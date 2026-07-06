Only a few hours left! Amazon Prime Day ends tonight with big savings on laptops, TVs, ACs and more

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LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, FTKL50XV16, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, 2026 Model, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE3R36W1, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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IFB 1.5 Ton 5Star,New star rated,AI Powered Inverter Split Air Conditioner with Inbuilt WiFi,Hybrid Mode, 8in1 Flexi Mode,Heavy Duty Compressor,Self Clean,100% Copper Tubes,CI195SS32SGM3, WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 1.42 Ton 5 Star, 5000 W Cooling Capacity, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6in1, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Allergen Protection, AS-Q19YNZE2, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core Ultra 5 322 Next-Gen AI PC (16GB RAM/512GB SSD/15.3 (38.8cm)/WUXGA IPS/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Backlit Keyboard/Grey/1.6Kg), 83UR009QINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP Pavilion Plus, Intel Core i5-1335U-13th Gen Laptop, (16GB LPDDR5x,512GB SSD),IPS, 300 nits, 14(35.6cm) 2K,Win 11, M365 Basic(1yr), Office Home 24, Silver,1.38kg, 5MP Camera w/Shutter, ew0107TUView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo LOQ 2025 Intel Core i7-13645HX| NVIDIA RTX 5050 8GB (16GB RAM/1TB SSD/144Hz Refresh Rate/440 AI TOPS/15.6 (39.6cm)/Windows 11/Office 2024/3 Mon.Game Pass/Grey/2.4Kg), 83JE019XINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3-7330U, Office 2024 + M365 Basic,8GB RAM, 256GB SSD, Full HD IPS, 15.6/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i3 13th Gen 1315U, 12GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office 2024, Cool Silver, 1.7Kg, X1504VA-BQ331WS, Intel UHD iGPU, Thin & Light, 42Whrs LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 55 inches Mini LED 4K Samsung Vision AI Smart TV UA55M2EHAULXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 189 cms (75 inches) QNED82 AI Series 4K Ultra HD Smart webOS IPS QNED Mini LED TV 75QNED82BLAView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 with Pen Plus {Smartchoice} 13 Display, 3.5K Resolution, 144Hz Refresh | 8GB, 256GB | Snapdragon 8s Gen 4 | 10200mAh, 4 JBL Speakers, USB 3.0 with DP-Out, Wi-Fi 7, Luna GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sennheiser Momentum 4 Wireless Over Ear Headphones, German Design, ANC, 60h Battery, Customizable Sound, 4 Digital Mics for Crystal-Clear Calls, Multipoint Connectivity, 2 Yr Warranty, Black/CopperView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/MView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Silver, 47mm) | Rotating Bezel | Bluetooth | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler For Room|Honeycomb Cooling Pads|High-Speed |30Ft Powerful Air Throw|3-Speed Control|Portable Cooler-Home|3 Year Comprehensive Product Warranty|WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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atomberg Efficio Alpha 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 star Rated Energy Efficient Ceiling Fan | High Air Delivery with LED Indicators | 2 Year Warranty (Gloss Brown)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Godrej 600L 3 Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter (2025 Model, RS EONVELVET 600C RIT BK GL, Black Glass)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bosch 302L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes | 57L Extra Convertible Zone | Cool Extend up to 18 hours (CMC33S03NI, Fine Steel)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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IFB 241L 2 Star 10-in-1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Turbo Freeze & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYOSET, Onyx Grey)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Midea 560 L Side by Side Refrigerator, Inverter Compressor, Multi Air Flow Cooling, Water Dispenser (MDRS704FGF46 Frost Free, Energy Efficient, Large Capacity, Bru-Steel Finish)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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