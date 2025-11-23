25L geysers compared: Which model delivers the fastest heating and long-term durability?
Published on: Nov 23, 2025 09:00 am IST
Sorting through endless options on water heaters is no one’s idea of fun. This guide cuts straight to the essentials by comparing India’s most trusted 25L geysers.
Our Pick
Great ratings
Stylish choice
Fits easily
Trusted brand
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Great ratingsCrompton Arno Prime 25-L Geyser |Anti-Scale Technology |5 Star Energy Efficient Storage Water Heater |Advanced 3 Level Safety |Suitable for High Rise Buildings |8 Year Tank & 4 Year Element Warranty View Details
|
₹7,199
|
|
|
Stylish choiceAO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-025 View Details
|
₹8,199
|
|
|
V-Guard Divino DG Geyser 25 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard View Details
|
|
|
|
V-Guard Divino Geyser 25 Litre Water Heater for Home | BEE 5 Star Rating | Vitreous Enamel Tank Coating | Advanced Multi-layered Safety | Suitable for Hard Water & High-rise Buildings | White View Details
|
₹7,549
|
|
|
Bajaj Shield Series New Shakti 25L Vertical Storage Water Heater For Home| 5-Star Rated Geyser| Multiple Safety Systems| For High Rise Buildings| 10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty 【White】 View Details
|
₹8,149
|
|
|
Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable View Details
|
₹6,999
|
|
|
Fits easilyHavells Instanio Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Heavy Duty Heating Element View Details
|
₹7,999
|
|
|
Trusted brandCrompton Amica Pro 25-L, 5 Star Rated Storage Water Heater with Superior Glassline Coated Tank, Powerful 2000W Heating Element, Rust Proof Plastic Body and Advanced 3 Level Safety (White and Blue) View Details
|
₹7,499
|
|
|
Racold Eterno Pro Storage Water Heater (Geyser) 25L with ABS Body – Corrosion Prevention with Titanium Enameled Coating, 7 Yrs Warranty on Tank, Energy Efficient, Free Standard Installation & Pipes View Details
|
₹8,899
|
|
|
Kenstar ELIX 25L Vertical Storage Water Heater for Home| 4-Star Rated Geyser| Multiple Safety Systems with Advanced 3 Level Safety| White View Details
|
₹5,599
|
|
