Tennis-List of US Open men's singles champions
NEW YORK, Sept 7 - List of U.S. Open men's singles champions after Carlos Alcaraz beat Jannik Sinner in the final on Sunday:
2025 - Carlos Alcaraz beat Jannik Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4
2024 - Sinner beat Taylor Fritz 6-3 6-4 7-5
2023 - Novak Djokovic beat Daniil Medvedev 6-3 7-6 6-3
2022 - Alcaraz beat Casper Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3
2021 - Daniil Medvedev beat Novak Djokovic 6-4 6-4 6-4
2020 - Dominic Thiem beat Alexander Zverev 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6
2019 - Rafa Nadal beat Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4
2018 - Djokovic beat Juan Martin del Potro 6-3 7-6 6-3
2017 - Nadal beat Kevin Anderson 6-3 6-3 6-4
2016 - Stan Wawrinka beat Djokovic 6-7 6-4 7-5 6-3
2015 - Djokovic beat Roger Federer 6-4 5-7 6-4 6-4
2014 - Marin Cilic beat Kei Nishikori 6-3 6-3 6-3
2013 - Nadal beat Djokovic 6-2 3-6 6-4 6-1
2012 - Andy Murray beat Djokovic 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2
2011 - Djokovic beat Nadal 6-2 6-4 6-7 6-1
2010 - Nadal beat Djokovic 6-4 5-7 6-4 6-2
2009 - Del Potro beat Federer 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2
2008 - Federer beat Murray 6-2 7-5 6-2
2007 - Federer beat Djokovic 7-6 7-6 6-4
2006 - Federer beat Andy Roddick 6-2 4-6 7-5 6-1
2005 - Federer beat Andre Agassi 6-3 2-6 7-6 6-1
2004 - Federer beat Lleyton Hewitt 6-0 7-6 6-0
2003 - Roddick beat Juan Carlos Ferrero 6-3 7-6 6-3
2002 - Pete Sampras beat Agassi 6-3 6-4 5-7 6-4
2001 - Hewitt beat Sampras 7-6 6-1 6-1
2000 - Marat Safin beat Sampras 6-4 6-3 6-3
1999 - Agassi beat Todd Martin 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2
1998 - Patrick Rafter beat Mark Philippoussis 6-3 3-6 6-2 6-0
1997 - Rafter beat Greg Rusedski 6-3 6-2 4-6 7-5
1996 - Sampras beat Michael Chang 6-1 6-4 7-6
1995 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 4-6 7-5
1994 - Agassi beat Michael Stich 6-1 7-6 7-5
1993 - Sampras beat Cedric Pioline 6-4 6-4 6-3
1992 - Stefan Edberg beat Sampras 3-6 6-4 7-6 6-2
1991 - Edberg beat Jim Courier 6-2 6-4 6-0
1990 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 6-2
1989 - Boris Becker beat Ivan Lendl 7-6 1-6 6-3 7-6
1988 - Mats Wilander beat Lendl 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4
1987 - Lendl beat Wilander 6-7 6-0 7-6 6-4
1986 - Lendl beat Miloslav Mecir 6-4 6-2 6-0
1985 - Lendl beat John McEnroe 7-6 6-3 6-4
1984 - McEnroe beat Lendl 6-3 6-4 6-1
1983 - Jimmy Connors beat Lendl 6-3 6-7 7-5 6-0
1982 - Connors beat Lendl 6-3 6-2 4-6 6-4
1981 - McEnroe beat Bjorn Borg 4-6 6-2 6-4 6-3
1980 - McEnroe beat Borg 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4
1979 - McEnroe beat Vitas Gerulaitis 7-5 6-3 6-3
1978 - Connors beat Borg 6-4 6-2 6-2
1977 - Guillermo Vilas beat Connors 2-6 6-3 7-5 6-0
1976 - Connors beat Borg 6-4 3-6 7-6 6-4
1975 - Manuel Orantes beat Connors 6-4 6-3 6-3
1974 - Connors beat Ken Rosewall 6-1 6-0 6-1
1973 - John Newcombe beat Jan Kodes 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2
1972 - Ilie Nastase beat Arthur Ashe 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3
1971 - Stan Smith beat Kodes 3-6 6-3 6-2 7-6
1970 - Rosewall beat Tony Roche 2-6 6-4 7-6 6-3
1969 - Rod Laver beat Roche 7-9 6-1 6-2 6-2
1968 - Ashe beat Tom Okker 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3
U.S. National Championships
1967 - John Newcombe beat Clark Graebner 6-4 6-4 8-6
1966 - Fred Stolle beat Newcombe 4-6 12-10 6-3 6-4
1965 - Manuel Santana beat Cliff Drysdale 6-2 7-9 7-5 6-1
1964 - Emerson beat Fred Stolle 6-4 6-2 6-4
1963 - Rafael Osuna beat Frank Froehling 7-5 6-4 6-2
1962 - Laver beat Emerson 6-2 6-4 5-7 6-4
1961 - Emerson beat Laver 7-5 6-3 6-2
1960 - Neale Fraser beat Laver 6-4 6-4 9-7
1959 - Fraser beat Alex Olmedo 6-3 5-7 6-2 6-4
1958 - Ashley Cooper beat Malcolm Anderson 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6
1957 - Anderson beat Cooper 10-8 7-5 6-4
1956 - Rosewall beat Lew Hoad 4-6 6-2 6-3 6-3
1955 - Tony Trabert beat Rosewall 9-7 6-3 6-3
1954 - Vic Seixas beat Rex Hartwig 3-6 6-2 6-4 6-4
1953 - Trabert beat Seixas 6-3 6-2 6-3
1952 - Frank Sedgman beat Gardnar Mulloy 6-1 6-2 6-3
