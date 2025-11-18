Smart TVs starting at just ₹8,999 from top brands like Sony, Samsung, LG and more
Published on: Nov 18, 2025 12:26 pm IST
Smart TVs starting at just ₹8,999 from top brands like Sony, Samsung. Enjoy stunning visuals, smart features on large screen without overspending.
|Product
|Rating
|Price
|
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL View Details
|
₹25,990
|
|
|
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV 55B2PSA (Black) View Details
|
₹116,490
|
|
|
Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black) View Details
|
₹57,999
|
|
|
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6KS View Details
|
₹43,990
|
|
|
Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN View Details
|
₹12,999
|
|
|
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL View Details
|
₹43,990
|
|
|
Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD View Details
|
₹39,999
|
|
|
Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2 View Details
|
₹77,990
|
|
|
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA View Details
|
₹40,590
|
|
|
acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD View Details
|
₹8,999
|
|
