Length Floral Knitted Kurti
Loading...

This knitted woollen kurti offers a contemporary take on winter ethnic wear. The floral pattern softens the structured knit, while the knee-length silhouette makes it easy to style for both casual and semi-formal occasions.

7.

REBECCA Women’s Woollen Jacquard Straight-Fit Kurti with Pockets
Loading...

Designed with comfort in mind, this jacquard woollen kurti features a straight fit and practical side pockets. It’s perfect for long winter days when functionality matters as much as style, especially for work or travel.

8.

CLYMAA Women’s Winter Kurti with Matching Face Mask
Loading...

A thoughtful winter-friendly design, this woollen kurti comes with a matching face mask, adding both style and utility. Available in inclusive sizing, it’s ideal for everyday winter wear while keeping you warm and coordinated.

Woollen kurtis prove that winter ethnic wear can be both functional and fashionable. Whether you prefer intricate embroidery, traditional regional designs, or modern printed styles, there’s a woollen kurti for every mood and occasion. Layer them with shawls, boots, or long coats, and you’ll have winter-ready ethnic outfits that don’t compromise on comfort or style.

  • Are woollen kurtis suitable for everyday winter wear?

    Yes, especially printed or fleece-based kurtis designed for daily comfort and warmth.

  • Can woollen kurtis be worn for festive occasions?

    Absolutely. Embroidered and traditional styles like Kashmiri or Kullu kurtis are perfect for winter festivities.

  • Do woollen kurtis require special care?

    Most woollen kurtis should be hand-washed or dry-cleaned to maintain fabric quality.

  • How should woollen kurtis be styled in winter?

    Pair them with leggings, straight pants, shawls, and ankle boots for a balanced winter look.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

