Top 10 protein powders under ₹5000 for beginners: Affordable, effective and reliable choices for fitness starters
Published on: Aug 23, 2025 11:00 am IST
Trying to build your muscle mass and work on your body but success eludes you? Try protein powders. We bring to you affordable and safe options for beginners.
|Product
|Rating
|Price
|
Himalaya Quista Pro Advanced Whey Protein Powder - 2 kg (Chocolate) View Details
|
|
|
|
Labrada Muscle Mass Gainer Powder for Adults Post-Workout, 52g Protein, 250g Carbs, 1g Creatine, 500mg L-Carnitine, Chocolate, 11 lbs, 5000 gram View Details
|
₹4,899
|
|
|
MuscleBlaze Biozyme Iso-Zero, Low Carb Whey Protein Isolate Powder, 27g Isolate Whey Per Scoop (Unflavoured, 1kg / 2.2lbs) with USA Patent-Published Enhanced Absorption Formula (EAF) View Details
|
|
|
|
The Whole Truth Whey Protein Concentrate Unflavoured | 2 kg (4.4 lbs) | 26g Protein per scoop | 6.4g BCAA | 100% Authentic Whey & No Adulteration | Clean and Light | Muscle Building | Vegetarian View Details
|
₹4,799
|
|
|
QNT Prime Whey Protein Powder | Kesar Kaju Pista, 2 Kg | Triple Blend of Whey Isolate, Concentrate & Hydrolysate | 25g Protein, 5.9g BCAA per Scoop | Best Whey Protein Powder for Men & Women View Details
|
|
|
|
GREEN PROTEIN Sport Vegan Plant Pea Protein Isolate Powder, 25gm Protein, 5g BCAA Per Serving, No Added Sugar | Soy, Dairy, Gluten & Allergen Free | French Vanilla Flavor, Standup Pouch (1kg) View Details
|
₹2,845
|
|
|
GREEN PROTEIN Ultimate Vegan Plant Pea Protein Isolate Powder 25gm Protein, 5g BCAA Per Serving, No Added Sugar | Fortified with 17 Vitamins & Minerals | Vanilla Flavor (1kg) View Details
|
₹3,399
|
|
|
GREEN PROTEIN Ultimate Vegan Plant Pea Protein Isolate Powder 25gm Protein, 5g BCAA Per Serving, No Added Sugar | Fortified with 17 Vitamins & Minerals | Chocolate Flavor (1kg) View Details
|
₹3,610
|
|
|
Tatanka Nutrition Intense Muscle Mass Gainer | High Calorie High Protein Weight Gaining Powder (RICH CHOCOLATE, 5Kgs) View Details
|
₹4,500
|
|
|
Develo Whey Protein Powder For Sports Persons, Men & Women - 2kg Chocolate View Details
|
₹4,647
|
|
