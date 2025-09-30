HT City Delhi Junction: Catch It Live on 30 September 2025

#StepUp
What: The Dandiya Tales
Where: Vegas Mall, Sector 14, Dwarka
When: September 30 to October 1
Timings: 5pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Dwarka Sector 14 (Blue Line)
#TuneIn
What: Lunch Sessions with Poorvi Naithani
Where: The Piano Man Jazz Club, Safdarjung Enclave
When: September 30
Timing: 1.30pm
Entry: www.thepianoman.in
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Metro)
#StepUp
What: Lochani – The Divine Glance | Kuchipudi recital ft Sailaja
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: September 30
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Daily Ka Kaam Hai ft Aakash Gupta
Where: Kamani Auditorium, 1, Copernicus Marg, Mandi House
When: September 30
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)