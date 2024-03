BC-US--Foreign Exchange

NEW YORK — Foreign Exchange, New York prices. HT Image

Rates for trades of $1 million minimum. Fgn. currency US$ in in US$ fgn. currency Mon. Fri. Mon. Fri. Argentina Peso .0012 .0012 856.8980 855.4320 Australia Dollar .6539 .6515 1.5293 1.5349 BahrainDinar 2.6536 2.6534 .3768 .3769 BrazilReal .2010 .1999 4.9745 5.0023 Britain Pound 1.2638 1.2590 .7913 .7943 Canada Dollar .7362 .7347 1.3583 1.3610 Chile Peso .001020 .001020 980.39 980.39 ChinaYuan .1387 .1383 7.2103 7.2290 Colombia Peso .000257 .000255 3891.05 3913.89 CzechRepKoruna .0428 .0426 23.34 23.47 Denmark Krone .1453 .1449 6.8827 6.9032 DominicanPeso .0169 .0169 59.08 59.05 Egypt Pound .0211 .0214 47.4012 46.7497 Euro 1.0836 1.0804 .9228 .9256 Hong Kong Dollar .1278 .1279 7.8219 7.8210 Hungary Forint .0027 .0027 366.43 368.19 India Rupee .0120 .0120 83.410 83.556 Indnsia Rupiah .000063 .000063 15873.02 15873.02 Israel Shekel .2745 .2746 3.6425 3.6420 Japan Yen .006602 .006603 151.48 151.46 Jordan Dinar 1.4107 1.4107 .7089 .7089 KenyaShilling .0075 .0076 132.47 132.42 KuwaitDinar 3.2504 3.2505 .3077 .3076 Lebanon Pound .000011 .000011 90909.09 90909.09 Malaysia Ringgit .2117 .2111 4.7245 4.7375 Mexico Peso .059957 .059642 16.6786 16.7667 N. Zealand Dollar .6002 .5993 1.6662 1.6687 Norway Krone .0934 .0929 10.7099 10.7593 Pakistan Rupee .0036 .0036 278.16 279.02 Peru New Sol .2701 .2713 3.702 3.686 Philpins Peso .0178 .0177 56.28 56.41 Poland Zloty .2516 .2500 3.97 4.00 RussiaRuble .0108 .0109 92.9368 92.1234 Saudi Arab Riyal .2666 .2666 3.7504 3.7504 Singapore Dollar .7431 .7408 1.3457 1.3499 So. Africa Rand .0529 .0526 18.9213 19.0038 So. Korea Won .000746 .000743 1341.38 1345.90 Sweden Krona .0946 .0946 10.5741 10.5745 Switzerlnd Franc 1.1124 1.1126 .8989 .8988 TaiwanDollar .0314 .0313 31.85 31.97 Thailand Baht .02747 .02748 36.41 36.39 Turkey NewLira .0311 .0312 32.1631 32.0333 U.A.E. Dirham .2723 .2723 3.6729 3.6729 Ukraine Hryvnia .0255 .0256 39.2812 38.9962 Uruguay New Peso .0264 .0265 37.9003 37.6946 VenzuelBolivarFuer .0001 .0001 250000.000 250000.000

