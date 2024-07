Filmfare Awards South 2024 full list of nominees: Salaar, Ponniyin Selvan, Kaathal bag nominations

The nominations for Filmfare Awards South 2024 were announced on Tuesday. The list features names from all four South Indian film industries: Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam. (Also Read: Filmfare Awards 2024 full list of winners: Alia Bhatt is Best Actress, Ranbir Kapoor Best Actor, 12th Fail Best Film) Filmfare Awards South 2024 nominations are in,

Chiranjeevi, Aishwarya Rai Bachchan, Nani, Mrunal Thakur, and other actors are among the nominees. At the same time, popular films like Salaar Part 1: Ceasefire, Ponniyin Selvan—Part 2, Kaathal—The Core, and Sapta Sagaradaache Ello—Side A and B also bagged nominations.

Malavika Mohanan who unveiled the trophy at an event in Bengaluru with Rukmini Vasanth, which was followed by a press meet said, “I am thrilled to be part of the 69th SOBHA Filmfare Awards South 2024 with Kamar Film Factory. It's an absolute honour to celebrate the incredible talent and hard work of our industry. I look forward to a special night, filled with magic, glamour, and well-deserved recognition.”

Rukmini added, “Filmfare Awards not only celebrates the exceptional talent and hard work within our South Indian cinema industry but also highlights the rich and diverse stories that we bring to life on the big screen. It is an honour to stand alongside such brilliant artists and be recognized for our collective contributions to the world of cinema.”

Check out the full list of nominations below:

Telugu

BEST FILM

BABY

BALAGAM

DASARA

HI NANNA

MISS SHETTY, MR. POLISHETTY

SAMAJAVARAGAMANA

SALAAR: PART 1- CEASEFIRE

BEST DIRECTOR

ANIL RAVIPUDI (BHAGAVANTH KESARI)

KARTHIK DANDU (VIRUPAKSHA)

PRASHANTH NEEL (SALAAR: PART 1- CEASEFIRE)

SAI RAJESH (BABY)

SHOURYUV (HI NANNA)

SRIKANTH ODELA (DASARA)

VENU YELDANDI (BALAGAM)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

ANAND DEVERAKONDA (BABY)

BALAKRISHNA (BHAGAVANTH KESARI)

CHIRANJEEVI (WALTAIR VEERAYYA)

DHANUSH (SIR)

NANI (DASARA)

NANI (HI NANNA)

NAVEEN POLISHETTY (MISS SHETTY, MR. POLISHETTY)

PRAKASH RAJ (RANGA MAARTHAANDA)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

ANUSHKA SHETTY (MISS SHETTY, MR. POLISHETTY)

KEERTHY SURESH (DASARA)

MRUNAL THAKUR (HI NANNA)

SAMANTHA (SHAAKUNTALAM)

VAISHNAVI CHAITANYA (BABY)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)

BRAHMANANDAM (RANGA MAARTHAANDA)

DHEEKSHITH SHETTY (DASARA)

KOTA JAYARAM (BALGAM)

NARESH (SAMAJAVARAGAMANA)

RAVI TEJA (WALTAIR VEERAYYA)

VISHNU OI (KEEDAA COLA)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)

RAMYA KRISHNAN (RANGA MAARTHAANDA)

ROHINI MOLLETI (WRITER PADMABHUSHAN)

RUPA LAKSHMI (BALAGAM)

SHYAMALA (VIRUPAKSHA)

SREELELA (BHAGAVANTH KESARI)

SRIYA REDDY (SALAAR: PART 1- CEASEFIRE)

SWATHI REDDY (MONTH OF MADHU)

BEST MUSIC ALBUM

BABY (VIJAY BULGANIN )

BALAGAM (BHEEMS CECIROLEO)

DASARA (SANTHOSH NARAYANAN)

HI NANNA (HESHAM ABDUL WAHAB)

KUSHI (HESHAM ABDUL WAHAB)

WALTAIR VEERAYYA (DEVI SRI PRASAD)

BEST LYRICS

ANANTHA SRIRAM (GAJJU BOMMA- HI NANNA)

ANANTHA SRIRAM (O RENDU PREMA MEGHAALILA- BABY)

KASARLA SHYAM (CHAMKEELA ANGEELES)

KASARLA SHYAM (OORU PALLETOORU- BALAGAM)

