    French Open 2026 draw guide: Schedule, seeds, wildcards, confirmed players and live streaming details

    French Open 2026: Here is all you need to know after the French Open 2026 draw - schedule, live streaming details and full player-entry list.

    Updated on: May 21, 2026 6:17 AM IST
    Written by Aratrick Mondal
    The second Grand Slam season is upon us with the 2026 French Open slated to get underway on Sunday, May 24, at Stade Roland Garros in Paris. Ahead of the start of the tournament, the organisers will announce the singles draw, which will take place in the French capital on Thursday, May 21.

    French Open 2026 will begin on Sunday (AP)

    World No. 1 Jannik Sinner arrives in Paris as the overwhelming favourite in the men's singles draw. The Italian is currently on a 29-match winning streak, which includes a run to a title haul at five ATP Masters 1000 events this season: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, and Rome. He came close to clinching the major on the Parisian red dirt last year, before a sensational come-from-behind win saw Carlos Alcaraz win the title in the final. However, the Spaniard won't be around this time in Paris, as he continues to recover from a wrist injury that saw him miss the second-half of the clay-court season this time, and has ruled himself out of Wimbledon as well.

    Nonetheless, Sinner will face tough challenges from Novak Djokovic, who will remain in the hunt for his 25th slam, and Alexander Zverev, who will target his first major crown after being one set from the title in 2024. Meanwhile, former Roland Garros champion Stan Wawrinka and Frenchman Gael Monfils are set for their final appearances in the draw.

    The women's draw will be full of potential this time. Defending champion Coco Gauff has not had a great clay-court season this time and will face a threat from last year’s runner-up, Aryna Sabalenka, four-time Roland-Garros winner Iga Swiatek, and a rejuvenated Elina Svitolina, who won her biggest title in eight years on the clay in Rome last week.

    Here’s everything you need to know:

    French Open 2026 Live streaming details

    When is the French Open 2026 draw?

    The French Open draw will take place on Thursday 21 May at 5:30 pm IST.

    Where can the French Open 2026 draw be streamed?

    The live streaming of the French Open 2026 draw will be available on the Roland Garros YouTube channel.

    French Open 2026 women’s seeds and full entry list:

    Aryna Sabalenka -

    Elena Rybakina KAZ

    Iga Swiatek POL

    Coco Gauff USA

    Jessica Pegula USA

    Amanda Anisimova USA

    Elina Svitolina UKR

    Mirra Andreeva —

    Victoria Mboko CAN

    Karolina Muchova CZE

    Belinda Bencic SUI

    Linda Noskova CZE

    Jasmine Paolini ITA

    Ekaterina Alexandrova —

    Marta Kostyuk UKR

    Naomi Osaka JPN

    Iva Jovic USA

    Sorana Cirstea ROU

    Madison Keys USA

    Liudmila Samsonova —

    Clara Tauson DEN

    Anna Kalinskaya —

    Elise Mertens BEL

    Leylah Fernandez CAN

    Diana Shnaider —

    Hailey Baptiste USA

    Marie Bouzkova CZE

    Anastasia Potapova AUT

    Jelena Ostapenko LAT

    Ann Li USA

    Cristina Bucsa ESP

    Xinyu Wang CHN

    Remaining draw

    Jaqueline Cristian ROU

    Maya Joint AUS

    Sara Bejlek CZE

    Katerina Siniakova CZE

    Emma Raducanu GBR

    Alexandra Eala PHI

    Emma Navarro USA

    Elisabetta Cocciaretto ITA

    Janice Tjen INA

    Barbora Krejcikova CZE

    Tereza Valentova CZE

    Dayana Yastremska UKR

    Laura Siegemund GER

    Mccartney Kessler USA

    Maria Sakkari GRE

    Magdalena Frech POL

    Lois Boisson FRA

    Jessica Bouzas Maneiro ESP

    Tatjana Maria GER

    Qinwen Zheng CHN

    Yuliia Starodubtseva UKR

    Talia Gibson AUS

    Caty McNally USA

    Magda Linette POL

    Anna Bondar HUN

    Zeynep Sonmez TUR

    Antonia Ruzic CRO

    Daria Kasatkina AUS

    Elsa Jacquemot FRA

    Solana Sierra ARG

    Nikola Bartunkova CZE

    Oleksandra Oliynykova UKR

    Panna Udvardy HUN

    Katie Boulter GBR

    Donna Vekic CRO

    Elena-Gabriela Ruse ROU

    Renata Zarazua MEX

    Taylor Townsend USA

    Shuai Zhang CHN

    Yulia Putintseva KAZ

    Petra Marcinko CRO

    Camila Osorio COL

    Beatriz Haddad Maia BRA

    Anastasia Zakharova —

    Alycia Parks USA

    Eva Lys GER

    Viktorija Golubic SUI

    Kimberly Birrell AUS

    Anhelina Kalinina UKR

    Veronika Erjavec SLO

    Kamilla Rakhimova UZB

    Sofia Kenin USA

    Oksana Selekhmeteva

    Ajla Tomljanovic AUS

    Lilli Tagger AUT

    Peyton Stearns USA

    Simona Waltert SUI

    Diane Parry FRA

    Daria Snigur UKR

    Tamara Korpatsch GER

    Ella Seidel GER

    Emiliana Arango COL

    Anna Blinkova —

    Hanne Vandewinkel BEL

    Francesca Jones GBR

    Katie Volynets USA

    Moyuka Uchijima JPN

    Dalma Galfi HUN

    Julia Grabher AUT

    Jil Teichmann SUI

    Sara Sorribes Tormo ESP

    Danka Kovinic MNE

    Women’s wildcards:

