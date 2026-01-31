Tamil Nadu State Film Awards 2016 to 2022 full list: Suriya, Dhanush, Sai Pallavi, win big in various categories

Tamil Nadu State Film Awards 2016 to 2022 full list: The Tamil Nadu government has announced the State Film Awards for the years 2016 to 2022, recognising excellence in cinema and television. Among the prominent winners are Dhanush, Suriya, Sai Pallavi, Nayanthara, Keerthy Suresh, Jyotika and others. Lokesh Kanagaraj finally received a Best Director award for his debut film Maanagaram, while Dhanush won in multiple categories for multiple years. Suriya’s Jai Bhim received the recognition it missed at the National Film Awards.

