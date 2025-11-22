Price drop on Sony TVs with up to 59% off | Limited time offer on top-rated Sony TVs with extra ₹2500 off via coupons
Published on: Nov 22, 2025 09:00 am IST
From 32 inch to 85 inch Sony smart TVs, all on price drop today with up to 59% off plus extra ₹2500 coupon in this Amazon TV sale on top rated picks live now.
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Sony BRAVIA 3 Series 215 cm (85 inches) 4K Utra HD AI Smart LED Google TV K-85S30 (Black) View Details
|
₹246,490
|
|
|
Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black) View Details
|
₹124,990
|
|
|
Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W835 (Black) View Details
|
₹26,480
|
|
|
Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2 View Details
|
₹112,990
|
|
|
View Details
|
₹42,900
|
|
|
Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black) View Details
|
₹87,990
|
|
|
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-55XR50 View Details
|
₹109,990
|
|
|
Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black) View Details
|
₹68,990
|
|
|
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22M2 View Details
|
₹40,490
|
|
|
Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S22BM2 View Details
|
|
|
