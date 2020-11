SRK Birthday special: A recap of the most iconic love dialogues from the king of romance

bollywood

Updated: Nov 02, 2020, 09:34 IST

That Shah Rukh Khan is the undisputed king of romance in Bollywood has been established over the years. What has enabled him attain that tag are the various dialogues that he has had in many of his films, something that have come to the rescue of many lovers and helped them express their feelings of the heart to their lady love. From young college romances to lovelorn hearts, SRK’s dialogues have a cure for all. We take a look at some of those words that are now the go-to for lovers all across.

Baazigar:

Kabhi kabhi jeetne ke liye kuch haarna bhi padta hai... aur haar kar jeetne waale ko baazigar kehte hai

Dilwale Dulhania Le Jayenge:

Raj, agar woh tumse pyaar karti hai to woh ek baar palat ke dekhegi… Palat, Palat…

Dil To Pagal Hai:

Kya tumne kabhi bhi , ek din ke liye bhi, ek pal ke liye bhi, mujhse pyar kiya tha?

Om Shanti Om:

Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki koshish ki hai. Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaaho, toh poori kaynath tumhein usse milane ki koshish mein lag jaati hai.

Kal Ho Naa Ho:

Main tumhe zindagi bhar pyar karoonga aur marte dam tak pyar karoonga, aur uske baad bhi

Dil Se:

Sabse zyada pasand mujhe yeh doori hai, kyun ki agar ye doori na ho, toh tumhare kareeb aane ka bahana na mile

Kuch Kuch Hota Hai:

Pyaar dosti hai... Agar woh meri sabse achi dost nahi ban sakti toh main usse kabhi pyaar kar hi nahi sakta, kyunki dosti bina toh pyaar hota hi nahi

Veer-Zaara:

Sachhi mohabbat zindagi mein sirf ek baar hoti hai aur jab hoti hai toh koi bhagwan ya khuda usse nakamyab nahi hone deta!

Mohabattein:

Mohabbat bhi zindagi ki tarah hoti hai, har mod aasaan nahi hota, har mod par khushi nahi hoti, par jab hum zindagi ka saath nahi chhodte, phir mohabbat ka saath kyun chhodein

Jab Tak Hai Jaan:

Teri aankhon ki namkeen mastiyaan, teri hansii ki beparwah gustaakhiyaan, teri zulfon ki lehraati angdaaiyaan, nahin bhoolunga main, jab tak hai jaan, jab tak hai jaan.