IPL 2026 second phase schedule announced by BCCI, Sunrisers Hyderabad to host Rajasthan Royals on April 13
The action resumes on April 13, 2026, with Sunrisers Hyderabad taking on Rajasthan Royals in Hyderabad, setting the tone for an exciting run of fixtures.
The BCCI unveiled the second leg of the IPL 2026 schedule on Thursday. With the initial phase wrapping up on April 12, the tournament resumes the next day, immediately, running from April 13 through May 24. The remaining matches will be staged across 12 venues - Bengaluru, Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Lucknow, Jaipur, Dharamsala, Raipur and New Chandigarh.
The tournament resumes on April 13, 2026, with Sunrisers Hyderabad hosting Rajasthan Royals in Hyderabad, kicking off a crucial stretch of matches. Among the standout contests, five-time champions Mumbai Indians and Chennai Super Kings are set to clash twice in the second leg, adding extra intrigue to the schedule. As the race to the playoffs intensifies, every game will carry significant weight, promising a gripping run of fixtures in the lead-up to the final stages of the competition.
Meanwhile, defending champions Royal Challengers Bengaluru will not meet Chennai Super Kings twice this season, with their only clash already slated in the opening leg at Chinnaswamy Stadium. RCB will split their home fixtures across two venues, with three matches scheduled in Bengaluru and two in Raipur.
Rajasthan Royals, after beginning their home leg in Guwahati, will return to Jaipur for four matches in the latter phase. The second leg will also include eight double-headers, adding to the packed schedule. Punjab Kings, on the other hand, will divide their home games between Mullanpur and Dharamsala, with three fixtures set to be played in Dharamsala during this phase.
The venues for the playoffs have not been announced yet, and will be unveiled at a later date.
Check full schedule of IPL 2026
March 28 - Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad in Bengaluru at 7:30 PM
March 29 - Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders in Mumbai at 7:30 PM
March 30 - Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings in Guwahati at 7:30 PM
March 31 - Punjab Kings vs Gujarat Titans in New Chandigarh at 7:30 PM
April 1 - Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals in Lucknow at 7:30 PM
April 2 - Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad in Kolkata at 7:30 PM
April 3 - Chennai Super Kings vs Punjab Kings in Chennai at 7:30 PM
April 4 - Delhi Capitals vs Mumbai Indians in Delhi at 3:30 PM
April 4 - Gujarat Titans vs Rajasthan Royals in Ahmedabad at 7:30 PM
April 5 - Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants in Hyderabad at 3:30 PM
April 5 - Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings in Bengaluru at 7:30 PM
April 6 - Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings in Kolkata at 7:30 PM
April 7 - Rajasthan Royals vs Mumbai Indians in Guwahati at 7:30 PM
April 8 - Delhi Capitals vs Gujarat Titans in Delhi at 7:30 PM
April 9 - Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants in Kolkata at 7:30 PM
April 10 - Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru in Guwahati at 7:30 PM
April 11 - Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad in New Chandigarh at 3:30 PM
April 11 - Chennai Super Kings vs Delhi Capitals in Chennai at 7:30 PM
April 12 - Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans in Lucknow at 3:30 PM
April 12 - Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru in Mumbai at 7:30 PM
April 13 - Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals in Hyderabad at 7:30 PM
April 14 - Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders in Chennai at 7:30 PM
April 15 - Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants in Bengaluru at 7:30 PM
April 16 - Mumbai Indians vs Punjab Kings in Mumbai at 7:30 PM
April 17 - Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders in Ahmedabad at 7:30 PM
April 18 - Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals in Bengaluru at 3:30 PM
April 18 - Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings in Hyderabad at 7:30 PM
April 19 - Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals in Kolkata at 3:30 PM
April 19 - Punjab Kings vs Lucknow Super Giants in New Chandigarh at 7:30 PM
April 20 - Gujarat Titans vs Mumbai Indians in Ahmedabad at 7:30 PM
April 21 - Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals in Hyderabad at 7:30 PM
April 22 - Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals in Lucknow at 7:30 PM
April 23 - Mumbai Indians vs Chennai Super Kings in Mumbai at 7:30 PM
April 24 - Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans in Bengaluru at 7:30 PM
April 25 - Delhi Capitals vs Punjab Kings in Delhi at 3:30 PM
April 25 - Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad in Jaipur at 7:30 PM
April 26 - Gujarat Titans vs Chennai Super Kings in Ahmedabad at 3:30 PM
April 26 - Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders in Lucknow at 7:30 PM
April 27 - Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru in Delhi at 7:30 PM
April 28 - Punjab Kings vs Rajasthan Royals in New Chandigarh at 7:30 PM
April 29 - Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad in Mumbai at 7:30 PM
April 30 - Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru in Ahmedabad at 7:30 PM
May 1 - Rajasthan Royals vs Delhi Capitals in Jaipur at 7:30 PM
May 2 - Chennai Super Kings vs Mumbai Indians in Chennai at 7:30 PM
May 3 - Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders in Hyderabad at 3:30 PM
May 3 - Gujarat Titans vs Punjab Kings in Ahmedabad at 7:30 PM
May 4 - Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants in Mumbai at 7:30 PM
May 5 - Delhi Capitals vs Chennai Super Kings in Delhi at 7:30 PM
May 6 - Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings in Hyderabad at 7:30 PM
May 7 - Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru in Lucknow at 7:30 PM
May 8 - Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders in Delhi at 7:30 PM
May 9 - Rajasthan Royals vs Gujarat Titans in Jaipur at 7:30 PM
May 10 - Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 PM
May 10 - Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians in Raipur at 7:30 PM
May 11 - Punjab Kings vs Delhi Capitals in Dharamshala at 7:30 PM
May 12 - Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad at 7:30 PM
May 13 - Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders in Raipur at 7:30 PM
May 14 - Punjab Kings vs Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 PM
May 15 - Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings in Lucknow at 7:30 PM
May 16 - Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans in Kolkata at 7:30 PM
May 17 - Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala at 3:30 PM
May 17 - Delhi Capitals vs Rajasthan Royals in Delhi at 7:30 PM
May 18 - Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad in Chennai at 7:30 PM
May 19 - Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 PM
May 20 - Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians in Kolkata at 7:30 PM
May 21 - Chennai Super Kings vs Gujarat Titans in Chennai at 7:30 PM
May 22 - Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad at 7:30 PM
May 23 - Lucknow Super Giants vs Punjab Kings in Lucknow at 7:30 PM
May 24 - Mumbai Indians vs Rajasthan Royals in Mumbai at 3:30 PM
May 24 - Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals in Kolkata at 7:30 PM