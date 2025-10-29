Search
Bad Omens announces 2026 North American arena tour: Show dates, venues, tickets and more

ByHT US Desk
Published on: Oct 29, 2025 12:48 am IST

Bad Omens will perform at venues in Denver, Kansas City, Detroit, Minneapolis, Toronto, Boston, Philadelphia and Los Angeles as part of their 2026 tour.

Bad Omens announced a Winter 2026 North American arena tour that is all set to kick off on February 22 in Utah and go on till March 27, with the final show slated to take place in Oakland, Billboard reported. Following an artist pre-sale that began on October 28 at 12 PM ET, a general on-sale will start on October 31 at 10 AM ET on Ticketmaster.

Bad Omens will begin their Winter 2026 North American arena tour in February 2026. (X/@badomenscult)
Bad Omens’ Winter 2026 North American arena tour

Bad Omens have revealed major plans for next year. Just before they wrap up their 2025 UK/European tour, the famous heavy metal band from Richmond, Virginia, announced a 20-date Winter 2026 North American arena tour.

Bad Omens will perform at venues in Denver, Kansas City, Detroit, Minneapolis, Toronto, Boston, Philadelphia, Nashville, Dallas, Oklahoma City, Los Angeles, and Oakland as part of their 2026 tour.

Bad Omens 2026 North American arena tour complete schedule

February 22: Salt Lake City, Utah (Delta Center)

February 24: Denver, Colorado (Ball Arena)

February 26: Kansas City, Missouri (T-Mobile Center)

February 28: Detroit, Michigan (Little Caesars Arena)

March 2: Minneapolis, Minnesota (Target Center)

March 4: Rosemont, Illinois (Allstate Arena)

March 6: Toronto, Ontario (Scotiabank Arena)

March 8: Laval, Quebec (Place Bell)

March 10: Newark, New Jersey (Prudential Center)

March 11: Boston, Massachusetts (TD Garden)

March 13: Philadelphia, Pennsylvania (Xfinity Mobile Arena)

March 14: Baltimore, Maryland (CFG Bank Arena)

March 16: Raleigh, North Carolina (Lenovo Center)

March 17: Nashville, Tennessee (Bridgestone Arena)

March 19: Dallas, Texas (American Airlines Center)

March 20: San Antonio, Texas (Frost Bank Center)

March 22: Oklahoma City (Paycom Center)

March 24: Glendale, Arizona (Desert Diamond Arena)

March 26: Inglewood, California (Kia Forum)

March 27: Oakland, California (Oakland Arena)

Bad Omens 2025 UK/European tour schedule

November 21: Dublin, Ireland (3Arena)

November 23: Glasgow, UK (OVO Hydro)

November 26: London, UK (Alexandra Palace)

November 28: Manchester, UK (Co-op Live)

November 29: Nottingham, UK (Motorpoint Arena)

December 1: Brussels, Belgium (Forest National)

December 2: Paris, France (Zénith Paris)

December 4: Zurich (The Hall)

December 5: Nuremberg, Germany (PSD Bank Nürnberg Arena)

December 6: Berlin (Max-Schmeling-Halle)

December 9: Hamburg, Germany (Barclays Arena)

December 10: Oberhausen, Germany (Rudolf Weber-ARENA)

December 12: Amsterdam (AFAS Live)

December 13: Amsterdam (AFAS Live)

FAQs:

When does Bad Omens’ Winter 2026 North American arena tour begin?

Bad Omens’ Winter 2026 North American arena tour will begin on February 22, 2026.

Where can I buy Bad Omens’ Winter 2026 North American tour tickets?

You can buy Bad Omens’ Winter 2026 North American tour tickets via the artist pre-sale on October 28 and general on-sale from October 31 on Ticketmaster.

Who is the frontman of Bad Omens?

Noah Sebastian is the frontman of Bad Omens.

