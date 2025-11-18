Smart TVs starting at just 8,999 from top brands like Sony, Samsung, LG and more

Search
Tue, Nov 18, 2025
ByAishwarya Faraswal
Published on: Nov 18, 2025 12:26 pm IST

Smart TVs starting at just ₹8,999 from top brands like Sony, Samsung. Enjoy stunning visuals, smart features on large screen without overspending. 

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL View Details checkDetails

₹25,990


LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV 55B2PSA (Black) View Details checkDetails

₹116,490


Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black) View Details checkDetails

₹57,999


TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6KS View Details checkDetails

₹43,990


Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN View Details checkDetails

₹12,999


Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL View Details checkDetails

₹43,990


Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD View Details checkDetails

₹39,999


Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2 View Details checkDetails

₹77,990


LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA View Details checkDetails

₹40,590


acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD View Details checkDetails

₹8,999


If you’ve been planning to upgrade your home entertainment setup, now is the perfect time. Smart TVs are starting at just 8,999, and the deals are honestly too good to ignore. Been eyeing the sharp picture quality of Sony, the vibrant colours of Samsung, or the reliable performance of LG, this price drop brings some of the biggest brands within easy reach.

Smart TVs starting at the lowest prices ever on models with high resolutions and smartest features.(Amazon)
Smart TVs starting at the lowest prices ever on models with high resolutions and smartest features.(Amazon)

Today’s smart TVs don’t just offer great clarity, they give you instant access to your favourite OTT apps, smoother streaming, faster navigation, and bigger screens that genuinely transform your movie nights. Even if you’re on a tight budget, you’ll find impressive options packed with features like bezel-less designs, Dolby sound, and seamless connectivity. So, if you want a TV that looks good, performs well, and fits your pocket, these offers make the upgrade effortless and exciting.

This 43-inch Samsung Crystal 4K Vista TV offers a vibrant Ultra HD display with rich colours, sharp details and excellent clarity—ideal for medium-sized rooms and everyday viewers who enjoy movies, sports and OTT shows. Its Crystal Processor 4K enhances picture quality, while HDR10+ brings brighter highlights and deeper contrast.

Smart features like Samsung TV Plus, voice assistants, AirPlay and SmartThings make it a great value buy. The slim, bezel-less design adds a premium touch to any living space.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD
Refresh Rate
50 Hz
Sound Output
20W
Connectivity
3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi
Processor
Crystal Processor 4K
This 55-inch LG OLED TV delivers stunning visuals with perfect blacks, pixel-level dimming and true-to-life colours—ideal for movie lovers, binge-watchers and gamers who want a premium viewing experience. The 4K OLED panel paired with the α7 Gen5 AI Processor enhances clarity, contrast and motion, while Dolby Vision IQ and Dolby Atmos elevate cinematic moments.

With a 120Hz refresh rate, G-Sync, FreeSync and Game Optimiser, it’s an excellent choice for gaming. Smart features like WebOS, ThinQ AI and voice assistants make it even more convenient.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD
Refresh Rate
120 Hz
Sound Output
20W
Connectivity
4 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
Processor
α7 AI 4K Gen5
This 65-inch Xiaomi QLED TV is perfect for families, movie lovers and gamers who want a large, cinematic screen at a great price. The 4K QLED panel delivers brighter colours, deeper contrast and sharp details, enhanced by Dolby Vision, HDR10+ and Xiaomi’s Vivid Picture Engine 2.

With Google TV, Chromecast, 34W speakers and a bezel-less premium design, it feels modern and feature-rich. Gamers will appreciate ALLM, MEMC and DLG 120Hz for smoother motion and low input lag.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD
Refresh Rate:
60 Hz (DLG 120Hz)
Sound Output:
34W
Connectivity:
3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
Storage:
32GB ROM
This 55-inch TCL QD-Mini LED TV offers bright, punchy colours and superior contrast, making it ideal for movie lovers, families and anyone who enjoys premium visuals at a budget-friendly price. The Mini LED panel with HDR10, AiPQ Processor and 100% Colour Volume delivers crisp, vibrant details.

With Google TV, hands-free voice control, AirPlay 2, Alexa support and smooth performance from its quad-core processor, it feels modern and responsive. The 40W speakers add powerful, room-filling sound.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD
Refresh Rate:
60 Hz
Sound Output:
40W
Connectivity:
3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi
Processor:
AiPQ Processor
This 32-inch Xiaomi QLED TV is a great pick for bedrooms, small living spaces or anyone wanting premium picture quality in a compact size. Its QLED panel delivers richer colours and better contrast compared to regular LED TVs, while HDR10 and Vivid Picture Engine 2 enhance clarity.

