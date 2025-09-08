Search
Mon, Sept 08, 2025
Tennis-List of US Open men's singles champions

Reuters |
Published on: Sept 08, 2025 04:03 am IST

NEW YORK, Sept 7 - List of U.S. Open men's singles champions after Carlos Alcaraz beat Jannik Sinner in the final on Sunday:

2025 - Carlos Alcaraz beat Jannik Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4

2024 - Sinner beat Taylor Fritz 6-3 6-4 7-5

2023 - Novak Djokovic beat Daniil Medvedev 6-3 7-6 6-3

2022 - Alcaraz beat Casper Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3

2021 - Daniil Medvedev beat Novak Djokovic 6-4 6-4 6-4

2020 - Dominic Thiem beat Alexander Zverev 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 - Rafa Nadal beat Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 - Djokovic beat Juan Martin del Potro 6-3 7-6 6-3

2017 - Nadal beat Kevin Anderson 6-3 6-3 6-4

2016 - Stan Wawrinka beat Djokovic 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 - Djokovic beat Roger Federer 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 - Marin Cilic beat Kei Nishikori 6-3 6-3 6-3

2013 - Nadal beat Djokovic 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 - Andy Murray beat Djokovic 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 - Djokovic beat Nadal 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 - Nadal beat Djokovic 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 - Del Potro beat Federer 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 - Federer beat Murray 6-2 7-5 6-2

2007 - Federer beat Djokovic 7-6 7-6 6-4

2006 - Federer beat Andy Roddick 6-2 4-6 7-5 6-1

2005 - Federer beat Andre Agassi 6-3 2-6 7-6 6-1

2004 - Federer beat Lleyton Hewitt 6-0 7-6 6-0

2003 - Roddick beat Juan Carlos Ferrero 6-3 7-6 6-3

2002 - Pete Sampras beat Agassi 6-3 6-4 5-7 6-4

2001 - Hewitt beat Sampras 7-6 6-1 6-1

2000 - Marat Safin beat Sampras 6-4 6-3 6-3

1999 - Agassi beat Todd Martin 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2

1998 - Patrick Rafter beat Mark Philippoussis 6-3 3-6 6-2 6-0

1997 - Rafter beat Greg Rusedski 6-3 6-2 4-6 7-5

1996 - Sampras beat Michael Chang 6-1 6-4 7-6

1995 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 4-6 7-5

1994 - Agassi beat Michael Stich 6-1 7-6 7-5

1993 - Sampras beat Cedric Pioline 6-4 6-4 6-3

1992 - Stefan Edberg beat Sampras 3-6 6-4 7-6 6-2

1991 - Edberg beat Jim Courier 6-2 6-4 6-0

1990 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 6-2

1989 - Boris Becker beat Ivan Lendl 7-6 1-6 6-3 7-6

1988 - Mats Wilander beat Lendl 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4

1987 - Lendl beat Wilander 6-7 6-0 7-6 6-4

1986 - Lendl beat Miloslav Mecir 6-4 6-2 6-0

1985 - Lendl beat John McEnroe 7-6 6-3 6-4

1984 - McEnroe beat Lendl 6-3 6-4 6-1

1983 - Jimmy Connors beat Lendl 6-3 6-7 7-5 6-0

1982 - Connors beat Lendl 6-3 6-2 4-6 6-4

1981 - McEnroe beat Bjorn Borg 4-6 6-2 6-4 6-3

1980 - McEnroe beat Borg 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4

1979 - McEnroe beat Vitas Gerulaitis 7-5 6-3 6-3

1978 - Connors beat Borg 6-4 6-2 6-2

1977 - Guillermo Vilas beat Connors 2-6 6-3 7-5 6-0

1976 - Connors beat Borg 6-4 3-6 7-6 6-4

1975 - Manuel Orantes beat Connors 6-4 6-3 6-3

1974 - Connors beat Ken Rosewall 6-1 6-0 6-1

1973 - John Newcombe beat Jan Kodes 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2

1972 - Ilie Nastase beat Arthur Ashe 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3

1971 - Stan Smith beat Kodes 3-6 6-3 6-2 7-6

1970 - Rosewall beat Tony Roche 2-6 6-4 7-6 6-3

1969 - Rod Laver beat Roche 7-9 6-1 6-2 6-2

1968 - Ashe beat Tom Okker 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3

U.S. National Championships

1967 - John Newcombe beat Clark Graebner 6-4 6-4 8-6

1966 - Fred Stolle beat Newcombe 4-6 12-10 6-3 6-4

1965 - Manuel Santana beat Cliff Drysdale 6-2 7-9 7-5 6-1

1964 - Emerson beat Fred Stolle 6-4 6-2 6-4

1963 - Rafael Osuna beat Frank Froehling 7-5 6-4 6-2

1962 - Laver beat Emerson 6-2 6-4 5-7 6-4

1961 - Emerson beat Laver 7-5 6-3 6-2

1960 - Neale Fraser beat Laver 6-4 6-4 9-7

1959 - Fraser beat Alex Olmedo 6-3 5-7 6-2 6-4

1958 - Ashley Cooper beat Malcolm Anderson 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6

