Indonesia Women vs Bahrain Women Live Score: Match 12 of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024 to start at 07:00 AM

Indonesia Women vs Bahrain Women Live Score: Welcome to the live coverage of Match 12 of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024. Match will start on 11 Feb 2024 at 07:00 AM

Venue : Selangor Turf Club, Kuala Lumpur



Indonesia Women squad -

Kadek Winda Prastini, Kisi Salisa Kasse, Maria Corazon, ...Read More Mia Arda, Andriani Andriani, Desi Wulandari, Ni Luh Dewi, Rahmawati Pangestuti, Ni Sakarini, Ni Ariani, Ni Rada Rani, Ni Sariani, Ni Suwandewi, Sang Ayu Nyoman

Bahrain Women squad -

Aasha Samildeen, Abeera Waris, Ishara Suhun, Deepika Rasangika, Nishma Pereira, Aswini Munglimane, Durriya Malik, Manal Malik, Shashikala Prakash

Indonesia Women vs Bahrain Women Live Score, Match 12 of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024