Powered by Android 14 with Google TV, it supports all major OTT apps, voice control and screen mirroring. The 20W Dolby Audio speakers provide clear, room-friendly sound for everyday entertainment.

Specifications

Resolution:
HD Ready (1366×768)
Refresh Rate:
60 Hz
Sound Output:
20W
Connectivity:
2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
Storage:
8GB ROM
This 55-inch Samsung Vision AI QLED TV is a strong pick for users who want premium picture quality, powerful AI features and a stylish design at a great price. Powered by the Q4 AI Processor, it delivers sharp 4K upscaling, vibrant colours and improved contrast with Quantum Dot and HDR10+.

The TV also includes Samsung Knox Security, Samsung TV Plus, Multi View, SmartThings and AirPlay support. With Object Tracking Sound Lite and Q-Symphony, audio feels more immersive during movies and sports.

Specifications

Resolution:
4K Ultra HD
Refresh Rate
50 Hz
Sound Output
20W
Connectivity:
3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi, Ethernet
Processor
Q4 AI Processor
The Acerpure Elevate Series 65-inch QLED TV is a solid pick for users who want a large, vibrant 4K screen without overspending. Its Direct QLED display delivers richer colours, wide viewing angles and smooth motion with a 60Hz refresh rate.

Powered by Google TV, it supports all major OTT apps, voice control and easy content syncing. The 20W speakers with Dolby Atmos and DTS Studio Sound offer clear, immersive audio. Multiple HDMI and USB ports make connectivity hassle-free.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD (3840×2160)
Refresh Rate
60 Hz
Sound Output
20W with Dolby Atmos, DTS Studio Sound
Connectivity
3× HDMI (2.0), 2× USB (2.0), Ethernet (RJ45), Wi-Fi
Smart Features
Google TV, Google Play, Voice Assistant, Content Sync & Share
The Sony BRAVIA 2M2 Series 65-inch 4K TV is built for viewers who want premium picture processing and smooth performance. Powered by Sony’s 4K Processor X1, it enhances colours, clarity and motion for a sharper, more lifelike picture. The TV runs on Google TV, supports Apple AirPlay, Alexa and offers features like ALLM and eARC for gamers.

With Dolby Atmos, DTS:X and 20W Open Baffle speakers, you get balanced, immersive audio. Multiple HDMI and USB ports make connectivity effortless.

Specifications

Resolution
4K Ultra HD
Refresh Rate
60 Hz
Sound Output
20W with Dolby Atmos & DTS:X
Connectivity
4× HDMI, 2× USB, Wi-Fi, Ethernet
Processor:
4K Processor X1
The LG UA82 Series 55-inch TV brings crisp 4K visuals with the α7 AI Processor Gen8, HDR10, HLG, and Dynamic Tone Mapping, making colours look natural and lifelike. This screen size is perfect for medium to large living rooms and for viewers who enjoy movies, sports and OTT content.

AResolution: 4K Ultra HD (3840×2160)I Sound Pro with Dolby Atmos enhances audio clarity, while webOS 25 offers smooth navigation, voice control, AirPlay support and over 100 free LG channels—making it a great value smart TV.

Specifications

Resolution:
4K Ultra HD (3840×2160)
Refresh Rate:
60 Hz
Processor:
α7 AI Processor 4K Gen8
Sound Output:
20W with Dolby Atmos, AI Sound Pro
Connectivity:
3× HDMI, 1× USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
The Acer G Plus 32-inch Smart TV is a great pick for small rooms, bedrooms or hostel spaces. Its HD Ready display with HDR10, Super Brightness and a 178° wide viewing angle ensures clear, vibrant visuals for everyday entertainment.

Powered by Google TV, it offers personalised recommendations, voice control, kids mode and smooth navigation. With 24W Dolby Audio speakers, video calling support and a frameless design, it delivers solid value at an affordable price.

Specifications

Resolution
HD Ready (1366×768)
Refresh Rate:
60 Hz
Sound Output
24W with Dolby Audio
Connectivity
3× HDMI, 2× USB, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Smart Features
Google TV, Google Assistant, Profiles, Casting Options

  • Do smart TVs need Wi-Fi to work?

    You can watch regular cable or DTH channels without Wi-Fi, but you need an internet connection to use streaming apps and smart features.

  • Can I mirror my phone to a smart TV?

    Yes, most smart TVs support screen mirroring or casting, allowing you to share your phone’s videos, photos, and apps on the big screen.

  • Are budget smart TVs reliable?

    Yes, many affordable smart TVs offer good picture quality and essential features. Just check ratings, panel type, audio output and brand support before buying.

  • How much internet speed is needed for smooth streaming?

    For HD streaming, 10–15 Mbps is enough. For 4K content, aim for at least 25 Mbps for smooth playback.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

