Kenya Women vs Tanzania Women Live Score: Kenya Women score after 4 overs is 20/0

Kenya Women vs Tanzania Women Live Score: Match 5 of ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier, 2023. Match will start on 11 Dec 2023 at 12:00 PM

Venue : Entebbe Cricket Oval, Entebbe



Kenya Women squad -

Daisy Njoroge, Judith Ajiambo, Kreeshna Vivek Mehta, ...Read More Mercy Sifuna, Venasa Ooko, Esther Wachira, Jemimah Ndanu, Mary Mwangi, Melvin Khagoitsa, Queentor Abel, Charity Muthoni, Flavia Odhiambo, Josephine Abwom, Kelvia Ogola, Lavendah Idambo

Tanzania Women squad -

Fatuma Kibasu, Hudaa Omary, Monica Pascal, Saum Mtae, Agnes Qwele, Aisha Mohamed, Neema Pius, Perice Kamunya, Saumu Hussein, Shufaa Mohamedi, Mwajabu Salum, Mwanamvua Ushanga, Sheila Kizito, Sophia Jerome

