HT City Delhi Junction: Catch It Live on 16 September 2025

#TuneIn
What: Bollywood Night ft Aarakshit
Where: Drink and Dine by Terrace, Spectrum Metro, FOF 23D to FOF 24, Sector 75, Noida
When: September 16
Timing: 8pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Pride Station/Noida Sector 50 (Aqua Line)
#StepUp
What: Saparya: Dancing the Devotion! ft Sridhar Vasudevan (Bharatanatyam)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: September 16
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#LitTalk
What: 3rd Kapila Vatsyayan Memorial
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: September 16
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#JustForLaughs
What: Did That Really Happen? ft Chirag Panjwani & Shubham Pujari
Where: Comedy County, HA-109, Vishwakarma Road, Hazipur, Sector 104, Noida
When: September 16
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: NSEZ Noida (Aqua Line)
For more, follow HT City Delhi Junction