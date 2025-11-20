Weekend Planner (November 22-23): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIX
Saturday-Sunday
Where: In theatres
Time: All day
120 Bahadur
Cast: Farhan Akhtar, Raashi Khanna, Sparsh Walia, Ankit Siwach, Ajinkya Deo, Eijaz Khan, Brijesh Karanwal
Mastiii 4
Cast: Vivek Oberoi, Riteish Deshmukh, Aftab Shivdasani, Tusshar Kapoor, Arshad Warsi, Nargis Fakhri, Elnaaz Norouzi
Wicked: For Good
Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey
BITE STOP
Saturday-Sunday
Irish Food Fest
Where: Triveni Café, Tansen Marg, Mandi House
Time: 10am to 7.30pm
Sunday
Illusion Brunch 2.0
Where: Pullman New Delhi Aerocity
Time: 12.30pm to 3.30pm
PLAY DATE
Saturday
Rally Circus
Where: Pt Deen Dayal Upadhyay Auditorium, Pocket C, Nehru Nagar, Ghaziabad
Time: 7pm
Anant Utsav
Where: Sunder Nursery, Nizamuddin
Time: 11.30am to 9pm
Ekamra Sports Literature Festival
Where: Bikaner House, Pandara Road
Time: 10.15am
Sunday
Dekh Behen Part Two
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
GROOVE IT
Saturday
21st SaMaPa Sangeet Sammelan
Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House
Time: 5.30pm
Gurdas Maan Live
Where: Siri Fort Auditorium, August Kranti Marg
Time: 7pm
Sunday
The Indian Ocean Live
Where: Studio XO, BPTP Capital City, Sector 94, Noida
Time: 9pm
POWER HOUR
Saturday
Dribble. Shoot. Score. Repeat — Basketball Sessions
Where: BGS International Public School, Sector 5, Dwarka
Time: 4.30pm