P. RAGHU 'RELARE RELA' (LINGI LINGI LINGIDI- KOTABOMMALI P.S)

BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

ANURAG KULKARNI (SAMAYAMA - HI NANNA)

HESHAM ABDUL WAHAB (KUSHI TITLE SONG- KUSHI)

PVNS ROHIT (PREMISTHUNNA- BABY)

RAM MIRIYALA (POTTI PILLA - BALAGAM)

SID SRIRAM (ARADHYA- KUSHI)

SREERAMA CHANDRA (O RENDU PREMA MEGHAALILA- BABY)

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

CHINMAYI SRIPADA (ARADHYA- KUSHI)

CHINMAYI SRIPADA (ODIYAMMA- HI PAPA)

DHEE (CHAMKEELA ANGEELESI- DASARA)

MANGLI (OORU PALLETURU - BALAGAM)

SHAKTHISREE GOPALAN (AMMAADI- HI NANNA)

SHWETA MOHAN (MASTAARU MASTAARU - SIR)

Tamil

BEST FILM

AYOTHI

CHITHHA

MAAMANNAN

PONNIYIN SELVAN PART- 2

VIDUTHALAI PART- 1

BEST DIRECTOR

MADONNE ASHWIN (MAAVEERAN)

MANI RATNAM (PONNIYIN SELVAN- PART 2)

MARI SELVARAJ (MAAMANNAN)

S U ARUN KUMAR (CHITHHA)

VETRI MAARAN (VIDUTHALAI PART- 1)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

SIDDHARTH (CHITHHA)

SIVAKARTHIKEYAN (MAAVEERAN)

SOORI (VIDUTHALAI PART- 1)

VADIVELU (MAAMANNAN)

VIKRAM (PONNIYIN SELVAN- PART 2)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

AISHWARYA RAI BACHCHAN (PONNIYIN SELVAN- PART 2)

AISHWARYA RAJESH (FARHANA)

APARNA DAS (DADA)

BHAVANI SRI (VIDUTHALAI PART- 1)

NIMISHA SAJAYAN (CHITHHA)

SHRADDHA SRINATH (IRUGAPATRU)

TRISHA (PONNIYIN SELVAN- PART 2)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)

FAHADH FAASIL (MAAMANNAN)

MS BHASKAR (PARKING)

S.J.SURYAH (MARK ANTONY)

VINAYAKAN (JAILER)

YOGI BABU (MAAVEERAN)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)

ANJALI NAIR (CHITHHA)

RAICHAL RABECCA (GOOD NIGHT)

RAMA (PARKING)

SARITHA (MAAVEERAN)

SUBHADRA (BOMMAI NAYAGI)

BEST MUSIC ALBUM

CHITHHA (DHIBU NEENAN THOMAS)

JAILER (ANIRUDH RAVICHANDER)

LEO (ANIRUDH RAVICHANDER)

PONNIYIN SELVAN- PART 2 (A. R. RAHMAN)

VAATHI (GV PRAKASH KUMAR)

VIDUTHALAI PART- 1 (ILAIYARAAJA)

BEST LYRICS

ILANGO KRISHNAN (AGA NAGA- PONNIYIN SELVAN- PART 2)

ILANGO KRISHNAN (VEERA RAJA VEERA- PONNIYIN SELVAN- PART 2)

KRITHIKA NELSON (ORU VEZHAM- NITHAM ORU VAANAM)

KU KARTHIK (NIRA- TAKKAR)

SUKA (ONNODA NADANDHAA- VIDUTHALAI PART 1)

BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

ANIRUDH RAVICHANDER (BADASS- LEO)

ANIRUDH RAVICHANDER (HUKUM- JAILER)

HARICHARAN (CHINNANJIRU NILAVE- PONNIYIN SELVAN- PART 2)

SEAN ROLDAN (NAAN GAALI- GOOD NIGHT)

SID SRIRAM AND GAUTHAM VASUDEV MENON (NIRA- TAKKAR)

VIJAY YESUDAS (NENJAME NENJAME- MAAMANNAN)

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

K.S.CHITHRA AND HARINI (VEERA RAJA VEERA- PONNIYIN SELVAN PART 2)

KARTHIKA VAIDYANATHAN (KANGAL EDHO- CHITHHA)

SHAKTHISREE GOPALAN (AGA NAGA- PONNIYIN SELVAN- PART 2)

SHAKTHISREE GOPALAN (NENJAME NENJAME- MAAMANNAN)

SHILPA RAO (KAAVAALAA- JAILER)

Kannada

BEST MOVIE

19.20.21

DAREDEVIL MUSTHAFA

KAATERA

KOUSALYA SUPRAJA RAMA

SAPTA SAGARADAACHE ELLO

SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE

BEST DIRECTOR

HEMANTH M RAO (SAPTA SAGARADAACHE ELLO)

MANSORE (19.20.21)

NITHIN KRISHNAMURTHY (HOSTEL HUDUGARU BEKAGIDDARE)

RAJ B. SHETTY (SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE)

SHASHANK SOGHAL (DAREDEVIL MUSTHAFA)

THARUN SUDHIR (KAATERA)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

DARSHAN (KAATERA)

NAGABHUSHANA (TAGARU PALYA)

RAJ B. SHETTY (SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE)

RAKSHIT SHETTY (SAPTA SAGARADAACHE ELLO)

SHISHIR BAIKADY (DAREDEVIL MUSTHAFA)

SHIVARAJKUMAR (GHOST)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

AKSHATHA PANDAVAPURA (PINKI ELLI)

AMRUTHA PREM (TAGARU PALYA)

MILANA NAGARAJ (KOUSALYA SUPRAJA RAMA)

RUKMINI VASANTH (SAPTA SAGARADAACHE ELLO)

SINDHU SRINIVASAMURTHY (AACHAR & CO.)

SIRI RAVIKUMAR (SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)

NAGABHUSHANA (KOUSALYA SUPRAJA RAMA)

POORNACHANDRA (DAREDEVIL MUSTHAFA)

RAJESH NATARANGA (19.20.21)

RAMESH INDIRA (SAPTA SAGARADAACHE ELLO)

RANGAYANA RAGHU (TAGARU PALYA)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)

GUNJALAMMA (PINKI ELLI)

M. D. PALLAVI (19.20.21)

SHRUTHI (KAATERA)

SUDHA BELAWADI (KOUSALYA SUPRAJA RAMA)

TARA (TAGARU PALYA)

BEST MUSIC ALBUM

KAATERA (V. HARIKRISHNA)

KOUSALYA SUPRAJA RAMA (ARJUN JANYA)

SAPTA SAGARADAACHE ELLO (CHARAN RAJ)

SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE (MIDHUN MUKUNDAN)

TAGARU PALYA (VASUKI VAIBHAV)

BEST LYRICS

R. LAKSHMAN RAO (YAVA CHUMBAKA- CHOWKA BARA)

DAALI DHANANJAYA (SAMBANJA ANNODU DODDU KANA- TAGARU PALYA)

DHANANJAY RANJAN (NADHIYE OO NADHIYE- SAPTA SAGARADAACHE ELLO SIDE A)

JAYANTH KAIKINI (PREETHISUVE- KOUSALYA SUPRAJA RAMA)

PRUTHVI (MELLAGE- SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE)

BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

KAPIL KAPILAN (NADHIYE O NADHIYE- SAPTA SAGARADAACHE ELLO SIDE A)

RAVINDRA SORAGAVI (NODALAGADE DEVA- VIRATAPURA VIRAAGI)

SONU NIGAM (BOMBE BOMBE- KRANTI)

VASUKI VAIBHAV (NONDKOBYAADVE-TAGARU PALYA)

VIJAY PRAKASH (PUNYATHMA- KAATERA)

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

MADHURI SESHADRI (MELLAGE- SWATHI MUTTHINA MALE HANIYE)

MANGLI (PASANDAAGAVNE- KAATERA)

PRITHWI BHAT (PREETHISUVE- KOUSALYA SUPRAJA RAMA)

SANGEETHA KATTI (KAAYO SHIVA KAPAADO SHIVA- PENTAGON)

SRILAKSHMI BELMANNU (KADALANU KAANA HORATIRO- SAPTA SAGARADAACHE ELLO SIDE A)

Malayalam

BEST FILM

2018

IRATTA

KAATHAL-THE CORE

NANPAKAL NERATHU MAYAKKAM

NERU

PACHUVUM ATHBUTHA VILAKKUM

ROMANCHAM

BEST DIRECTOR

JEETHU JOSEPH (NERU)