    Clara Burel (FRA / Age 25)

    Ksenia Efremova (FRA / Age 17 / No.623)

    Fiona Ferro (FRA / Age 29 / No.197)

    Léolia Jeanjean (FRA / Age 30 / No.127)

    Emerson Jones (AUS / Age 17 / No.129)

    Sarah Rakotomanga (FRA / Age 20 / No.159)

    Alice Tubello (FRA / Age 25 / No.256)

    Akasha Urhobo (USA / Age 19 / No.183)

    Major absentees from the women's draw: While it is stacked with the top 32 seeds, a notable absentee will be former Wimbledon champion Marketa Vondrousova, who was charged in April by the International Tennis Integrity Agency (ITIA) with refusing a doping test after denying an officer entry to conduct it in December last year.

    French Open 2026 men’s seeds and full entry list:

    Seeds

    Jannik Sinner ITA

    Alexander Zverev GER

    Novak Djokovic SRB

    Felix Auger-Aliassime CAN

    Ben Shelton USA

    Alex de Minaur AUS

    Taylor Fritz USA

    Daniil Medvedev —

    Alexander Bublik KAZ

    Casper Ruud NOR

    Jiri Lehecka CZE

    Karen Khachanov —

    Andrey Rublev —

    Flavio Cobolli ITA

    Valentin Vacherot MON

    Tommy Paul USA

    Francisco Cerundolo ARG

    Frances Tiafoe USA

    Luciano Darderi ITA

    Learner Tien USA

    Alejandro Davidovich Fokina ESP

    Cameron Norrie GBR

    Jakub Mensik CZE

    Arthur Rinderknech FRA

    Tomas Martin Etcheverry ARG

    Arthur Fils FRA

    Corentin Moutet FRA

    Tallon Griekspoor NED

    Brandon Nakashima USA

    Ugo Humbert FRA

    Joao Fonseca BRA

    Alex Michelsen USA

    Remaining draw

    Gabriel Diallo CAN

    Jaume Munar ESP

    Denis Shapovalov CAN

    Zizou Bergs BEL

    Terence Atmane FRA

    Fabian Marozsan HUN

    Sebastian Korda USA

    Mariano Navone ARG

    Alejandro Tabilo CHI

    Adrian Mannarino FRA

    Tomas Machac CZE

    Marin Cilic CRO

    Botic van de Zandschulp NED

    Ethan Quinn USA

    Yannick Hanfmann GER

    Nuno Borges POR

    Giovanni Mpetshi Perricard FRA

    Marton Fucsovics HUN

    Rafael Jodar ESP

    Daniel Altmaier GER

    Sebastian Baez ARG

    Miomir Kecmanovic SRB

    Alexei Popyrin AUS

    Ignacio Buse PER

    Zhizhen Zhang CHN

    Roman Andres Burruchaga ARG

    Jenson Brooksby USA

    Hubert Hurkacz POL

    Camilo Ugo Carabelli ARG

    Raphael Collignon BEL

    Lorenzo Sonego ITA

    Stefanos Tsitsipas GRE

    Reilly Opelka USA

    Juan Manuel Cerundolo ARG

    James Duckworth AUS

    Alexander Blockx BEL

    Kamil Majchrzak POL

    Thiago Agustin Tirante ARG

    Alexander Shevchenko KAZ

    Marcos Giron USA

    Valentin Royer FRA

    Vit Kopriva CZE

    Mattia Bellucci ITA

    Marco Trungelliti ARG

    Jan-Lennard Struff GER

    Damir Dzumhur BIH

    Cristian Garin CHI

    Zachary Svajda USA

    Thanasi Kokkinakis AUS

    Eliot Spizzirri USA

    Sebastian Ofner AUT

    Dino Prizmic CRO

    Hamad Medjedovic SRB

    Aleksandar Vukic AUS

    Quentin Halys FRA

    Matteo Berrettini ITA

    Francisco Comesana ARG

    Roberto Bautista Agut ESP

    Pablo Carreno Busta ESP

    Alexandre Muller FRA

    Patrick Kypson USA

    Adolfo Daniel Vallejo PAR

    Jacob Fearnley GBR

    Aleksandar Kovacevic USA

    Luca Van Assche FRA

    Martin Landaluce ESP

    Wu Yibing CHN

    Rinky Hijikata AUS

    Stan Wawrinka SUI

    Men’s wildcards

    Nishesh Basavareddy (USA / Age 21 / No.623)

    Titouan Droguet (FRA / Age 24 / No.109)

    Hugo Gaston (FRA / Age 25 / No.118)

    Arthur Gea (FRA / Age 21 / No.143)

    Moïse Kouame (FRA / Age 17 / No.313)

    Gaël Monfils (FRA / Age 39 / No.222)

    Clément Tabur (FRA / Age 26 / No.168)

    Adam Walton (AUS / Age 27 / No.103)

    Major absentee from men's draw: That will be none other than reigning champion Alcaraz. Italy's Lorenzo Musetti had also withdrawn from the tournament, which gave Wawrinka a spot in the main draw. Holger Rune and Jack Draper, both recovering from their respective injuries, will also miss out.

