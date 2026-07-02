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    Weekend Planner (July 4 & 5): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for July 4 (Saturday) and July 5 (Sunday).

    Published on: Jul 02, 2026 4:01 PM IST
    By HT Correspondent, New Delhi
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    FLICK FIX 

    A still from the movie Alpha that releases this weekend.
    A still from the movie Alpha that releases this weekend.

    Where: In theatres

    Time: All day

    Alpha

    Cast: Sharvari, Alia Bhatt

    Baby Do Die Do

    Cast: Huma Qureshi

    Minions & Monsters

    Cast: Pierre Coffin, Allison Janney, George Lucas

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Mela Mexicana

    Where: Every SOCIAL outlet

    Time: 12pm to 12am

    New seasonal cocktail menu

    Where: Rumour, Priya Market, Vasant Vihar

    Time: 6pm to 1am

    PLAY DATE

    SATURDAY-SUNDAY

    35th Mango Festival

    Where: Dilli Haat, Janakpuri

    Time: 11am to 10pm

    SATURDAY

    Abish Mathew And His Many Talents

    Where: The Laugh Store, DLF CyberHub, Gurugram

    Time: 9.30pm

    SUNDAY

    Puraane Chawal

    Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House

    Time: 4pm

    SATURDAY-SUNDAY

    Listen, Honey

    Where: The Trialogue Studio - Trisamvad Foundation, 37, Pocket 5, Pratap Nagar, Acharya Niketan, Mayur Vihar

    Time: 6.30pm

    GROOVE IT

    SUNDAY

    El Bochinche Tour 2026 Ft. Candeleros

    Where: Auditorium, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

    Time: 6.30pm

    Bharat Chauhan Live

    Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

    Time: 9pm

    Swiftchella — Taylor Swift-Themed Fan Experience

    Where: Drama, Scindia House, 14 KG Marg, Connaught Place

    Time: 4pm

    SATURDAY 

    Ye Jo Hans Rahi Hai Duniya Ft. Rahgir

    Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Sector 43, Noida

    Time: 8.30pm

    POWER HOUR 

    SUNDAY

    The Crazy 15K: Third Edition

    Where: Sanjay Van (Gate No 5)

    Time: 5.30am

    New Delhi Unity Run & Ride 2026

    Where: JLN Stadium, Lodhi Road

    Time: 5.30am

    For more, follow HT City Delhi Junction

    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (July 4 & 5): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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