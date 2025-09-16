Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 16 September 2025

    Tuesday, September 16 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Updated on: Sep 16, 2025 2:16 AM IST
    By HT Correspondent
    #TuneIn

    What: Bollywood Night ft Aarakshit

    Catch It Live on Tuesday, 16 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Where: Drink and Dine by Terrace, Spectrum Metro, FOF 23D to FOF 24, Sector 75, Noida

    When: September 16

    Timing: 8pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Pride Station/Noida Sector 50 (Aqua Line)

    #StepUp

    What: Saparya: Dancing the Devotion! ft Sridhar Vasudevan (Bharatanatyam)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: September 16

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #LitTalk

    What: 3rd Kapila Vatsyayan Memorial

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

    When: September 16

    Timing: 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #JustForLaughs

    What: Did That Really Happen? ft Chirag Panjwani & Shubham Pujari

    Where: Comedy County, HA-109, Vishwakarma Road, Hazipur, Sector 104, Noida

    When: September 16

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: NSEZ Noida (Aqua Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

