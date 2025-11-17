Search
Mon, Nov 17, 2025
New Delhi oC

Velvet kurta sets for women: Your go-to blend of winter cosiness and high-shine festive glamour

BySamarpita Yashaswini
Updated on: Nov 17, 2025 11:15 am IST

From richly embroidered straight cuts to modern silhouettes, these velvet kurta sets wrap you in comfort while adding instant glamour. 

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

SIRIL Womens Velvet Embroidery Straight Kurta Set with Dupatta (26KBD353-L_Red) View Details checkDetails

₹1,465

amazonLogo
GET THIS

SIRIL Womens Velvet Embroidered Straight Kurta Pant with Dupatta Set (218KBD2315-S_Violet) View Details checkDetails

₹1,949

amazonLogo
GET THIS

SheWill Women’s Olive Green Zari Embroidered Velvet Kurta Set with Palazzos & Dupatta View Details checkDetails

₹2,539

amazonLogo
GET THIS

MOONBIN Women Velvet Regular Fit Kurti Set For Casual Wear, Kurta Set For Winters(Wine-L) View Details checkDetails

₹1,499

amazonLogo
GET THIS

SIRIL Womens Velvet Embroidery Kurta Pant with Dupatta Set (90KBD994-XL_Black) View Details checkDetails

₹1,699

amazonLogo
GET THIS

Janasya Womens Teal Blue Velvet Zari Embroidered Straight Kurta Set (JAB24ST00690-SR-XS) View Details checkDetails

₹2,219

amazonLogo
GET THIS

INDO ERA WomenS Teal Velvet Embroidered Straight Kurta And Pant With Dupatta Set (IEOUT6669_X-Large) View Details checkDetails

₹1,999

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

If there’s one fabric that understands winter and drama, it’s velvet. The moment the temperature dips, velvet steps in like the star of a grand entrance; soft, warm, plush, and effortlessly royal. Velvet kurta sets are the perfect pick for women who want comfort without compromising on glamour. They add instant richness to your festive looks, feel heavenly against the skin, and photograph like a dream in every lighting⁠, basically, winter wardrobe gold.

Velvet kurta sets(AI)
Velvet kurta sets(AI)

Here’s a look at stunning velvet kurta sets that deserve a place in your closet this season.

Stylish and snug velvet kurta sets:

1.

SIRIL Women’s Velvet Embroidery Straight Kurta Pant with Dupatta

Loading...

A classic velvet set featuring intricate embroidery, this kurta pant and dupatta trio gives you that elegant winter-ready charm. The straight-fit silhouette ensures sophistication, while the embroidered detailing brings out a festive glow perfect for intimate gatherings or evening functions.

2.

SIRIL Women’s Velvet Embroidered Straight Kurta Pant with Dupatta Set

Loading...

This set leans beautifully into minimalistic royal vibes. With delicate embroidery placed thoughtfully along the kurta, it’s an easy pick for women who love subtle luxury. Pair it with statement earrings and you’re all set for weddings, parties, or even office celebrations.

3.

SheWill Women’s Blue Embroidered Flared Hem Alia-Cut Kurta with Trousers

Loading...

Although it blends cotton with velvet-inspired detailing, this set gives a regal silhouette with its flared Alia cut. The embroidered V-neck adds the right hint of glamour while the flowing hem brings a contemporary twist. A great choice for those who prefer structure and movement in festive wear.

4.

MOONBIN Women’s Velvet Kurti Set for Winter

Loading...

Soft, warm, and effortlessly stylish, this velvet kurti set is made for winter days when you want comfort without losing the fashion game. Its plush velvet fabric drapes beautifully, making it ideal for casual get-togethers, family dinners, or winter festivities.

5.

SIRIL Women’s Velvet Embroidery Work Kurta Pant with Dupatta Set
Loading...

This set delivers rich winter aesthetics with its deep tones and ornate embroidery. The matching dupatta ties the entire outfit together, giving you a ready-to-wear look that works for festive nights, receptions, or seasonal parties.

6.

Janasya Women’s Teal Blue Velvet Zari Embroidered Straight Kurta Set

Loading...

Teal velvet with zari embroidery? A winter dream come true. This Janasya ensemble mixes tradition with sophistication. The zari work stands out beautifully on the plush fabric, making it perfect for winter weddings or evening celebrations.

7.

INDO ERA Women’s Velvet Embroidered Straight Kurta and Pant with Dupatta Set

Loading...

A refined velvet set that delivers comfort and festive flair in one go. The embroidery adds character while the straight silhouette ensures an elegant fall. Wear it with juttis and sleek accessories for an effortlessly polished winter look.

Velvet kurta sets truly solve two winter dilemmas in one go, staying warm without piling on layers, and looking festive without trying too hard. Their plush texture, rich colours and intricate embroidery make them instantly celebration-ready, while the soft, insulating fabric keeps you comfortable through long functions, late-night parties and chilly outdoor events. This season, let velvet do the heavy lifting so you can focus on enjoying the festivities and look effortlessly elegant while you’re at it.

Similar stories for you:

Sharp, sophisticated, and so Indian: Nehru jackets for men to elevate every look

Twirl-worthy and always in vogue: The trendiest Anarkali suit sets to get now

Short, smart and so comfy: Cotton kurtis that make everyday dressing a breeze

  • Are velvet kurta sets comfortable for all-day wear?

    Yes, modern velvet blends are soft, breathable, and lightweight compared to traditional heavy velvets. They feel warm without overheating, making them comfortable for long festive or wedding events.

  • Are velvet kurta sets flattering for all body types?

    Absolutely. Velvet drapes beautifully, adds structure, and gives a smooth, luxurious silhouette. Straight cuts, A-lines, and Anarkali styles all work well depending on your preference.

  • How should velvet outfits be washed or maintained?

    Most velvet kurta sets require dry cleaning to maintain their sheen and embroidery. Avoid ironing directly on the fabric⁠—steam gently instead. Always store velvet hanging in breathable garment bags.

  • How do I style a velvet kurta set for winter weddings?

    Pair it with statement jhumkas, embroidered juttis, and a sleek clutch. Opt for soft curls or a low bun to let the rich velvet fabric stand out. A bold lip shade—like berry or wine—complements the plush look perfectly.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Velvet kurta sets for women: Your go-to blend of winter cosiness and high-shine festive glamour
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On