1951 - Sedgman beat Seixas 6-4 6-1 6-1
1950 - Arthur Larsen beat Herbert Flam 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3
1949 - Pancho Gonzales beat Ted Schroeder 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4
1948 - Gonzales beat Eric Sturgess 6-2 6-3 14-12
1947 - Jack Kramer beat Frank Parker 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3
1946 - Kramer beat Tom Brown 9-7 6-3 6-0
1945 - Frank Parker beat Bill Talbert 14-12 6-1 6-2
1944 - Parker beat Talbert 6-4 3-6 6-3 6-3
1943 - Joseph Hunt beat Kramer 6-3 6-8 10-8 6-0
1942 - Schroeder beat Parker 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2
1941 - Bobby Riggs beat Frank Kovacs 5-7 6-1 6-3 6-3
1940 - Don McNeill beat Riggs 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5
1939 - Riggs beat Welby Van Horn 6-4 6-2 6-4
1938 - Don Budge beat Gene Mako 6-3 6-8 6-2 6-1
1937 - Budge beat Gottfried von Cramm 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1
1936 - Fred Perry beat Budge 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8
1935 - Wilmer Allison beat Sidney Wood 6-2 6-2 6-3
1934 - Perry beat Allison 6-4 6-3 3-6 1-6 8-6
1933 - Perry beat Jack Crawford 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1
1932 - Ellsworth Vines beat Henri Cochet 6-4 6-4 6-4
1931 - Vines beat George Lott 7-9 6-3 9-7 7-5
1930 - John Doeg beat Frank Shields 10-8 1-6 6-4 16-14
1929 - Bill Tilden beat Francis Hunter 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4
1928 - Henri Cochet beat Hunter 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3
1927 - Rene Lacoste beat Tilden 11-9 6-3 11-9
1926 - Lacoste beat Jean Borotra 6-4 6-0 6-4
1925 - Tilden beat Bill Johnston 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3
1924 - Tilden beat Johnston 6-1 9-7 6-2
1923 - Tilden beat Johnston 6-4 6-1 6-4
1922 - Tilden beat Johnston 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4
1921 - Tilden beat Wallace Johnson 6-1 6-3 6-1
1920 - Tilden beat Johnston 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3
1919 - Johnston beat Tilden 6-4 6-4 6-3
1918 - Robert Murray beat Tilden 6-3 6-1 7-5
1917 - Murray beat Nathaniel Niles 5-7 8-6 6-3 6-3
1916 - Richard Williams beat Johnston 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4
1915 - Johnston beat Maurice McLoughlin 1-6 6-0 7-5 10-8
1914 - Williams beat McLoughlin 6-3 8-6 10-8
1913 - McLoughlin beat Williams 6-4 5-7 6-3 6-1
1912 - McLoughlin beat Johnson 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2
1911 - William Larned beat McLoughlin 6-4 6-4 6-2
1910 - Larned beat Tom Bundy 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1
1909 - Larned beat William Clothier 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1
1908 - Larned beat Beals Wright 6-1 6-2 8-6
1907 - Larned beat Robert LeRoy 6-2 6-2 6-4
1906 - Clothier beat Beals Wright 6-3 6-0 6-4
1905 - Beals Wright beat Holcombe Ward 6-2 6-1 11-9
1904 - Holcombe Ward beat Clothier 10-8 6-4 9-7
1903 - Laurence Doherty beat Larned 6-0 6-3 10-8
1902 - Larned beat Reginald Doherty 4-6 6-2 6-4 8-6
1901 - Larned beat Wright 6-2 6-8 6-4 6-4
1900 - Malcolm Whitman beat Larned 6-4 1-6 6-2 6-2
1899 - Whitman beat Jahial Paret 6-1 6-2 3-6 7-5
1898 - Whitman beat Dwight Davis 3-6 6-2 6-2 6-1
1897 - Robert Wrenn beat Wilberforce Eaves 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2
1896 - Wrenn beat Frederick Hovey 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1
1895 - Hovey beat Wrenn 6-3 6-2 6-4
1894 - Wrenn beat Manliffe Goodbody 6-8 6-1 6-4 6-4
1893 - Wrenn beat Hovey 6-4 3-6 6-4 6-4
1892 - Oliver Campbell beat Hovey 7-5 3-6 6-3 7-5
1891 - Campbell beat Clarence Hobart 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2
1890 - Campbell beat Henry Slocum 6-2 4-6 6-3 6-1
1889 - Slocum beat Quincy Shaw 6-3 6-1 4-6 6-2
1888 - Slocum beat Howard Taylor 6-4 6-1 6-0
1887 - Richard Sears beat Slocum 6-1 6-3 6-2
1886 - Sears beat Robert Beeckman 4-6 6-1 6-3 6-4
1885 - Sears beat Godfrey Brinley 6-3 4-6 6-0 6-3
1884 - Sears beat Howard Taylor 6-0 1-6 6-0 6-2
1883 - Sears beat James Dwight 6-2 6-0 9-7
1882 - Sears beat Clarence Clark 6-1 6-4 6-0
1881 - Sears beat William Glyn 6-0 6-3 6-2
