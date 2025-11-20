Edit Profile
    Weekend Planner (November 22-23): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for November 22 and 23.

    Published on: Nov 20, 2025 2:48 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    From 120 Bahadur film starring Farhan Akhtar and Raashi Khanna, to Punjabi legend Gurdas Maan's performance, this week has a lot to offer. Check out HT City's Weekend Planner for November 22 and 23 to plan your Saturday and Sunday!
    Time: All day

    120 Bahadur

    Cast: Farhan Akhtar, Raashi Khanna, Sparsh Walia, Ankit Siwach, Ajinkya Deo, Eijaz Khan, Brijesh Karanwal

    Mastiii 4

    Cast: Vivek Oberoi, Riteish Deshmukh, Aftab Shivdasani, Tusshar Kapoor, Arshad Warsi, Nargis Fakhri, Elnaaz Norouzi

    Wicked: For Good

    Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Irish Food Fest

    Where: Triveni Café, Tansen Marg, Mandi House

    Time: 10am to 7.30pm

    Sunday

    Illusion Brunch 2.0

    Where: Pullman New Delhi Aerocity

    Time: 12.30pm to 3.30pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Rally Circus

    Where: Pt Deen Dayal Upadhyay Auditorium, Pocket C, Nehru Nagar, Ghaziabad

    Time: 7pm

    Anant Utsav

    Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

    Time: 11.30am to 9pm

    Ekamra Sports Literature Festival

    Where: Bikaner House, Pandara Road

    Time: 10.15am

    Sunday

    Dekh Behen Part Two

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7.30pm

    GROOVE IT

    Saturday

    21st SaMaPa Sangeet Sammelan

    Where: Kamani Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

    Time: 5.30pm

    Gurdas Maan Live

    Where: Siri Fort Auditorium, August Kranti Marg

    Time: 7pm

    Sunday

    The Indian Ocean Live

    Where: Studio XO, BPTP Capital City, Sector 94, Noida

    Time: 9pm

    POWER HOUR

    Saturday

    Dribble. Shoot. Score. Repeat — Basketball Sessions

    Where: BGS International Public School, Sector 5, Dwarka

    Time: 4.30pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

