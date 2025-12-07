Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 7 December 2025

    Sunday, December 7 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Dec 07, 2025 2:05 PM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    #TuneIn

    What: Ruhaniyat

    HT Image
    HT Image

    Where: Shriram Bharatiya Kala Kendra, 1 Copernicus Marg, Mandi House

    When: December 7

    Timing: 6.15pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #LitTalk

    What: 3rd Shamsur Rahman Faruqi Memorial Lecture | Optional pasts, possible future – Thinking through Urdu ft Alok Rai

    Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: December 7

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Ski(e)n: Re-membering through Performance and Thread

    Where: Dhoomimal Gallery,

    When: December 6 to January 10

    on view from 6 December 2025 to 10 January 2026 at Dhoomimal Gallery

    When: December 7

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #StepUp

    What: Blossoming Grace – Bharatanatyam Arangetram ft Natania Samuel

    Where: Epicenter, Apparel House, Gurugram

    When: December 7

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Sapiens (Curated by Aakshat Sinha & Harmandeep Keerti)

    Where: Kalamkar, Bikaner House, Pandara Road

    When: December 6 to 14

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 7 December 2025
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 7 December 2025
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes