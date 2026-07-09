Weekend Planner (July 11-12): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
Where: In theatres
Time: All day
Moana
Cast: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement
Dhamaal 4
Cast: Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh, Jaaved Jaaferi, Ravi Kishan, Sanjay Mishra, Upendra Limaye, Anjali Anand, Sanjeeda Shaikh, Esha Gupta
Evil Dead Burn
Cast: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Mango soiree
Where: Le Gourmet, The Chanakya, Chanakyapuri
Time: 11am to 11pm
A feast for rainy days
Where: Mira’s, Defence Colony Market
Time: 8am to 11pm
PLAY DATE
SATURDAY-SUNDAY
Meghalaya Pineapple Fest 2026
Where: Dilli Haat, INA
Time: 11am to 9pm
Or, What You Will
Where: Bahumukh Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House
Time: 3pm & 6.30pm
SATURDAY
Tragedy Mein Comedy
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
Chalte Chalte with Meena Kumari
Where: LTG Auditorium, Mandi House
Time: 5pm
Stand-up Comedy Show Ft. Abijit Ganguly
Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Noida
Time: 6pm
SUNDAY
Weave The Future
Where: Dilli Haat, INA
Time: 11am to 8pm
GROOVE IT
SATURDAY
Jasmine Sandlas India Tour
Where: Exhibition Hall 1C, Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka
Time: 6pm
Joy Rooms Ft. When Chai Met Toast
Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar
Time: 8.30pm
SUNDAY
The Mystic Raag Ft. Ragini Rainu
Where: Samay Yaan, Sector 8, Rama Krishna Puram
Time: 6pm
POWER HOUR
SATURDAY
Soapy Football
Where: District 9, Bunkar Bhawan, Shilp Haat, Sector 33, Noida
Time: 5pm to 10pm
SUNDAY
Bhaag Meri Jaan
Where: Max Super Speciality Hospital, Plot No 1, Sector 10, Dwarka
Time: 4.15am
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