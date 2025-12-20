Search
Sat, Dec 20, 2025
Is pollution affecting your skin? Here are the top 8 charcoal peel-off masks to try

ByShweta Pandey
Published on: Dec 20, 2025 10:00 am IST

Give your skin a breather from the dirt and pollution with these top 8 charcoal peel off masks. 

Beardo Activated Charcoal Peel Off Mask for Men, 100g | Charcoal Face Mask for Glowing Skin | Detoxing Facial Kit for Men | Peel Off Mask For Oily & Dirt free skin View Details checkDetails

UrbanGabru Charcoal Black Peel Off Mask for Men & Women | Removes Blackheads and Whiteheads | Active Cooling Effect | Deep Skin Purifying Cleansing (60 gm) View Details checkDetails

VLCC 7X Ultra Whitening & Brightening Charcoal Peel Off Mask View Details checkDetails

Wow Skin Science Activated Charcoal Peel Off Mask For Blackheads/Pimples/Acne - No Parabens & Mineral Oils, 100 Ml View Details checkDetails

Qraa Men Activated Charcoal Peel Off Mask for Men View Details checkDetails

Khadi Organique Charcoal Peel off Mask for Face Removes Blackheads Detoxifies Skin 100 GM (Pack of 1) View Details checkDetails

Love Earth Charcoal Peel Off Mask with Activated Charcoal and Neem Extracts For Acne, Pimples & Whiteheads removal 50g View Details checkDetails

Bombay Shaving Company Charcoal Peel Off Mask for Men | 5X Detoxifying Power | Removes Blackheads & Whiteheads | Fights Pollution & Brightens Your Skin | Peel Off Mask With Tea Tree & Pomegranate For Clear, Oil-free Skin, 100 g View Details checkDetails

With pollution gripping most parts of the country, Delhi being the worst hit, it's time to give your skin a detox session with charcoal peel-offs. With the goodness of activated charcoal, these charcoal peel-off masks work like a magnet, drawing out dirt, excess oil, and stubborn blackheads hiding deep within your pores.

Charcoal peel off masks for dirt-free skin(Pexels)

So, whenever you need to give your skin a breather from the dirt, oil, and grime, you may want to try these 8 charcoal peel-off masks:

Check out our top 8 picks

1.

Beardo Activated Charcoal Peel Off Mask for Men, 100g | Charcoal Face Mask for Glowing Skin | Detoxing Facial Kit for Men | Peel Off Mask For Oily & Dirt free skin
Beardo Activated Charcoal Peel Off Mask deeply cleanses pores, removes blackheads, and pulls out dirt caused by pollution. It controls excess oil while improving skin texture and clarity. The activated charcoal formula detoxifies the skin, leaving it visibly smoother and refreshed after every use. Ideal for men with oily or combination skin, it delivers salon-like results at home. Customers love its strong peel-off action and report that it noticeably reduces blackheads, making their skin feel instantly cleaner.

2.

UrbanGabru Charcoal Black Peel Off Mask for Men & Women | Removes Blackheads and Whiteheads | Active Cooling Effect | Deep Skin Purifying Cleansing (60 gm)
UrbanGabru Charcoal Black Peel Off Mask effectively removes impurities, dead skin cells, and blackheads while tightening pores. Its charcoal-rich formula detoxifies skin and enhances brightness with regular use. The mask spreads evenly, dries quickly, and peels off smoothly without irritation. Suitable for all skin types, it helps achieve clearer and healthier-looking skin. Customers frequently mention visible blackhead removal and appreciate how fresh and oil-free their skin feels after use.

3.

VLCC 7X Ultra Whitening & Brightening Charcoal Peel Off Mask
VLCC 7X Ultra Whitening & Brightening Charcoal Peel Off Mask combines activated charcoal with brightening actives to cleanse, purify, and enhance skin tone. It removes deep-seated dirt, reduces dullness, and helps improve skin clarity over time. The dermatologically tested formula suits regular skincare routines. Customers report brighter, smoother skin and praise its gentle peel-off action that doesn’t feel harsh or overly drying.

4.

Wow Skin Science Activated Charcoal Peel Off Mask For Blackheads/Pimples/Acne - No Parabens & Mineral Oils, 100 Ml
Wow Skin Science Activated Charcoal Peel Off Mask detoxifies skin by removing blackheads, whiteheads, and excess oil. Enriched with natural actives, it unclogs pores while improving skin texture and radiance. Free from harsh chemicals, it supports healthier-looking skin with consistent use. Customers appreciate its clean ingredient profile and say it leaves their skin visibly clearer, smoother, and refreshed without irritation.

5.

Qraa Men Activated Charcoal Peel Off Mask for Men
Qraa Men Activated Charcoal Peel Off Mask is designed to cleanse men’s skin by removing impurities, oil buildup, and blackheads. The charcoal formula detoxifies pores while promoting a brighter and more even complexion. It helps tighten pores and improve skin smoothness after each application. Customers highlight its effectiveness on stubborn blackheads and mention that their skin feels firmer and cleaner post-use.

6.

Khadi Organique Charcoal Peel off Mask for Face Removes Blackheads Detoxifies Skin 100 GM (Pack of 1)
Khadi Organique Charcoal Peel Off Mask blends activated charcoal with herbal ingredients to detoxify and purify the skin naturally. It helps remove blackheads, dirt, and dead skin while maintaining skin balance. The gentle formula supports clearer, healthier-looking skin without harsh effects. Customers love its natural feel and often mention improved skin clarity and reduced oiliness after regular use.

7.

Love Earth Charcoal Peel Off Mask with Activated Charcoal and Neem Extracts For Acne, Pimples & Whiteheads removal 50g
Love Earth Charcoal Peel Off Mask deeply cleanses pores, removes blackheads, and eliminates pollutants from the skin. Its charcoal-based formula helps control oil and improve skin texture, leaving it smooth and refreshed. Suitable for weekly use, it enhances overall skin clarity. Customers praise its easy application and say it delivers noticeable blackhead removal with a glowing, clean finish.

8.

Bombay Shaving Company Charcoal Peel Off Mask for Men | 5X Detoxifying Power | Removes Blackheads & Whiteheads | Fights Pollution & Brightens Your Skin | Peel Off Mask With Tea Tree & Pomegranate For Clear, Oil-free Skin, 100 g
Bombay Shaving Company Charcoal Peel Off Mask effectively removes dirt, blackheads, and excess oil trapped deep within pores. The activated charcoal formula detoxifies skin and helps achieve a smoother, clearer appearance. It works well as part of a weekly grooming routine. Customers appreciate its strong peel-off performance and report visibly cleaner pores and refreshed skin after every use.

  • What does a charcoal peel-off mask do?

    A charcoal peel-off mask removes blackheads, dirt, excess oil, and dead skin cells by unclogging pores.

  • How often should I use a charcoal peel-off mask?

    Use it 1–2 times a week to avoid over-drying or irritating the skin.

  • Is a charcoal peel-off mask suitable for all skin types?

    Most are suitable for oily and combination skin. Sensitive or dry skin types should patch-test first.

  • Does it help remove blackheads permanently?

    It removes existing blackheads, but regular skincare is needed to prevent recurrence.

  • Can men and women both use charcoal peel-off masks?

    Yes, charcoal peel-off masks are suitable for both men and women.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

