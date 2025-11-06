Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekend Planner (Nov 8 & 9): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for November 8 and 9. 

    Published on: Nov 06, 2025 3:13 PM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    FLICK FIX

    From Yami Gautam and Emraan Hashmi-starrer movie Haq to food festivals and Samay Raina's live performance, this week has a lot to offer. Check out the weekend planner for November 8 and 9.
    From Yami Gautam and Emraan Hashmi-starrer movie Haq to food festivals and Samay Raina's live performance, this week has a lot to offer. Check out the weekend planner for November 8 and 9.

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    Time: All day

    Haq

    Cast: Yami Gautam, Emraan Hashmi, Sheeba Chaddha, Vartika Singh

    Jatadhara

    Cast: Sudheer Babu, Sonakshi Sinha, Shilpa Shirodkar, Srinivas Avasarala, Pradeep Rawat, Indira Krishnan, Ravi Prakash, Rohit Pathak, Shubhalekha Sudhakar

    Predators: Badlands

    Cast: Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi

    Nuremberg

    Cast: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Tangra – Tales of Chinatown

    Where: The Westin Sohna Resort & Spa, Karanki Road, Sohna

    Time: 12.30pm to 3.30 pm & 7pm to 11.30pm

    Taste of Korea

    Where: Andaz Delhi, by Hyatt, Aerocity

    Time: Noon to 4pm & 7.30pm to 11.30pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Saanp Seedhi

    Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

    Time: 7pm

    Samay Raina — Still Alive & Unfiltered

    Where: Indira Gandhi Indoor Stadium, Ring Road, IP Estate

    Time: 3pm & 8pm

    Sunday

    Dastan-e Guru Dutt

    Where: Museo Camera, DLF Phase IV, Sector 28, Gurugram

    Time: 7pm

    GROOVE IT

    Saturday

    Indian Ocean Live

    Where: Studio XO Bar, Sector 29, Gurugram

    Time: 9.30pm

    Dilli Improvisers Orchestra

    Where: Goethe-Institut / Max Mueller Bhawan, KG Marg

    Time: 7pm

    Sunday

    Akon India Tour 2025

    Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate 14), Lodhi Road

    Time: 7pm

    POWER HOUR

    Sunday

    North Delhi Box Cricket Championship

    Where: PlayAll JIS Pitampura, Cricket Ground, Block D, Pushpanjali Enclave

    Time: 10am to 8pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (Nov 8 & 9): Delhi-NCR Residents, You Must Check This Out!
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (Nov 8 & 9): Delhi-NCR Residents, You Must Check This Out!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes