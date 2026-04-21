Tamil Nadu assembly election 2026: AIADMK's full list of candidates

The elections in Tamil Nadu will be held in a single phase on April 23.

Published on: Apr 21, 2026 09:29 pm IST
By Payal Kumari
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) is all set to contest in the upcoming Tamil Nadu assembly elections with majority seat share as part of the Bharatiya Janata party-led National Democratic Alliance.

The elections in Tamil Nadu will be held in a single phase on April 23.

AIADMK will contest in 167 of the 234 total seats in Tamil Nadu's state assembly. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami will be contesting from his home ground Edappadi. In his official statement, Palaniswami stated that the decision was taken after due consideration by the Governing Council of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

AIADMK First List of Candidates

Theparty's candidate list features several key leaders and former ministers, underlining AIADMK’s reliance on experienced leadership for crucial constituencies.

Here’s the full list of AIADMK candidates for 2026 Tamil Nadu state polls

  1. K. Palaniswami: Edappadi
  2. K.P. Munusamy: Veppanahalli
  3. C. Srinivasan: Thindukkal
  4. Natham R. Viswanathan: Natham
  5. S.P. Velumani: Thondamuthur
  6. P. Thangamani: Kumarapalayam
  7. D. Jayakumar: Rayapuram
  8. C. Ve. Shanmugam: Mailam
  9. Sellur K. Raju: Madurai West
  10. K.P. Anbazhagan: Palacode
  11. R. Kamaraj: Nannilam
  12. O.S. Manian: Vedaranyam
  13. Dr. C. Vijayabaskar: Viralimalai
  14. K.P. Rajan: Kolathur
  15. R.B. Udhayakumar: Tirumangalam
  16. K.T. Rajenthra Bhalaji: Sivakasi
  17. P. Benjamin: Madhavaram
  18. V. Karunanithi: Kalasapakkam
  19. V.V. Rajan Chellappa: Thiruparankundram
  20. K.C. Karuppannan: Bhavani
  21. K.C. Veeramani: Jolarpet
  22. M.R. Vijayabhaskar: Karur
  23. S. Rajendran: Ariyalur
  24. V. Sathan: Kumbidipundi
  25. I. Saroja: Thuraiyur (SC)
  26. R. Tamilselvan: Perambalur (SC)
  27. Sorathur R. Rajendran: Neyveli
  28. K. Mohan: Panruti
  29. M.C. Sampath: Cuddalore
  30. A. Bhuvanendran: Kurinjipadi
  31. A. Arunmozhithevan: Bhuvanagiri
  32. K.A. Pandiyan: Chidambaram
  33. M. Sakthi: Sirkazhi (SC)
  34. S. Pavunraj: Poompuhar
  35. Thanga Kathiravan: Nagapattinam
  36. U. Baladandayutham: Thiruthuraipoondi (SC)
  37. Ilamathi Subramanian: Thiruvidaimarudur (SC)
  38. D. Shanmugaprabhu: Papanasam
  39. M. Sekar: Orathanadu
  40. C.V. Sekar: Pattukkottai
  41. Kovi. Ilango: Peravurani
  42. P.K. Vairamuthu: Thirumayam
  43. PR. Senthilnathan: Sivaganga
  44. P. Periyapullan (alias) Selvam: Melur
  45. Mangalam K. Mahendran: Madurai East
  46. K. Manikkam: Sholavandan (SC)
  47. P. Saravanan: Madurai North
  48. I. Mahendran: Usilampatti
  49. A. Logirajan: Andipatti
  50. V.T. Narayanasamy: Bodinayakanur
  51. S.T.K. Jakkaiyan: Cumbum
  52. M. Chandhrapraba: Srivilliputhur (SC)
  53. V.G. Ganesan: Virudhunagar
  54. S. Sethupathi: Aruppukkottai
  55. S. Muthaiah: Paramakudi (SC)
  56. Keerthika Muniyasamy: Tiruvadanai
  57. Malaysia S. Pandi: Mudukulathur
  58. R. Sathya: Vilathikulam
  59. Ci.Dha. Sellappandiyan: Thoothukudi
  60. S.P. Shanmuganathan: Srivaikuntam
  61. Thilipan Jaisankar: Sankarankovil (SC)
  62. C. Krishnamurali: Kadayanallur
  63. S. Selvamogandhas-Pandiyan: Tenkasi
  64. K.R.P. Prabakaran: Alangulam
  65. Thatchai N. Ganesharaja: Tirunelveli
  66. Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah: Ambasamudram
  67. S. Syed Sulthan Samsudeen: Palayamkottai
  68. N. Thalavaisundaram: Kanniyakumari
  69. P. Balaraman: Ponneri (SC)
  70. K. Thiruthani: Tiruttani
  71. B.V. Ramana: Tiruvallur
  72. V. Moorthy: Madhavaram
  73. K. Kuppan: Tiruvottiyur
  74. K. Pazhani: Srirampur (SC)
  75. S. Ramachandran: Dharmapuri
  76. M. Raja (alias) K. Rajendran: Chengalpattu
  77. E. Rajasekar: Cheyyur (SC)
  78. Maragatham Kumaravel: Maduranthakam (SC)
  79. V. Somnath: Kancheepuram
  80. S. Ravi: Arakkonam (SC)
  81. V. Ramu: Katpadi
  82. S.M. Sugumar: Arcot
  83. Maragatham Vetrivel: Pappireddipatti
  84. V. Sampathkumar: Harur (SC)
  85. T.S. Velu: Chengam (SC)