JEO BABY (KAATHAL-THE CORE)

JITHU MADHAVAN (ROMANCHAM)

JUDE ANTHANY JOSEPH (2018)

KRISHAND (PURUSHA PRETHAM)

LIJO JOSE PELLISSERY (NANPAKAL NERATHU MAYAKKAM)

ROHIT MG KRISHNAN (IRATTA)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

BIJU MENON (THANKAM)

JOJU GEORGE (IRATTA)

MAMMOOTTY (KAATHAL- THE CORE)

MAMMOOTTY (NANPAKAL NERATHU MAYAKKAM)

NIVIN PAULY (THURAMUKHAM)

PRASANTH ALEXANDER (PURUSHA PRETHAM)

TOVINO THOMAS (2018)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

ANJANA JAYAPRAKASH (PACHUVUM ATHBUTHA VILAKKUM)

JYOTHIKA (KAATHAL- THE CORE)

KALYANI PRIYADARSHAN (SESHAM MIKE-IL FATHIMA)

LENA (ARTICLE 21)

MANJU WARRIER (AYISHA)

NAVYA NAIR (JANAKI JAANE)

VINCY ALOSHIOUS (REKHA)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)

ARJUN ASHOKAN (ROMANCHAM)

BIJU MENON (GARUDAN)

JAGDISH (FALIMY)

JAGDISH (PURUSHA PRETHAM)

SIDDIQUE (CORONA PAPERS)

VINEETH SREENIVASAN (THANKAM)

VISHNU AGASTHYA (RDX)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)

ANASWARA RAJAN (NERU)

ANASWARA RAJAN (PRANAYA VILASAM)

ASHWATHY (B 32 MUTHAL 44 VARE)

DARSHANA RAJENDRAN (PURUSHA PRETHAM)

MANJU PILLAI (FALIMY)

POORNIMA INDRAJITH (THURAMUKHAM)

BEST MUSIC ALBUM

AYISHA (M JAYACHANDRAN)

JAWANUM MULLAPOOVUM (4 MUSICS)

MADHURA MANOHARA MOHAM (HESHAM ABDUL WAHAB)

MEHFIL (DEEPANKURAN)

PACHUVUM ATHBUTHA VILAKKUM (JUSTIN PRABHAKARAN)

RDX (SAM C S)

SANTHOSHAM (P S JAYHARI)

BEST LYRICS

ANWAR ALI (ENNUM EN KAAVAL- KAATHAL- THE CORE)

B K HARINARAYANAN (AYISHA AYISHA- AYISHA)

B K HARINARAYANAN (MUTTATHE MULLATHAI- JAWANUM MULLAPOOVUM)

MANU MANJITH (NIN KOODE NJAN ILLAYO- PACHUVUM ATHBUTHA VILAKKUM)

MUHSIN PARARI (PUTHUTHAYORITHU- IRATTA)

VINAYAK SASIKUMAR (JANUVARIYILE THEN- SANTHOSHAM)

BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

ARVIND VENUGOPAL (ORU NOKKIL- MADHURA MANOHARA MOHAM)

K S HARISHANKER (JANUVARIYILE THEN MAZHA- SANTHOSHAM)

KAPIL KAPILAN (NEELA NILAVE- RDX)

MADHU BALAKRISHNAN (KANCHANA KANNEZHUTHI- NJANUM PINNORU NJANUM)

SHAHABAZ AMAN (PUTHUTHAYORITHU- IRATTA)

SOORAJ SANTHOSH (MAAYUNNUVO PAKALE- JANAKI JAANE)

VIJAY YESUDAS (ONNU THOTTE- JAWANUM MULLAPPOOVUM)

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

K S CHITHRA (EE MAZHAMUKILO- JALADHARA PUMPSET SINCE 1962)

K S CHITHRA (MUTTATHE MULLA- JAWANUM MULLAPPOOVUM)

KARTHIKA VAIDYANATHAN (NEEYUM NJAANUM- PAZHANJAN PRANAYAM)

MADHUVANTHI NARAYAN (CHEMBARATHI POO- JANAKI JAANE)

NAKSHATHRA SANTHOSH (VIDAATHE VICHAARAM- PHOENIX)

NITHYA MAMMEN (MIZHIYO NIRAYE- DEAR VAAPPI)

SHREYA GHOSHAL (AYISHA AYISHA- AYISHA)