1957 - Anderson beat Cooper 10-8 7-5 6-4

1956 - Rosewall beat Lew Hoad 4-6 6-2 6-3 6-3

1955 - Tony Trabert beat Rosewall 9-7 6-3 6-3

1954 - Vic Seixas beat Rex Hartwig 3-6 6-2 6-4 6-4

1953 - Trabert beat Seixas 6-3 6-2 6-3

1952 - Frank Sedgman beat Gardnar Mulloy 6-1 6-2 6-3

1951 - Sedgman beat Seixas 6-4 6-1 6-1

1950 - Arthur Larsen beat Herbert Flam 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3

1949 - Pancho Gonzales beat Ted Schroeder 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4

1948 - Gonzales beat Eric Sturgess 6-2 6-3 14-12

1947 - Jack Kramer beat Frank Parker 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3

1946 - Kramer beat Tom Brown 9-7 6-3 6-0

1945 - Frank Parker beat Bill Talbert 14-12 6-1 6-2

1944 - Parker beat Talbert 6-4 3-6 6-3 6-3

1943 - Joseph Hunt beat Kramer 6-3 6-8 10-8 6-0

1942 - Schroeder beat Parker 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2

1941 - Bobby Riggs beat Frank Kovacs 5-7 6-1 6-3 6-3

1940 - Don McNeill beat Riggs 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5

1939 - Riggs beat Welby Van Horn 6-4 6-2 6-4

1938 - Don Budge beat Gene Mako 6-3 6-8 6-2 6-1

1937 - Budge beat Gottfried von Cramm 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1

1936 - Fred Perry beat Budge 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8

1935 - Wilmer Allison beat Sidney Wood 6-2 6-2 6-3

1934 - Perry beat Allison 6-4 6-3 3-6 1-6 8-6

1933 - Perry beat Jack Crawford 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1

1932 - Ellsworth Vines beat Henri Cochet 6-4 6-4 6-4

1931 - Vines beat George Lott 7-9 6-3 9-7 7-5

1930 - John Doeg beat Frank Shields 10-8 1-6 6-4 16-14

1929 - Bill Tilden beat Francis Hunter 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4

1928 - Henri Cochet beat Hunter 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3

1927 - Rene Lacoste beat Tilden 11-9 6-3 11-9

1926 - Lacoste beat Jean Borotra 6-4 6-0 6-4

1925 - Tilden beat Bill Johnston 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3

1924 - Tilden beat Johnston 6-1 9-7 6-2

1923 - Tilden beat Johnston 6-4 6-1 6-4

1922 - Tilden beat Johnston 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4

1921 - Tilden beat Wallace Johnson 6-1 6-3 6-1

1920 - Tilden beat Johnston 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3

1919 - Johnston beat Tilden 6-4 6-4 6-3

1918 - Robert Murray beat Tilden 6-3 6-1 7-5

1917 - Murray beat Nathaniel Niles 5-7 8-6 6-3 6-3

1916 - Richard Williams beat Johnston 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4

1915 - Johnston beat Maurice McLoughlin 1-6 6-0 7-5 10-8

1914 - Williams beat McLoughlin 6-3 8-6 10-8

1913 - McLoughlin beat Williams 6-4 5-7 6-3 6-1

1912 - McLoughlin beat Johnson 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2

1911 - William Larned beat McLoughlin 6-4 6-4 6-2

1910 - Larned beat Tom Bundy 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1

1909 - Larned beat William Clothier 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1

1908 - Larned beat Beals Wright 6-1 6-2 8-6

1907 - Larned beat Robert LeRoy 6-2 6-2 6-4

1906 - Clothier beat Beals Wright 6-3 6-0 6-4

1905 - Beals Wright beat Holcombe Ward 6-2 6-1 11-9

1904 - Holcombe Ward beat Clothier 10-8 6-4 9-7

1903 - Laurence Doherty beat Larned 6-0 6-3 10-8

1902 - Larned beat Reginald Doherty 4-6 6-2 6-4 8-6

1901 - Larned beat Wright 6-2 6-8 6-4 6-4

1900 - Malcolm Whitman beat Larned 6-4 1-6 6-2 6-2

1899 - Whitman beat Jahial Paret 6-1 6-2 3-6 7-5

1898 - Whitman beat Dwight Davis 3-6 6-2 6-2 6-1

1897 - Robert Wrenn beat Wilberforce Eaves 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2

1896 - Wrenn beat Frederick Hovey 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1

1895 - Hovey beat Wrenn 6-3 6-2 6-4

1894 - Wrenn beat Manliffe Goodbody 6-8 6-1 6-4 6-4

1893 - Wrenn beat Hovey 6-4 3-6 6-4 6-4

1892 - Oliver Campbell beat Hovey 7-5 3-6 6-3 7-5

1891 - Campbell beat Clarence Hobart 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2

1890 - Campbell beat Henry Slocum 6-2 4-6 6-3 6-1

1889 - Slocum beat Quincy Shaw 6-3 6-1 4-6 6-2

1888 - Slocum beat Howard Taylor 6-4 6-1 6-0

1887 - Richard Sears beat Slocum 6-1 6-3 6-2

1886 - Sears beat Robert Beeckman 4-6 6-1 6-3 6-4

1885 - Sears beat Godfrey Brinley 6-3 4-6 6-0 6-3

1884 - Sears beat Howard Taylor 6-0 1-6 6-0 6-2

1883 - Sears beat James Dwight 6-2 6-0 9-7

1882 - Sears beat Clarence Clark 6-1 6-4 6-0

1881 - Sears beat William Glyn 6-0 6-3 6-2

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

