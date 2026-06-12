Everyone is swapping old appliances on Amazon this week! I tracked top 25 deals to score biggest discounts

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Samsung 1 Ton 5 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing,white,AR50H12D1ZHNNA)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Voltas 183V Vectra CAW 1.5 ton 3 star,New star rated, inverter Split AC|4-IN-1 Adjustable mode|High ambient Cooling-cools even at 52°C|Anti dust filter with Anti-microbial coating|Copper Coil| WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Daikin 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, MTKL50XV16, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bosch 302L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes | 57L Extra Convertible Zone | Cool Extend up to 18 hours (CMC33S03NI, Fine Steel)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Midea 661 L Side by Side Refrigerator with Inverter (MDRS853FGG22IND, Black, Glass Finish)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 630 L, Frost-Free, Inverter, Wi-Fi Convertible, InstaView Door-In-Door, Side-By-Side Refrigerator with Ice and Water Dispenser (GL-X257AMC3, Matte Black, Door Cooling+ with Hygiene Fresh+)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Whirlpool 235 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology(FP 253D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 12 kg, 5star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG6B24ASTL, Navy)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Whirlpool 7.5 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 7.5 GENX GREY 5YMW)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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VW V10 HeatPro 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with In-built Heater (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bosch 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (WOE70AH0IN, PowerWave Wash & in-built Dual Lint Filter, Stainless Steel Vario Drum with 5 fin Pulsator, Water Save, Eco Wash, Med Grey)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 8 Kg, 5 Star, Hygiene Steam, Ecobubble, Quick Wash, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA40F08H2CTL, In-Built Heater, Stainwash, Deep Charcoal)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor ControlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney|Autoclean Alarm|Mood Light|12Yr Warranty on Motor 2Yr Comprehensive by Faber|Baffle Filter|Touch & Gesture|HOOD PRIMUS PLUS ENERGY IN HCSC BK 60,BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Whirlpool 90cm 1500 m3/hr Autoclean Baffle Filter Kitchen Chimney with 11 Years Warranty on Motor and 5 Years Comprehensive | Made In India | CGBF PRO 903 HAC BK HOOD | Touch + Gesture Control | BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Livpure Alder Neo 60 cm | Pyramid | 1050 m³/hr Suction | Baffle Filter | Push Button Control | Low Noise | 5 Year Motor +1 Year Comprehensive Warranty | BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 28 L, Convertible Microwave Oven with Air Fry, Charcoal Lighting Heater, Wi-Fi Enabled (MJEN286UFWF, Black, Motorised Rotisserie, 60 Air Fry Recipe, 40 Scan to Cook Recipes & 331 Auto Cook Menu)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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IFB 30L Convection Microwave Oven with 101 Standard Cook Menus (30BRC2, Black, 360 Degree Motorized Rotisserie, Weight Defrost, Steam Clean, Grill & 4 combi cook modes, 10 Power Levels)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,Black, Magic Grill)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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