Price drop on Sony TVs with up to 59% off | Limited time offer on top-rated Sony TVs with extra 2500 off via coupons

If you have been eyeing a Sony TV for a while, this might be the nudge you needed. Amazon has quietly rolled out fresh offers on multiple Sony televisions, cutting prices across different sizes and series. Instead of waiting for the next big festival sale, you can now step up your home viewing with deals already live. Price drop on Sony TVs on Amazon now live, with offers on HD, 4K and smart TVs across multiple sizes.

From everyday watching to weekend binge sessions and live sports, there is something for every kind of viewer. In this story, we break down the best Sony TV deals worth checking out today. We also highlight the main features to help you pick the right Sony TV.

Sony BRAVIA 3 Series K-85S30 brings an 85 inch screen made for big rooms, cricket nights and movie marathons. With the current price drop on Sony TV at 59% off on Amazon, this 4K upgrade feels far more reachable for families who have been waiting.

The 215 cm 4K Ultra HD LED panel, AI smart features and Google TV interface keep streaming, apps and everyday TV watching easy for everyone at home.

Specifications Screen size 215 cm (85 inches) Resolution 4K Ultra HD Display type LED Smart features AI Smart, Google TV Series Sony BRAVIA 3 Series

Sony BRAVIA 3 Series 75 inch suits families who watch cricket, films and OTT, and the current price drop on Sony TV at 54% off on Amazon makes this large screen easier to buy for a long planned living room change.

4K Ultra HD resolution, AI smart tools and Google TV handle apps, casting and voice search. This Sony TV price drop turns streaming, sports and films into an easier experience on one big screen.

Specifications Screen size 189 cm (75 inches) Resolution 4K Ultra HD Display type LED Smart features AI Smart, Google TV, Google Assistant, Chromecast Built In, Built In Mic, Game menu Operating System ‎Google TV

Sony BRAVIA KD-32W835 is for homes that want a Sony TV in the bedroom or hall without going huge on size. With a fresh price drop on Sony TV at 24% off on Amazon, this Sony TV price drop makes the 32 inch screen easier to pick for everyday use.

It handles daily shows, OTT apps and sports in a simple way that suits viewing. Google TV support keeps apps and recommendations easy to follow.

Specifications Screen size 80 cm (32 inches) Resolution HD Ready Display type LED Smart platform Google TV Resolution 768p Refresh Rate 60 Hz Special Features Google TV, Apple Airplay, Apple Homekit, Alexa Smart TV Features

Sony BRAVIA 2M2 Series brings a 75 inch 4K screen built for movie nights, sports and gaming. With a 53% price drop on Sony TV on Amazon, this large format feels more reachable for families moving up from smaller sets.

4K Processor X1, HDR10 and MotionFlow XR 100 keep fast scenes clear, while Google TV, Google Assistant and Dolby Atmos sound make this Sony TV price drop appealing for everyday streaming and live matches.

Specifications Screen size 189 cm (75 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display 4K LED panel Processor 4K Processor X1 Picture tech Live Colour, 4K X-Reality PRO, MotionFlow XR 100 Audio 20W, 2ch Open Baffle, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS:X

If you want a 4K TV that fits a regular living room, the Sony BRAVIA 2M2 43 inch feels like a balanced pick for families and flats. With the current price drop on Sony TV on Amazon, this upgrade no longer feels out of reach.

4K resolution, 4K Processor X1, Dolby Atmos sound and Google TV apps make this Sony TV price drop at 33% off useful for everyday shows, cricket and OTT nights.

Specifications Screen size 108 cm (43 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display type LED Processor 4K Processor X1 Audio 20W, 2ch Open Baffle speakers, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS:X Smart features Chromecast built-in, voice assistant support (Google Assistant)

Sony BRAVIA 3 Series in 65 inches suits living rooms where matches, films and OTT nights are regular. With a 47% price drop on Sony TV on Amazon, this 4K screen feels easier to bring home for families planning an upgrade.

4K HDR Processor X1, Dolby Vision and Atmos, Google TV, and 4 HDMI ports mean this Sony TV price drop gives sharp picture, clear sound and simple access to apps and gaming.

Specifications Screen size 164 cm (65 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display type LED Refresh rate 50 Hz (region specific) Audio 20W speakers, Dolby Atmos, Dolby Audio Smart OS Google TV with AI features

Sony BRAVIA 5 brings a 55 inch Mini LED 4K screen for people who want strong contrast and brightness in a regular living room. With the current price drop on Sony TV at 45% off on Amazon, it feels like an easier upgrade for movies, sports and OTT.

This Sony TV price drop gets you Google TV, voice search and apps together, so streaming, gaming and daily channels stay simple for everyone at home.

Specifications Screen size 139 cm (55 inches) Resolution 4K Ultra HD Display type Mini LED Series BRAVIA 5 Smart OS Google TV Smart features Voice assistant support

If your current TV feels small for match nights, the 55 inch Sony BRAVIA 3 steps in as a clear upgrade. With a 42% price drop on Sony TV on Amazon, this 4K screen lands in a zone many families were only shortlisting till now.

4K HDR Processor X1, Dolby Vision and Atmos, Google TV, voice search and four HDMI ports make this Sony TV price drop useful for sports, movies and OTT.

Specifications Screen size 139 cm (55 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display type LED Refresh rate 60Hz Processor 4K HDR Processor X1

Sony BRAVIA 2M2 TV gives you a 43 inch 4K screen that fits typical Indian living rooms and bedrooms. With a 32% price drop on Sony TV on Amazon, it finally feels within reach if you are stepping up from an older Full HD set.

4K resolution, 4K Processor X1, HDR10, HLG, 20W Dolby Atmos sound and Google TV with Chromecast keep matches, films and OTT apps sharp and simple to use.

Specifications Screen size 108 cm (43 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display type LED Processor 4K Processor X1 Audio 20W, Open Baffle, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS:X Smart features Chromecast built-in, Google Assistant, Game Menu, ALLM, eARC, Apple AirPlay, Apple HomeKit, Alexa

Sony BRAVIA Series 4K Google TV moves you to a 50 inch 4K panel that suits slightly larger halls and joint family TV time. Thanks to a 35% price drop on Sony TV on Amazon, stretching to this size feels more realistic for many homes.

4K Processor X1 with HDR10 and HLG, 20W Dolby Atmos speakers and Google TV with Chromecast support keep matches, films and console gaming smooth, detailed and easy to access from one remote.

Specifications Screen size 126 cm (50 inches) Resolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) Display type LED Processor 4K Processor X1 Audio 20W, 2ch Open Baffle, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS:X Smart features Chromecast built-in, ALLM, eARC (HDMI ARC), Game Menu, Apple AirPlay, Apple HomeKit

FAQs on Price drop on Sony TVs on Amazon What is special about Sony BRAVIA TVs? Sony BRAVIA TVs are known for strong picture processing, natural colours and good motion handling.

Do Sony TVs have good upscaling for HD channels? Yes, Sony’s X1 processors are designed to sharpen and clean up lower-resolution content on 4K panels.

Are Sony smart TVs good for OTT apps? Most new Sony TVs run Google TV or Android TV and support major apps like Netflix, Prime Video and YouTube.

Is Sony TV sound quality good without a soundbar? Many Sony models offer clear dialogue and balanced sound, though a soundbar still helps in larger rooms.

Are Sony TVs suitable for gaming? Newer Sony 4K models with HDMI 2.1, ALLM and low input lag work well with PS5 and Xbox.

How long do Sony TVs usually last? With normal use and proper care, a Sony TV can easily run for several years without major issues.

