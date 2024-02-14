United Arab Emirates Women vs Indonesia Women Live Score: 2nd Quarter Final of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024 to start at 07:00 AM
United Arab Emirates Women vs Indonesia Women Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd Quarter Final of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024. Match will start on 14 Feb 2024 at 07:00 AM
Venue : YSD-UKM Cricket Oval, Bangi
United Arab Emirates Women squad -
Rinitha Rajith, Rishitha Rajith, Esha Oza, Kavisha Egodage, Khushi Sharma, Samaira Dharnidharka, Theertha Satish, Al Maseera, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Mehak Thakur, Siya Gokhale, Suraksha Kotte, Vaishnave Mahesh
Indonesia Women squad -
Kadek Winda Prastini, Kisi Salisa Kasse, Maria Corazon, Mia Arda, Andriani Andriani, Desi Wulandari, Ni Luh Dewi, Rahmawati Pangestuti, Ni Sakarini, Ni Ariani, Ni Rada Rani, Ni Sariani, Ni Suwandewi, Sang Ayu Nyoman
Welcome to the live coverage of 2nd Quarter Final of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024
United Arab Emirates Women vs Indonesia Women Match Details
2nd Quarter Final of ACC Women's T20 Premier Cup, 2024 between United Arab Emirates Women and Indonesia Women to be held at YSD-UKM Cricket Oval, Bangi at 07:00 AM. Stay tuned for live updates.