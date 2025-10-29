Bad Omens announces 2026 North American arena tour: Show dates, venues, tickets and more

Bad Omens announced a Winter 2026 North American arena tour that is all set to kick off on February 22 in Utah and go on till March 27, with the final show slated to take place in Oakland, Billboard reported. Following an artist pre-sale that began on October 28 at 12 PM ET, a general on-sale will start on October 31 at 10 AM ET on Ticketmaster.

Bad Omens will begin their Winter 2026 North American arena tour in February 2026. (X/@badomenscult)