  86. S. Ramachandran: Kilpennathur
  87. L. Jayasudha: Arani
  88. Mukkur N. Subramanian: Cheyyar
  89. P. Rani: Vandavasi (SC)
  90. P. Arjunan: Tindivanam (SC)
  91. P. Murugan: Vanur (SC)
  92. S.R.K. Appu: Vellore
  93. D. Velazhagan: Anaicut
  94. G. Parisa Purushothaman: Gudiyattam (SC)
  95. G. Sendhil Kumar: Vaniyambadi
  96. R. Venkatesan: Ambur
  97. T.M. Tamilselvam: Uthangarai (SC)
  98. E.C. Govindarasu: Bargur
  99. K. Ashok Kumar: Krishnagiri
  100. P. Balakrishna Reddy: Hosur
  101. Amman K. Arjunan: Coimbatore South
  102. K.R. Jayaram: Singanallur
  103. Se. Damodaran: Kinathukadavu
  104. Pollachi V. Jayaraman: Pollachi
  105. D. Lakshmanan: Valparai (SC)
  106. Udumalai K. Radhakrishnan: Udumalaipettai
  107. K. Ravi Manoharan: Palani
  108. A. Viswanathan: Oddanchatram
  109. S. Thenmozhi: Nilakottai (SC)
  110. V.P.B. Paramasivam: Vedasandur
  111. K. Selvakumar: Aravakurichi
  112. S. Divya: Krishnarayapuram (SC)
  113. S. Kandhasamy: Kulithalai
  114. P.L. Vijayakumar: Manapparai
  115. R. Manoharan: Srirangam
  116. K. Rajasekaran: Tiruchirappalli (East)
  117. P. Kumar: Tiruchirappalli (West)
  118. M. Leela Rajesh: Thiruverumbur
  119. N. Yogalingam: Musiri
  120. K. Vijaya: Vikravandi
  121. S. Pazhanisamy: Tirukkoyilur
  122. R. Kumaraguru: Ulundurpettai
  123. R. Madhavan: Sankarapuram
  124. S. Rajendran: Kallakurichi (SC)
  125. A. Nallathambi: Gangavalli (SC)
  126. A.P. Jayasankaran: Attur (SC)
  127. P. Usha Rani: Yercaud (ST)
  128. R. Mani: Omalur
  129. G. Venkatachalam: Mettur
  130. S. Vetrivel: Sankari
  131. J. Robert: Salem (South)
  132. P. Senthil Kumar: Veerapandi
  133. C. Chandrasekaran: Sendamangalam (ST)
  134. P.S. Madhavi: Namakkal
  135. S. Sekar: Paramathi Velur
  136. R. Chandrasekar: Tiruchengodu
  137. R. Manoharan: Erode (East)
  138. P. Sathiyabama: Dharapuram (SC)
  139. N.S.N. Nataraj: Kangayam
  140. S. Jayakumar: Perundurai
  141. P. Haribhaskar: Anthiyur
  142. V.B. Babu: Gobichettipalayam
  143. A. Bannari: Bhavanisagar (SC)
  144. Pon. Jayaseelan: Gudalur (SC)
  145. A. Ramu: Coonoor
  146. O.K. Chinnaraj: Mettupalayam
  147. M.S.M. Anandan: Tiruppur (North)
  148. K.P. Paramasivam: Palladam
  149. V.P. Kandhasamy: Sulur
  150. P.R.G. Arunkumar: Kavundampalayam
  151. Mrs. B. Valarmathi: Thousand Lights
  152. Mrs. S. Gokula Indira: Anna Nagar
  153. Mr. Adhirajaram: Chepauk-Thiruvallikeni
  154. Mr. N. Murugumaran: Tittakudi (SC)
  155. Mr. Royapuram R. Mano: Harbour
  156. Mr. Virugai V.N. Ravi: Virugambakkam
  157. Mr. B. Sathyanarayanan: Thyagarayanagar
  158. Mr. M.K. Ashok: Velachery
  159. Mr. K.P. Kandan: Sholinganallur
  160. Mr. R.S. Rajesh: Dr. Radhakrishnan Nagar
  161. Mr. S.R. Vijayakumar: Villivakkam
  162. Mr. M.S.R. Rajavarman: Thiruchuli
  163. Mr. S. Saravanan: Alandur
  164. Mr. P. Santhanakrishnan: Kolathur
  165. Mrs. A. Porkodi: Thiru.Vi.Ka Nagar (SC)
  166. Mr. Abhishek Rangasamy: Egmore (SC)
  167. Mr. Dhan. Vimal: Alangudi

 
ABOUT THE AUTHOR
Payal Kumari

Payal is a budding journalist currently pursuing her passion for storytelling at the Indian Institute of Mass Communication. She has always loved writing and reading, and over time, these interests grew into a strong desire to tell stories that people can connect with. This is what led her to choose journalism and content writing as a career. She has interned with Prabhat Khabar, where she worked with the social media team. During her internship, she created content for different platforms and learned how to write in a clear and engaging way for a wide audience. This experience helped her understand how digital content works and improved her writing skills. Payal is always looking to learn and grow as a writer. She is open to exploring different kinds of stories and wants to keep getting better with each piece she writes. Outside of her work and studies, she is an avid reader. She enjoys reading all kinds of books, especially fiction and fantasy, and loves getting lost in different worlds and characters. Reading has always been a big part of her life and continues to inspire her writing. She is excited to keep learning, writing, and discovering where her journey in journalism takes her.

