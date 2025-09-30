Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 30 September 2025

    Tuesday, September 30 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Sep 30, 2025 9:30 AM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    #StepUp

    What: The Dandiya Tales

    Catch It Live on Tuesday, 30 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Catch It Live on Tuesday, 30 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)

    Where: Vegas Mall, Sector 14, Dwarka

    When: September 30 to October 1

    Timings: 5pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Dwarka Sector 14 (Blue Line)

    #TuneIn

    What: Lunch Sessions with Poorvi Naithani

    Where: The Piano Man Jazz Club, Safdarjung Enclave

    When: September 30

    Timing: 1.30pm

    Entry: www.thepianoman.in

    Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Metro)

    #StepUp

    What: Lochani – The Divine Glance | Kuchipudi recital ft Sailaja

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: September 30

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Daily Ka Kaam Hai ft Aakash Gupta

    Where: Kamani Auditorium, 1, Copernicus Marg, Mandi House

    When: September 30

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 30 September 2025
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 30 September 2025
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes