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    Weekend Planner (July 11-12): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for July 11 (Saturday) and July 12 (Sunday).

    Published on: Jul 9, 2026, 15:24:39 IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    At the theatres this weekend, watch Moana featuring actors Catherine Laga’aia and Dwayne Johnson.
    At the theatres this weekend, watch Moana featuring actors Catherine Laga’aia and Dwayne Johnson.

    Where: In theatres

    Time: All day

    Moana

    Cast: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement

    Dhamaal 4

    Cast: Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh, Jaaved Jaaferi, Ravi Kishan, Sanjay Mishra, Upendra Limaye, Anjali Anand, Sanjeeda Shaikh, Esha Gupta

    Evil Dead Burn

    Cast: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Mango soiree

    Where: Le Gourmet, The Chanakya, Chanakyapuri

    Time: 11am to 11pm

    A feast for rainy days

    Where: Mira’s, Defence Colony Market

    Time: 8am to 11pm

    PLAY DATE 

    SATURDAY-SUNDAY 

    Meghalaya Pineapple Fest 2026

    Where: Dilli Haat, INA

    Time: 11am to 9pm

    Or, What You Will

    Where: Bahumukh Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House

    Time: 3pm & 6.30pm

    SATURDAY

    Tragedy Mein Comedy

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7.30pm

    Chalte Chalte with Meena Kumari

    Where: LTG Auditorium, Mandi House

    Time: 5pm

    Stand-up Comedy Show Ft. Abijit Ganguly

    Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Noida

    Time: 6pm

    SUNDAY

    Weave The Future

    Where: Dilli Haat, INA

    Time: 11am to 8pm

    GROOVE IT 

    SATURDAY

    Jasmine Sandlas India Tour

    Where: Exhibition Hall 1C, Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka

    Time: 6pm

    Joy Rooms Ft. When Chai Met Toast

    Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

    Time: 8.30pm

    SUNDAY

    The Mystic Raag Ft. Ragini Rainu

    Where: Samay Yaan, Sector 8, Rama Krishna Puram

    Time: 6pm

    POWER HOUR 

    SATURDAY 

    Soapy Football  

    Where: District 9, Bunkar Bhawan, Shilp Haat, Sector 33, Noida

    Time: 5pm to 10pm

    SUNDAY

    Bhaag Meri Jaan

    Where: Max Super Speciality Hospital, Plot No 1, Sector 10, Dwarka

    Time: 4.15am

    For more, follow @htcity.delhijunction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (July 11-12): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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