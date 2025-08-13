Congress appoints 32 DCC chiefs in Haryana

The Congress, after a gap of 11 years, on Tuesday appointed district Congress committee (DCC) presidents in Haryana. The appointments were approved by party president, Mallikarjun Kharge following detailed reviews conducted by All India Congress Committee (AICC) observers who engaged with party functionaries and stakeholders before submitting reports to the party high command. As per a press release signed by AICC general secretary, KC. Venugopal, 32 party leaders were appointed as DCC presidents.

A number of loyalists and supporters of former chief minister, Bhupinder Singh Hooda and Sirsa MP, Kumari Selja have made it to the DCC. They are Parvinder Pari (Ambala Cantt), Pawan Agarwal (Ambala City), Dushyant Chauhan ( Ambala rural), Anirudh Chaudhry (Bhiwani rural), Pradeep Gulia (Bhiwani urban), Sushil Dhanak (Charkhi Dadri), Baljeet Kaushik (Faridabad), Arvind Sharma (Fatehabad), Vardhan Yadav (Gurugram rural), Pankaj Dawar (Gurugram urban), Brij Lal Khoval (Hisar rural), Bajrang Das Garg (Hisar urban), Sanjay Yadav (Jhajjar), Rishi Pal (Jind), Ramchander Gujjar (Kaithal), Rajesh Vaid (Karnal rural), Parag Gaba (Karnal urban), Mewa Singh (Kurukshetra), Satyavir Yadav (Mahendergarh), Shahida Khan (Nuh), Netrapal Adhana (Palwal), Sanjay Chauhan (Panchkula), Ramesh Malik (Panipat rural), Subash Chand Chawri (Rewari rural), Praveen Chaudhary (Rewari urban), Balwan Singh Ranga (Rohtak rural), Kuldip Singh ( Rohtak urban), Santosh Beniwal (Sirsa), Sanjeev Kumar Dahiya (Sonepat rural), Kamal Dewan (Sonepat urban), Nar Pal Singh (Yamunanagar rural) and Devendra Singh (Yamunanagar urban).

The party had altered the process for appointing DCC presidents with the high command exercising greater control in such appointments. In a clear departure from the party’s earlier policy to allow state Congress presidents and Congress legislature party (CLP) leaders finalize appointments of DCC presidents, the party relied on the feedback and recommendation of AICC appointed observers before making such appointments. The new process for appointing DCC presidents was ratified at Congress Working Committee meetings at Belgaum and Ahmedabad and was executed in Gujarat as a pilot project.